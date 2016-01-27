Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Эко-модерн в семейном доме

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Loading admin actions …

Японский проект коттеджа в стиле модерн от студии Architect Show co.,Ltd позволяет вам окунуться в особенную культуру в оформлении внутреннего пространства. Если снаружи такой дом выглядит как современный и мог бы с аналогичным успехом быть построен в Испании или Германии, внутри нас ждут именно восточные, хотя и современные интерьеры.

Особому настроению, которое витает вокруг японских домов, они обязаны именно местностью. Как оказалось, те кто пытается повторить данные принципы в другой стране, получают совершенно разные результаты. Поэтому за настоящим японским домом все-таки лучше ехать в Японию, поэтому мы и приглашаем вас в это увлекательное фото-путешествие.

Внешний вид

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Уникальная планировка парадной зоны сразу выдает необычное настроение проекта. За высокой 3-метровой стеной находится внутренний дворик с деревьями, а гараж начинается прямо на самой границе участка, что во многих странах даже запрещается.

Но в Японии из-за особенно маленьких и узких участков земли, а также перенаселенности проекты в стиле модерн тоже стараются приспособиться, оставляя при этом некоторые характерные культурные качества.

Дизайн фасадов

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Всего четыре элемента в дизайне фасадов – открытый бетон, покрытый лаком, белая штукатурка, натуральная древесина и оформление серыми металлическими панелями – создали в итоге грациозный и нестандартный проект.

Конечно, необычная планировка внесла свой весомый вклад, но сочетание на стене разных карамельных оттенков древесины стоит того, чтобы посмотреть на этот проект поближе.

Прихожая

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Традиционная японская прихожая находится сразу за гаражом, из нее открывается прекрасный вид на внутренний садик с деревьями и кустарниками. Характерное оформление для Японии – керамическая плитка и натуральный паркет на двух уровнях –очень практично и не требует лишней мебели для обуви.

Дизайн интерьера

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Оформленный в основном натуральной древесиной этот интерьер вызывает особенные чувства. Он очень восточный и минималистичный, но из-за пряных красок, современной мебели и высокого качества материалов уже начинает напоминать стиль шале.

При этом планировка повторяет лучшие японские традиции, где кухня обращена лицом к гостиной и находится в одном из уголков открытого первого этажа. Столовая продолжает кухонный гарнитур и находится в едином комплексе слева, создавая линейную планировку этих двух зон.

За дверьми слева – модули хранения, позволяющие организовать за дверьми-слайдерами пространство для всех бытовых мелочей и, конечно же, кулинарных приспособлений. Во время готовки они могут быть и вовсе открыты, чтобы полностью предоставить хозяйке доступ ко всем продуктам. Там же находится и совершенно незаметный холодильник.

Общий образ дома

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Открытая планировка в современном японском варианте подразумевает просторную гостиную, которая имеет выход на террасы или, как в этом проекте, во внутренний дворик. Без этих двух составляющих, а также популярного двусветного освещения в гостиной, белых оштукатуренных стен и панорамного остекления от пола до потолка уже не обходится ни один современный японский дом.

Внутренний дворик

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Простая организация внутреннего дворика, как мощеной керамической плиткой площадки с клумбами по периметру, оправдывает себя очень простой эксплуатацией. Все, что вам нужно – это убрать осенью листья и раз в пару лет вызвать специалиста по обрезке деревьев, чтобы сформировать кроны, как вам захочется.

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Эко-древесина

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Вся древесина, использованная в проекте, прошла проверку на экологическое качество, то есть условия произрастания, место и время ее заготовки было признано удовлетворительным. В основном, была использована одна и та же порода, и отделочники использовали один материал для пола, потолка, некоторой мебели и других элементов в проекте.

Образ жизни

M4-house 「重なり合う家」, Architect Show Co.,Ltd Architect Show Co.,Ltd Дома в стиле модерн
Architect Show Co.,Ltd

Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd
Architect Show Co.,Ltd

Стоит знать одну особенность о японском доме – в нем женщина всегда является домохозяйкой в традиционном смысле этого слова. Она сама готовит, наводит порядок, строго следит за детским досугом и выполнением домашнего задания. Поэтому именно на кухне, в настоящей ее обители, мы видим большой стол, рассчитанный вовсе не на прием гостей, а на детские игры, учебу и, например, рисование. Во многих японских домах вы найдете такой стол на кухне, даже если она организована в отдельном помещении. Так мама может быть уверена, что дети в безопасности и проводят свое время с пользой.

Лучшие материалы для вас на homify:

10 дизайн-проектов для небольшой гостиной;

Стильные проекты минималистичных домов.

Двухмодульный дом
А вам понравился дизайн фасадов?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо