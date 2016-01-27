Эко-модерн в семейном доме

Японский проект коттеджа в стиле модерн от студии Architect Show co.,Ltd позволяет вам окунуться в особенную культуру в оформлении внутреннего пространства. Если снаружи такой дом выглядит как современный и мог бы с аналогичным успехом быть построен в Испании или Германии, внутри нас ждут именно восточные, хотя и современные интерьеры.

Особому настроению, которое витает вокруг японских домов, они обязаны именно местностью. Как оказалось, те кто пытается повторить данные принципы в другой стране, получают совершенно разные результаты. Поэтому за настоящим японским домом все-таки лучше ехать в Японию, поэтому мы и приглашаем вас в это увлекательное фото-путешествие.