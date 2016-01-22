Новый формат пригородного дома

Современное жилье все чаще бывает супер-оригинальным – одни стили эклектика, фьюжн, богемный шик и футуризм чего стоят. Но если пойти дальше и взглянуть на дом в пригороде под другим углом – с оттенками поп-арта, с мечтой о творческой мастерской, эко-доме или с эффектом бурлеска, мы найдем просто замечательными проекты студии INDEA, которая предлагает необычное и смелое решение!
Форма традиционного амбара – очень удобная, эргономичная, она вписывается в традиционное понимание человека о строении в целом и при всех своих колоссальных возможностях и нетрадиционном подходе выглядит достаточно приближенной к обычным домам.
В отличии, например, от деконструктивизма, где здания иногда кажутся вечно застывшими в падении, это солидное и основательное здание выглядит более, чем достойно. По ходу статьи вы узнаете, чем хорош данный формат коттеджа, кому и зачем его стоит выбрать для постройки собственного дома, а также увидите три варианта отделки фасада и три варианта для дизайн-проекта интерьера, которые наверняка порадуют вас разнообразием и современным подходом к декору частного дома.
Большой коттедж в формате амбара позволяет создать высокие потолки, использовать на всю возможности отопления, обеспечивая себе по лучшей цене комфортные условия для жизни. Для такого проекта вам не нужно бесконечно выбирать декорации, если вы не фанат мелкого декора в принципе, а достаточно лишь утвердить внешнюю отделку, планировку и размер дома.
Кроме того, такой дом будет смотреться выигрышно, если вы творческий человек, и всегда напоминать гостям о вашем нестандартном образе жизни.
Внешняя и внутренняя отделка такого проекта может существенно отличаться. Вы можете выбрать строгий минимализм, легкий модерн, глянцевый гламур или эклектику для дизайна вашего коттеджа. В этой статье мы покажем вам три примера для внешней и внутренней отделки отдельно. На первой фотографии вы видели декоративную отделку фасадов под бетон, на фотографии сверху – отделку натуральным деревом, а снизу найдете вариант с оштукатуренными фасадами.
Дизайн интерьера такого дома тоже может существенно отличаться. Мы подготовили для вас еще три примера, которые позволят оценить возможности дома такого формата.
Первый вариант – черно-белое сверкающее шоу, с большим количеством блеска, элементами гламура, трендовым декором, а также шикарным кухонным гарнитуром в футуристичном стиле – выглядит особенно эффектно.
Молодой амбициозной паре, молодой девушке с особенной любовью к глянцевой эстетике, холостяку, который ценит в дизайне интерьера в первую очередь эффектную подачу и возможность удивить гостей.
Второй вариант выглядит более приземленным – здесь не столь высокие потолки, так как большая часть пространства под крышей была использована для организации дополнительных спален. Тихий, современный и при этом уютный на вид минимализм отлично подходит для домика на природе.
Современной семье с маленькими детьми, которая ценит практичность мебели и отделки, удобство в наведении порядка в большом доме и модный дизайн.
Еще один вариант слегка похож на альпийские шале и при этом достаточно минималистичный. Кухня здесь оказалась спрятана за декоративными перегородками, а столовая на четверых – выставлена на показ.
Супружеской паре со взрослыми детьми, интровертам, успешному бизнесмену, холостяку или тому, кто всегда мечтал о деревянной отделке в доме.
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