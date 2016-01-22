Новый формат пригородного дома

Современное жилье все чаще бывает супер-оригинальным – одни стили эклектика, фьюжн, богемный шик и футуризм чего стоят. Но если пойти дальше и взглянуть на дом в пригороде под другим углом – с оттенками поп-арта, с мечтой о творческой мастерской, эко-доме или с эффектом бурлеска, мы найдем просто замечательными проекты студии INDEA, которая предлагает необычное и смелое решение!

Форма традиционного амбара – очень удобная, эргономичная, она вписывается в традиционное понимание человека о строении в целом и при всех своих колоссальных возможностях и нетрадиционном подходе выглядит достаточно приближенной к обычным домам.

В отличии, например, от деконструктивизма, где здания иногда кажутся вечно застывшими в падении, это солидное и основательное здание выглядит более, чем достойно. По ходу статьи вы узнаете, чем хорош данный формат коттеджа, кому и зачем его стоит выбрать для постройки собственного дома, а также увидите три варианта отделки фасада и три варианта для дизайн-проекта интерьера, которые наверняка порадуют вас разнообразием и современным подходом к декору частного дома.