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75 м2 на четверых: из двушки в трешку!

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
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Создать более эргономичный интерьер дизайнера попросила супружеская пара с двумя сыновьями-школьниками. Из двухкомнатной квартиры они захотели сделать трехкомнатную, чтобы у семьи была отдельная гостиная и две спальни – главная и детская. Именно планировка бывшей гостиной в данном случае помогла реализовать мечту – она была достаточно большая и имела два окна, и дизайнер сделал из нее сразу три функциональные зоны – гостиную, столовую и кухню.

Посмотреть, как же это получилось, и даже увидеть планы перепланировки вы сможете в статье ниже, но не забывайте, что такие чудеса уже не являются редкостью и вполне могут случиться и с вашей квартирой.

А пока вы можете собирать идеи по перепланировкам в свои Книги Идей, для этого нужно лишь зарегистрироваться на homify и начать коллекционировать вдохновение!

Студия после ремонта

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Кухня в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Итальянский дизайнер Лаура Лисбо умело обыграла наличие двух окон в большой комнате, переместив сюда кухню из соседнего помещения, которое теперь стало детской.

Разделив общую комнату на зоны с помощью гипсокартонной перегородки и декоративного белого стеллажа, она смогла сохранить ощущение простора в наилучшем из возможных вариантов.

Также был куплен новый кухонный гарнитур (без ручек, что идеально подходит для маленькой кухни) и столовая группа (из пластмассы и стекла, что тоже является прекрасным решением для небольшого помещения).

Изюминка планировки

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

На этом плане, подготовленном Лаурой Лисбо специально для ознакомления с одним из нюансов нового дизайн-проекта, нарисован план кухни-гостиной. Вы можете увидеть диван, TV и гарнитур, а также два окна, позволившие сделать такую удачную перепланировку.

Но главная изюминка в том, что стеллаж, стоящий возле столовой группы, не соединен с тумбой под TV и может легко передвигаться, например, встать перед телевизором на время домашней вечеринки, освобождая место для большого стола на 5 персон.

Такое решение позволяет использовать большую площадь изначальной комнаты и при этом зонировать две зоны тогда, когда это необходимо – в повседневности.

Гостиная

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

Миниатюрная, но очень уютная гостиная обзавелась встроенными нишами для хранения аксессуаров, новым трехместным диваном и, как и вся квартира, новыми радиаторами отопления.

Мобильный модуль

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

На этой фотографии вы можете легко оценить размеры кухни – в ней нашлось место посудомоечной машине, столу на 4 персоны и остальным удобным модулям хранения.

Мобильный же модуль (стеллаж) отлично смотрится на фоне светлого кухонного гарнитура, будто часть мебели в гостиной. Интересно, что он является объединяющим и разделяющим элементом одновременно.

План квартиры

75 mq per 4!, ARCHITETTO LAURA LISBO ARCHITETTO LAURA LISBO Гостиная в стиле модерн
ARCHITETTO LAURA LISBO

ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO
ARCHITETTO LAURA LISBO

В целом квартира площадью 75 квадратных метров теперь имеет особенно большие спальни – в одной удалось организовать гардеробную, а другая очень удобна для двоих детей с двумя рабочими местами.

Ванная и туалетная комнаты расположены, на первый взгляд, нестандартно – по обеим сторонам от коридора, но на самом деле во многих районах Италии именно это – типичная планировка.

Если вам понравилась перепланировка этой квартиры, вас могут заинтересовать и другие статьи, которые мы собрали специально для вас в списке ниже. Все они посвящены дизайну малогабаритных квартир и перепланировкам, поэтому, возможно, придутся вам кстати.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

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А вам понравилась новая схема для гостиной в этом проекте?

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