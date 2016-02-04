Дома на две семьи: 11 вариантов жизни вместе

Хотите ли вы жить рядом со своими родителями или покупаете второй дом ради инвестиций или сдачи в аренду, вам пригодятся идеи архитекторов homify для домов на две семьи.

Чаще всего они характеризуются либо симметричной отделкой и двумя входами с различных сторон, либо представляют собой два отдельных строения, но например, с общей подъездной площадкой. В любом случае, одна из идей наверняка подойдет и под ваши приоритеты в покупке двух домов одновременно.