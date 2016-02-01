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Современный дом в стиле индастриал

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
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О том, что деревянный дом может быть не таким уж традиционным внутри, иногда сложно догадаться. Величественные шале, брутальные срубы и даже милые коттеджи из оцилиндрованного бревна будто не оставляют места для экспериментов.

Но с таким положением вещей не согласны в архитектурной студии ANONIMOWI ARCHITEKCI, где разработали этот интересный проект площадью 370 квадратных метров и реализовали его в древнем сосновом бору.

Вся хитрость заключается в том, что сам дом монолитный, но его отделка настолько хорошо имитирует общее ощущение леса, деревянной постройки и эко-подхода к строительству, что для всех прохожих дом кажется именно деревянным. В целом, посмотрев на дизайн фасадов и интерьеры, вы наверняка заметите сходство со стилем индастриал – открытый бетон, будто унифицированная мебель, металлический блеск и открытая планировка. Есть в этом проекте и эклектичные мотивы, реализованные яркими акцентами и дизайнерской мебелью в стиле ретро.

История дома

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Но даже более интересным, чем фотографии и стиль оформления, мы находим желание жить именно в лесу, объединяя его со столь брутальным, урбанистическим и чисто городским стилем. Молодая женщина – настоящая бизнесвумен – заказала этот проект лично под себя, с шикарным просторным домашним офисом, солнечными комнатами и в любимом месте за пределами шумного города.

Дизайн фасадов

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

То, как искусно архитектор оформил монолитные фасады натуральной древесиной, вызывает уважение. Два уровня отделки фасадной доской позволяют создать имитацию деревянного строительства, но не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Такая идея пришла архитектору во время того, как он смотрел на сам сосновый лес – экстерьер здания повторяет силуэты сосен и издалека растворяется в них.

Открытая планировка

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Гостиная в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

На втором этаже с панорамными видами на окружающую природу мы найдем открытое пространство гостиной, кухни и столовой. Потолок здесь оформлен бетоном, покрытым специальным эко-лаком, а отделка пола бесшовная на всей территории помещения.

​Гостиная

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Гостиная в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Небольшая гостиная, которая рассчитана на прием одного-двух друзей, выдает в хозяйке настоящего интроверта и книголюба – в первую очередь, этот дом строился наперекор всем традициям и в интерьере продолжает данную тенденцию.

Кабинет

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Гостиная в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Еще одно важное место в доме – рабочий кабинет хозяйки, который оформлен в современном офисном стиле. Стол особенно удобного формата, предметы современного искусства и пара ярких акцентов позволяют сделать его комфортабельным местом для работы, выполненным в точности по указаниям клиентки.

Панорамные виды и близость природы тоже позволяют улучшить работу, как и свежий воздух, наличие большого количества солнечного света и профессиональной системы вентиляции.

Спальня

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Спальня в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Формат открытой планировки продолжается и в приватной зоне – спальня находится в одном пространстве с кабинетом. Сама комната будто оформлена в стиле поп-арт – кровать не имеет изголовья, а яркие цвета буквально захватывают все внимание зрителя. В гардеробной открытого плана все вещи на виду.

Кухня

Dom w Józefowie, ANONIMOWI ARCHITEKCI ANONIMOWI ARCHITEKCI Дома в стиле минимализм
ANONIMOWI ARCHITEKCI

ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI
ANONIMOWI ARCHITEKCI

Кухня оформлена в стиле минимализм с простыми белыми фасадами и кухонным островом, отлично вписавшимся в столь современный интерьер. Отсюда есть и выход на балкон – здесь можно выпить чашечку чая в спокойном созерцании леса вокруг.

На этой фотографии мы видим и еще одну интересную особенность – силуэты птиц, которые будто постоянно летают по лесу для того, кто находится в доме. Это – оригинальная идея хозяйки, которую она хотела воплотить уже давно.

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