Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Дома на две семьи: 11 вариантов жизни вместе

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Residenza Privata, luca pedrotti architetto luca pedrotti architetto Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Хотите ли вы жить рядом со своими родителями или покупаете второй дом ради инвестиций или сдачи в аренду, вам пригодятся идеи архитекторов homify для домов на две семьи.

Чаще всего они характеризуются либо симметричной отделкой и двумя входами с различных сторон, либо представляют собой два отдельных строения, но например, с общей подъездной площадкой. В любом случае, одна из идей наверняка подойдет и под ваши приоритеты в покупке двух домов одновременно.

Твинхаусы и квадрохаусы

DOMY - zdjęcia z realizacji, ILLUMISTUDIO ILLUMISTUDIO Дома в стиле минимализм
ILLUMISTUDIO

ILLUMISTUDIO
ILLUMISTUDIO
ILLUMISTUDIO

Два дома с одной общей внешней стеной называются твин-хаусами. Квадрохаусы – аналогичная система из 4-х домов, образующих квадрат. Такой вариант подразумевает достаточно большую площадь каждого из домов (3-4 уровня), полноценный сад, гараж для каждого дома, автономное отопление, водоснабжение и все счетчики.

Дюплекс

Luxury London apartment Kitchen Architecture Кухня в стиле модерн kitchen architecture
Kitchen Architecture

Luxury London apartment

Kitchen Architecture
Kitchen Architecture
Kitchen Architecture

Дюплекс  – это небольшой дом формата 3-х или 4-х уровней с узким городским фасадом по типу таунхауса. Его отличие заключается в дом, что в ней есть всего две квартиры – они могут быть либо разделены на этажи горизонтально, либо симметрично по фасаду вертикально.

В Турции очень популярны дюплексы простого типа – две двухуровневые квартиры, построенные вместе, с разными входами, отдельными садами и автомобильными стоянками. В Великобритании же, наоборот, чаще всего используются дюплексы, состоящие их двух квартир. Часто они имеют разный размер – одна может быть маленькой и занимать лишь первый этаж, а вторая – большой и размещаться на втором и третьем этажах.

Симметричные модули с общим входом

奈良登美ヶ丘 F邸, t-yokota t-yokota Дома в стиле модерн
t-yokota

t-yokota
t-yokota
t-yokota

Особенно роскошный вариант – построить два дома в одном стиле, связав их при этом зоной парадного холла. Приватные части могут начинаться сразу после крыльца, либо расходиться в зоне главного холла.

Главное достоинство такого проекта в том, что для проходящих мимо дом выглядит как один шикарный, а не два средних по размеру. А общая садовая территория помогает использовать зеленый участок с максимальной пользой для обеих семей.

Два дома на одном участке

Progetto, Paolo Cavazzoli Paolo Cavazzoli Дома в стиле модерн
Paolo Cavazzoli

Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli
Paolo Cavazzoli

Еще один вариант жизни вместе – строительство двух домов на одном участке. Архитектор в таком случае может организовать приватные зоны за счет правильно подобранного формата остекления, разделить сад на прогулочную, детскую и общую семейные зоны. Сами дома обычно оформлены в едином стиле, но могут различаться площадью. И важным плюсом такого варианта является возможность постепенного строительства и модернизации.

Коттедж с гостевыми апартаментами

Residenza Privata, luca pedrotti architetto luca pedrotti architetto Дома в стиле модерн
luca pedrotti architetto

luca pedrotti architetto
luca pedrotti architetto
luca pedrotti architetto

В большом коттедже можно выделить для гостей, взрослого ребенка или сына с невестой отдельные апартаменты, например, состоящие из небольшой кухни, гостиной, спальни и ванной комнаты. Площадь такого гостевого мастер-сьюта может быть от 50 до 100 квадратных метров, а также в нем может присутствовать балкон и дополнительный отдельный вход.

Гостевые апартаменты в европейских проектах чаще всего находятся либо в дальнем крыле здания, либо, если дом прямоугольной формы, они занимают часть второго или последнего этажей.

Два одинаковых дома

Double side dormer , A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions Спальня
A1 Lofts and Extensions

Double side dormer

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

Идентичные коттеджи рядом, между которыми вы можете отказаться от забора, но зарегистрированные как отдельные владения с отдельными участками, тоже могут стать решением вашей проблемы.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

​Два не автономных крыла дома

Domki w Dzikowie, M. i A. DOMICZ M. i A. DOMICZ Дома в стиле модерн
M. i A. DOMICZ

M. i A. DOMICZ
M. i A. DOMICZ
M. i A. DOMICZ

В своем коттедже можно организовать зоны для жизни двух семей с общей гостиной, кухней и столовой. Спальни в таком случае для каждой из семей должны находиться на максимальном удалении друг от друга: по обеим сторонам от общественной зоны либо на разных этажах.

Твинхаус с пристройками

Penthouse mit Weitblick, Glanzer ZT GmbH Glanzer ZT GmbH Дома в стиле модерн
Glanzer ZT GmbH

Glanzer ZT GmbH
Glanzer ZT GmbH
Glanzer ZT GmbH

Твинхаусы не обязательно должны быть симметричными или строго прямоугольными. Они могут иметь пристройки, причем разные, а их сады могут быть разбиты на разных сторонах участка.

Покупка двух смежных таунхаусов

condominio de casas, MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS Дома в стиле модерн
MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS

MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS
MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS
MARCELO FRANCO ARQUITETOS ASSOCIADOS

Два смежных таунхауса тоже могут стать отличной идеей, особенно если речь идет о таунхаусах нового типа, не связанных общими стенами, а лишь расположенных на узких участках. Между ними могут быть организованы балконы, вертикальное озеленение, автомобильные стоянки или просто прогулочные дорожки и сад.

Два дома с различными экстерьерами

dom na Chełmie _ 3, PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA BARTLOMIEJ K. SITARSKI

И конечно же, вы можете построить два дома на одном участке, визуально разделив его на две строгие зоны. Таким образом, каждая из семей сможет лично решать вопросы архитектуры и дизайна и строить дом на свой вкус. Для целостности образа вам можно выбрать единую цветовую гамму или планировку или же пару знаковых элементов в оформлении сделать полностью одинаковыми.

Разделение на уровни

Twinneys, Designscape Architects Ltd Designscape Architects Ltd Дома в стиле модерн
Designscape Architects Ltd

Twinneys

Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd
Designscape Architects Ltd

А чтобы внешне сделать коттедж максимально приближенным к традиционному варианту, в большом доме можно четко разделить пространство на два уровня – с отдельными гостиными, кухнями, ванными комнатами и входами.

Лучшие материалы для вас на homify:

Итальянская вилла в горах;

Красивые детские комнаты.

Как выбрать подходящую печь для бани?
А вам какой вариант кажется наиболее комфортным?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо