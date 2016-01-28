Скромный дом с прекрасным интерьером!

Красивый пример удобного итальянского модерна показала нам архитектурная студия VALERI.ZOIA Architetti Associati на основе проекта дома в пригороде для семьи с двумя дочерьми-школьницами. Светлый, солнечный и просторный этот дом отлично подходит для того, чтобы жить и радоваться жизни!
Кроме просторных основных комнат вы найдете в этом проекте двусветную гостиную и кабинет специально для выполнения домашнего задания и работы за ноутбуком, который в таком случае никогда не приносится в детскую или спальню. Такой подход к образу жизни позволяет с большей пользой проводить семейное время и учить детей жить в настоящей, а не виртуальной реальности.
Среди пестрых желтых, красных и оранжевых зданий района этот белый дом кажется особенно современным. Построенный в стиле модерн больше всего он порадовал нас интересной планировкой, но и решение продлить один из скатов крыши для создания террасы тоже заслуживает нашего внимания.
На фотографии сверху мы видим, что раздвижные двери-слайдеры особенно широкого формата размещены в гостиной, а стандартные – на кухне справа, и все они имеют непосредственный доступ на вышеупомянутую террасу и в сад.
Обустройство столь нестандартного участка, как этот, необычной ломаной формы и достаточно узкого в зоне постройки здания, было делом непростым. Здесь мы видим, что парадный вход расположен слева (под двумя балконами второго этажа), а еще один дополнительный есть справа (прямо у дымохода) и ведет к дому соседей или просто в сад.
Очень удобный план первого этажа включает огромную общественную зону – гостиная, столовая и кухня по площади превышают отметку в 65 квадратных метров полностью открытого и солнечного пространства. Плюс к ним на первом этаже мы найдем прихожую, полноценную ванную комнату со стиральной и сушильной машинами, а также рабочий кабинет для главы семейства.
На втором этаже есть две зоны второго света – для прихожей и гостиной, а также ванная комната, спальня родителей и детская.
Дизайн интерьера кухни в стиле модерн с использованием вишневого оттенка – хороший вариант для современного, трендового интерьера. Кухонный остров для завтраков рассчитан на всех четырех членов семьи, а все крупногабаритные предметы спрятаны в модуле хранения слева.
Красивое оформление потолка деревянными балками и мансардное окно – отличное украшение для столовой и гостиной с зоной второго света. Наверху мы найдем зону рабочего кабинета для дочек и мамы, за которым можно выполнить домашнее задание или найти в интернете новые рецепты.
Кабинет оформлен белой мебелью из IKEA – стеллаж, письменный стол, кресло и светильник куплены в одном магазине и являются практичным вариантом для детского использования.
Белоснежная лестница смотрится всегда аккуратной и светлой, хотя здесь нет ни одного окна. В доме с маленькими детьми и даже школьниками лестница часто становится опасным местом, поэтому лучше наверняка продумать освещение на ней.
Шикарная ванная комната с панорамным окном очень современна. Раковина с эффектом серебрения и унитаз с биде необычной круглой формы наравне с кухней в стиле модерн являются свежим решением для дизайна загородного дома.
Вечерний вид из сада на террасу, в гостиную и на кухню приглашает войти в дом, взять из холодильника кусочек торта и сесть перед телевизором, наслаждаясь семейным уютом и хорошим кинофильмом. Вечерняя подсветка реализована в основном с помощью встроенных в потолок светильников, что выглядит очень привлекательно и является одним из самых популярных решений последних лет.
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— Проект дома для маленького участка;