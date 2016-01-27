Эко-модерн в семейном доме

Японский проект коттеджа в стиле модерн от студии Architect Show co.,Ltd позволяет вам окунуться в особенную культуру в оформлении внутреннего пространства. Если снаружи такой дом выглядит как современный и мог бы с аналогичным успехом быть построен в Испании или Германии, внутри нас ждут именно восточные, хотя и современные интерьеры.
Особому настроению, которое витает вокруг японских домов, они обязаны именно местностью. Как оказалось, те кто пытается повторить данные принципы в другой стране, получают совершенно разные результаты. Поэтому за настоящим японским домом все-таки лучше ехать в Японию, поэтому мы и приглашаем вас в это увлекательное фото-путешествие.
Уникальная планировка парадной зоны сразу выдает необычное настроение проекта. За высокой 3-метровой стеной находится внутренний дворик с деревьями, а гараж начинается прямо на самой границе участка, что во многих странах даже запрещается.
Но в Японии из-за особенно маленьких и узких участков земли, а также перенаселенности проекты в стиле модерн тоже стараются приспособиться, оставляя при этом некоторые характерные культурные качества.
Всего четыре элемента в дизайне фасадов – открытый бетон, покрытый лаком, белая штукатурка, натуральная древесина и оформление серыми металлическими панелями – создали в итоге грациозный и нестандартный проект.
Конечно, необычная планировка внесла свой весомый вклад, но сочетание на стене разных карамельных оттенков древесины стоит того, чтобы посмотреть на этот проект поближе.
Традиционная японская прихожая находится сразу за гаражом, из нее открывается прекрасный вид на внутренний садик с деревьями и кустарниками. Характерное оформление для Японии – керамическая плитка и натуральный паркет на двух уровнях –очень практично и не требует лишней мебели для обуви.
Оформленный в основном натуральной древесиной этот интерьер вызывает особенные чувства. Он очень восточный и минималистичный, но из-за пряных красок, современной мебели и высокого качества материалов уже начинает напоминать стиль шале.
При этом планировка повторяет лучшие японские традиции, где кухня обращена лицом к гостиной и находится в одном из уголков открытого первого этажа. Столовая продолжает кухонный гарнитур и находится в едином комплексе слева, создавая линейную планировку этих двух зон.
За дверьми слева – модули хранения, позволяющие организовать за дверьми-слайдерами пространство для всех бытовых мелочей и, конечно же, кулинарных приспособлений. Во время готовки они могут быть и вовсе открыты, чтобы полностью предоставить хозяйке доступ ко всем продуктам. Там же находится и совершенно незаметный холодильник.
Открытая планировка в современном японском варианте подразумевает просторную гостиную, которая имеет выход на террасы или, как в этом проекте, во внутренний дворик. Без этих двух составляющих, а также популярного двусветного освещения в гостиной, белых оштукатуренных стен и панорамного остекления от пола до потолка уже не обходится ни один современный японский дом.
Простая организация внутреннего дворика, как мощеной керамической плиткой площадки с клумбами по периметру, оправдывает себя очень простой эксплуатацией. Все, что вам нужно – это убрать осенью листья и раз в пару лет вызвать специалиста по обрезке деревьев, чтобы сформировать кроны, как вам захочется.
Вся древесина, использованная в проекте, прошла проверку на экологическое качество, то есть условия произрастания, место и время ее заготовки было признано удовлетворительным. В основном, была использована одна и та же порода, и отделочники использовали один материал для пола, потолка, некоторой мебели и других элементов в проекте.
Стоит знать одну особенность о японском доме – в нем женщина всегда является домохозяйкой в традиционном смысле этого слова. Она сама готовит, наводит порядок, строго следит за детским досугом и выполнением домашнего задания. Поэтому именно на кухне, в настоящей ее обители, мы видим большой стол, рассчитанный вовсе не на прием гостей, а на детские игры, учебу и, например, рисование. Во многих японских домах вы найдете такой стол на кухне, даже если она организована в отдельном помещении. Так мама может быть уверена, что дети в безопасности и проводят свое время с пользой.
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