Дома на две семьи: 11 вариантов жизни вместе

Хотите ли вы жить рядом со своими родителями или покупаете второй дом ради инвестиций или сдачи в аренду, вам пригодятся идеи архитекторов homify для домов на две семьи.
Чаще всего они характеризуются либо симметричной отделкой и двумя входами с различных сторон, либо представляют собой два отдельных строения, но например, с общей подъездной площадкой. В любом случае, одна из идей наверняка подойдет и под ваши приоритеты в покупке двух домов одновременно.
Два дома с одной общей внешней стеной называются твин-хаусами. Квадрохаусы – аналогичная система из 4-х домов, образующих квадрат. Такой вариант подразумевает достаточно большую площадь каждого из домов (3-4 уровня), полноценный сад, гараж для каждого дома, автономное отопление, водоснабжение и все счетчики.
Дюплекс – это небольшой дом формата 3-х или 4-х уровней с узким городским фасадом по типу таунхауса. Его отличие заключается в дом, что в ней есть всего две квартиры – они могут быть либо разделены на этажи горизонтально, либо симметрично по фасаду вертикально.
В Турции очень популярны дюплексы простого типа – две двухуровневые квартиры, построенные вместе, с разными входами, отдельными садами и автомобильными стоянками. В Великобритании же, наоборот, чаще всего используются дюплексы, состоящие их двух квартир. Часто они имеют разный размер – одна может быть маленькой и занимать лишь первый этаж, а вторая – большой и размещаться на втором и третьем этажах.
Особенно роскошный вариант – построить два дома в одном стиле, связав их при этом зоной парадного холла. Приватные части могут начинаться сразу после крыльца, либо расходиться в зоне главного холла.
Главное достоинство такого проекта в том, что для проходящих мимо дом выглядит как один шикарный, а не два средних по размеру. А общая садовая территория помогает использовать зеленый участок с максимальной пользой для обеих семей.
Еще один вариант жизни вместе – строительство двух домов на одном участке. Архитектор в таком случае может организовать приватные зоны за счет правильно подобранного формата остекления, разделить сад на прогулочную, детскую и общую семейные зоны. Сами дома обычно оформлены в едином стиле, но могут различаться площадью. И важным плюсом такого варианта является возможность постепенного строительства и модернизации.
В большом коттедже можно выделить для гостей, взрослого ребенка или сына с невестой отдельные апартаменты, например, состоящие из небольшой кухни, гостиной, спальни и ванной комнаты. Площадь такого гостевого мастер-сьюта может быть от 50 до 100 квадратных метров, а также в нем может присутствовать балкон и дополнительный отдельный вход.
Гостевые апартаменты в европейских проектах чаще всего находятся либо в дальнем крыле здания, либо, если дом прямоугольной формы, они занимают часть второго или последнего этажей.
Идентичные коттеджи рядом, между которыми вы можете отказаться от забора, но зарегистрированные как отдельные владения с отдельными участками, тоже могут стать решением вашей проблемы.
В своем коттедже можно организовать зоны для жизни двух семей с общей гостиной, кухней и столовой. Спальни в таком случае для каждой из семей должны находиться на максимальном удалении друг от друга: по обеим сторонам от общественной зоны либо на разных этажах.
Твинхаусы не обязательно должны быть симметричными или строго прямоугольными. Они могут иметь пристройки, причем разные, а их сады могут быть разбиты на разных сторонах участка.
Два смежных таунхауса тоже могут стать отличной идеей, особенно если речь идет о таунхаусах нового типа, не связанных общими стенами, а лишь расположенных на узких участках. Между ними могут быть организованы балконы, вертикальное озеленение, автомобильные стоянки или просто прогулочные дорожки и сад.
И конечно же, вы можете построить два дома на одном участке, визуально разделив его на две строгие зоны. Таким образом, каждая из семей сможет лично решать вопросы архитектуры и дизайна и строить дом на свой вкус. Для целостности образа вам можно выбрать единую цветовую гамму или планировку или же пару знаковых элементов в оформлении сделать полностью одинаковыми.
А чтобы внешне сделать коттедж максимально приближенным к традиционному варианту, в большом доме можно четко разделить пространство на два уровня – с отдельными гостиными, кухнями, ванными комнатами и входами.
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