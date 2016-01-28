Скромный дом с прекрасным интерьером!

Красивый пример удобного итальянского модерна показала нам архитектурная студия VALERI.ZOIA Architetti Associati на основе проекта дома в пригороде для семьи с двумя дочерьми-школьницами. Светлый, солнечный и просторный этот дом отлично подходит для того, чтобы жить и радоваться жизни!

Кроме просторных основных комнат вы найдете в этом проекте двусветную гостиную и кабинет специально для выполнения домашнего задания и работы за ноутбуком, который в таком случае никогда не приносится в детскую или спальню. Такой подход к образу жизни позволяет с большей пользой проводить семейное время и учить детей жить в настоящей, а не виртуальной реальности.