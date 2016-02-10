75 м2 на четверых: из двушки в трешку!

Создать более эргономичный интерьер дизайнера попросила супружеская пара с двумя сыновьями-школьниками. Из двухкомнатной квартиры они захотели сделать трехкомнатную, чтобы у семьи была отдельная гостиная и две спальни – главная и детская. Именно планировка бывшей гостиной в данном случае помогла реализовать мечту – она была достаточно большая и имела два окна, и дизайнер сделал из нее сразу три функциональные зоны – гостиную, столовую и кухню.

Посмотреть, как же это получилось, и даже увидеть планы перепланировки вы сможете в статье ниже, но не забывайте, что такие чудеса уже не являются редкостью и вполне могут случиться и с вашей квартирой.

А пока вы можете собирать идеи по перепланировкам в свои Книги Идей, для этого нужно лишь зарегистрироваться на homify и начать коллекционировать вдохновение!