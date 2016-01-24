Простой проект коттеджа для пригорода

Новый коттедж в современном стиле – мечта многих из нас, особенно если вы включаете в нее свою собственную семью, планы, детей и даже будущее пополнение! Думать о будущем – всегда захватывающе и очень волнительно, а просмотр идей для загородного дома помогает представить ее во всех подробностях и определиться с желаемым проектом коттеджа.

Современные дома в традиционном стиле – наши любимцы, и один из них от архитектурной студии Pracownia Projektowa ARCHIPELAG мы представляем вам в нашей статье.

Небольшая площадь застройки, модные, но простые дизайнерские приемы и красивая благоустроенная территория делают этот дом прекрасным местом для семейной жизни!