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Скромный дом с прекрасным интерьером!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Кухня в стиле модерн
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Красивый пример удобного итальянского модерна показала нам архитектурная студия VALERI.ZOIA Architetti Associati на основе проекта дома в пригороде для семьи с двумя дочерьми-школьницами. Светлый, солнечный и просторный этот дом отлично подходит для того, чтобы жить и радоваться жизни!

Кроме просторных основных комнат вы найдете в этом проекте двусветную гостиную и кабинет специально для выполнения домашнего задания и работы за ноутбуком, который в таком случае никогда не приносится в детскую или спальню. Такой подход к образу жизни позволяет с большей пользой проводить семейное время и учить детей жить в настоящей, а не виртуальной реальности.

Средиземноморский модерн

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Дома в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Среди пестрых желтых, красных и оранжевых зданий района этот белый дом кажется особенно современным. Построенный в стиле модерн больше всего он порадовал нас интересной планировкой, но и решение продлить один из скатов крыши для создания террасы тоже заслуживает нашего внимания.

На фотографии сверху мы видим, что раздвижные двери-слайдеры особенно широкого формата размещены в гостиной, а стандартные – на кухне справа, и все они имеют непосредственный доступ на вышеупомянутую террасу и в сад.

Нестандартный участок

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Дома в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Обустройство столь нестандартного участка, как этот, необычной ломаной формы и достаточно узкого в зоне постройки здания, было делом непростым. Здесь мы видим, что парадный вход расположен слева (под двумя балконами второго этажа), а еще один дополнительный есть справа (прямо у дымохода) и ведет к дому соседей или просто в сад.

​Поэтажные планы

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Дома в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Очень удобный план первого этажа включает огромную общественную зону – гостиная, столовая и кухня по площади превышают отметку в 65 квадратных метров полностью открытого и солнечного пространства. Плюс к ним на первом этаже мы найдем прихожую, полноценную ванную комнату со стиральной и сушильной машинами, а также рабочий кабинет для главы семейства.

На втором этаже есть две зоны второго света – для прихожей и гостиной, а также ванная комната, спальня родителей и детская.

Кухня

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Кухня в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Дизайн интерьера кухни в стиле модерн с использованием вишневого оттенка – хороший вариант для современного, трендового интерьера. Кухонный остров для завтраков рассчитан на всех четырех членов семьи, а все крупногабаритные предметы спрятаны в модуле хранения слева.

​Двусветное освещение

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Дома в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Красивое оформление потолка деревянными балками и мансардное окно – отличное украшение для столовой и гостиной с зоной второго света. Наверху мы найдем зону рабочего кабинета для дочек и мамы, за которым можно выполнить домашнее задание или найти в интернете новые рецепты.

Кабинет

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Рабочий кабинет в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Кабинет оформлен белой мебелью из IKEA – стеллаж, письменный стол, кресло и светильник куплены в одном магазине и являются практичным вариантом для детского использования.

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Лестница

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Белоснежная лестница смотрится всегда аккуратной и светлой, хотя здесь нет ни одного окна. В доме с маленькими детьми и даже школьниками лестница часто становится опасным местом, поэтому лучше наверняка продумать освещение на ней.

Ванная комната

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Ванная комната в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Шикарная ванная комната с панорамным окном очень современна. Раковина с эффектом серебрения и унитаз с биде необычной круглой формы наравне с кухней в стиле модерн являются свежим решением для дизайна загородного дома.

Вечерний вид

Casa VT - Abitazione in Classe A a Cavallino (VE), VALERI.ZOIA Architetti Associati VALERI.ZOIA Architetti Associati Дома в стиле модерн
VALERI.ZOIA Architetti Associati

VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati
VALERI.ZOIA Architetti Associati

Вечерний вид из сада на террасу, в гостиную и на кухню приглашает войти в дом, взять из холодильника кусочек торта и сесть перед телевизором, наслаждаясь семейным уютом и хорошим кинофильмом. Вечерняя подсветка реализована в основном с помощью встроенных в потолок светильников, что выглядит очень привлекательно и является одним из самых популярных решений последних лет.

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