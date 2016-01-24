Простой проект коттеджа для пригорода

Новый коттедж в современном стиле – мечта многих из нас, особенно если вы включаете в нее свою собственную семью, планы, детей и даже будущее пополнение! Думать о будущем – всегда захватывающе и очень волнительно, а просмотр идей для загородного дома помогает представить ее во всех подробностях и определиться с желаемым проектом коттеджа.
Современные дома в традиционном стиле – наши любимцы, и один из них от архитектурной студии Pracownia Projektowa ARCHIPELAG мы представляем вам в нашей статье.
Небольшая площадь застройки, модные, но простые дизайнерские приемы и красивая благоустроенная территория делают этот дом прекрасным местом для семейной жизни!
Комбинированная отделка, в основном состоящая из оштукатуренных белых фасадов, а также дополненная в зоне террас и патио фасадной доской и красивым натуральным камнем, выглядит волшебно. То есть там, где вы часто будете находиться рядом с домом, отделка более сложная и роскошная, а со стороны газонных площадок – простая и бюджетная.
Панорамное остекление – лишь в гостиной, что позволяет реализовать мечту о залитой солнцем комнате и при этом сэкономить на строительстве. А еще в доме есть две мансардные спальни, ванная комната и солнечные батареи, использующиеся для выработки электричества на одно домохозяйство.
С этого ракурса мы смотрим на задний дворик, а дорожка на переднем плане ведет вовсе не к основному подъезду, а является прогулочной зоной. Просторные террасы, укомплектованные мебелью, расположились с двух из четырех сторон дома – здесь есть столовая группа на 6 персон под навесом и шезлонг для принятия солнечных ванн.
Кроме того, в дизайне территории вокруг террасы мы найдем прекрасную клумбу-змейку, которая создана на основе небольших кустарников и карликовых сосен. Одно из деревьев есть даже на самой террасе – в левом ее углу прямо в формат мощения встроено дерево средних размеров, рядом с которым – еще одна клумба. Пару деревьев в мини-формате украшают участок и на территории.
Сейчас мы приглашаем вас посмотреть интерьеры этого прекрасного проекта, которые выполнены в практичном стиле модерн и при этом идеальны как для молодой пары, так и для семьи с маленькими детьми. Гостиная – главная семейная комната дома – отличается особенным размахом и выглядит очень привлекательным местом для отдыха с видом на сад и лес за ним.
Рядом, через столовую от гостиной, в формате планировки открытого типа мы находим и кухню. Столешница и кухонный фартук из натурального камня позволяют сделать простые и функциональные фасады еще более удобными в использовании.
Раковина, на пригородный манер, находится рядом с окном, а большая часть верхних шкафов в гарнитуре отсутствует, что делает комнату более привлекательной и просторной на вид. Холодильник встроен в сам гарнитур, как духовка и плита, а мелкая бытовая техника создает приятные акценты оттенка грин флеш в стиле ретро.
Возвращаясь к самому проекту дома, мы видим, что парадный подъезд так же привлекательно оформлен, как и задний дворик. Удобная и широкая дорожка ведет как от улицы к двери, так и от двери к патио на заднем дворике. К дому пристроен гараж, а рядом с ним мы найдем просторную автостоянку.
Возвращаясь домой после работы, вы особенно оцените решение жить в пригороде. Тихие вечера, размеренные выходные, приятная обстановка и стабильная эмоциональная атмосфера – очень важные составляющие хорошей жизни!
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