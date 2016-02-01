Современный дом в стиле индастриал

О том, что деревянный дом может быть не таким уж традиционным внутри, иногда сложно догадаться. Величественные шале, брутальные срубы и даже милые коттеджи из оцилиндрованного бревна будто не оставляют места для экспериментов.

Но с таким положением вещей не согласны в архитектурной студии ANONIMOWI ARCHITEKCI, где разработали этот интересный проект площадью 370 квадратных метров и реализовали его в древнем сосновом бору.

Вся хитрость заключается в том, что сам дом монолитный, но его отделка настолько хорошо имитирует общее ощущение леса, деревянной постройки и эко-подхода к строительству, что для всех прохожих дом кажется именно деревянным. В целом, посмотрев на дизайн фасадов и интерьеры, вы наверняка заметите сходство со стилем индастриал – открытый бетон, будто унифицированная мебель, металлический блеск и открытая планировка. Есть в этом проекте и эклектичные мотивы, реализованные яркими акцентами и дизайнерской мебелью в стиле ретро.