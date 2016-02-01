Современный дом в стиле индастриал

О том, что деревянный дом может быть не таким уж традиционным внутри, иногда сложно догадаться. Величественные шале, брутальные срубы и даже милые коттеджи из оцилиндрованного бревна будто не оставляют места для экспериментов.
Но с таким положением вещей не согласны в архитектурной студии ANONIMOWI ARCHITEKCI, где разработали этот интересный проект площадью 370 квадратных метров и реализовали его в древнем сосновом бору.
Вся хитрость заключается в том, что сам дом монолитный, но его отделка настолько хорошо имитирует общее ощущение леса, деревянной постройки и эко-подхода к строительству, что для всех прохожих дом кажется именно деревянным. В целом, посмотрев на дизайн фасадов и интерьеры, вы наверняка заметите сходство со стилем индастриал – открытый бетон, будто унифицированная мебель, металлический блеск и открытая планировка. Есть в этом проекте и эклектичные мотивы, реализованные яркими акцентами и дизайнерской мебелью в стиле ретро.
Но даже более интересным, чем фотографии и стиль оформления, мы находим желание жить именно в лесу, объединяя его со столь брутальным, урбанистическим и чисто городским стилем. Молодая женщина – настоящая бизнесвумен – заказала этот проект лично под себя, с шикарным просторным домашним офисом, солнечными комнатами и в любимом месте за пределами шумного города.
То, как искусно архитектор оформил монолитные фасады натуральной древесиной, вызывает уважение. Два уровня отделки фасадной доской позволяют создать имитацию деревянного строительства, но не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости. Такая идея пришла архитектору во время того, как он смотрел на сам сосновый лес – экстерьер здания повторяет силуэты сосен и издалека растворяется в них.
На втором этаже с панорамными видами на окружающую природу мы найдем открытое пространство гостиной, кухни и столовой. Потолок здесь оформлен бетоном, покрытым специальным эко-лаком, а отделка пола бесшовная на всей территории помещения.
Небольшая гостиная, которая рассчитана на прием одного-двух друзей, выдает в хозяйке настоящего интроверта и книголюба – в первую очередь, этот дом строился наперекор всем традициям и в интерьере продолжает данную тенденцию.
Еще одно важное место в доме – рабочий кабинет хозяйки, который оформлен в современном офисном стиле. Стол особенно удобного формата, предметы современного искусства и пара ярких акцентов позволяют сделать его комфортабельным местом для работы, выполненным в точности по указаниям клиентки.
Панорамные виды и близость природы тоже позволяют улучшить работу, как и свежий воздух, наличие большого количества солнечного света и профессиональной системы вентиляции.
Формат открытой планировки продолжается и в приватной зоне – спальня находится в одном пространстве с кабинетом. Сама комната будто оформлена в стиле поп-арт – кровать не имеет изголовья, а яркие цвета буквально захватывают все внимание зрителя. В гардеробной открытого плана все вещи на виду.
Кухня оформлена в стиле минимализм с простыми белыми фасадами и кухонным островом, отлично вписавшимся в столь современный интерьер. Отсюда есть и выход на балкон – здесь можно выпить чашечку чая в спокойном созерцании леса вокруг.
На этой фотографии мы видим и еще одну интересную особенность – силуэты птиц, которые будто постоянно летают по лесу для того, кто находится в доме. Это – оригинальная идея хозяйки, которую она хотела воплотить уже давно.
Специально для вас на homify:
— Маленький дом с очаровательным интерьером;