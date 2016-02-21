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Из амбара в райскую виллу

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Столовая комната в стиле модерн
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Покупка амбара с достаточно крепкими стенами может стать интересным вариантом для жизни в пригороде, особенно, если вы обожаете нестандартные и модные интерьеры. Коастал, гламурный шик, эклектика и лофт отлично подойдут к такому дому, как и использованный в данном проекте богемный стиль.

Дизайн-студия Atelier Data Lda сделала так, что каждая мелочь и каждый элемент проекта служит на то, чтобы амбар ощущался новым, аккуратным и всегда летним местечком для отдыха и жизни в целом.

Амбар до ремонта

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Стены и пол в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Достаточно крепкая структура внешних и внутренних стен было модернизирована и укреплена, а вот всю кровлю вместе с потолочными балками сняли полностью и заменили на новую, усовершенствованную версию с аналогичным силуэтом.

Интересно, что частично в амбаре оставлена прежняя планировка. Например, узкий проход по середине здания насквозь по всей его длине присутствует и в новом проекте, тогда как комнаты расположились у обоих его концов и по различных сторонам от коридора.

Амбар после ремонта

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Дома в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Шикарный вид амбара после ремонта впечатлит любого ценителя реконструкций – освещение здесь реализовано с помощью узких и высоких дверей-слайдеров, расположенных по одной. В большинстве комнат мы найдем два таких окна, но в гостиной, например, их четыре.

Дизайн интерьера

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Гостиная в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Шикарный интерьер этого замечательного места кажется на удивление свежим и действительно жилым. Будучи реконструкцией хозяйственного помещения, этот дом впечатляет своим уютом и очаровательным настроением.

В дизайне интерьера мы найдем оформление в стиле богемный шик в средиземноморском варианте. Немного пляжный, белоснежный, очень солнечный и будто всегда пребывающий в хорошем настроении, этот интерьер наверняка понравится и вам.

Кухня

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Столовая комната в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Стильная и очень удобная кухня расположилась в еще одной просторной комнате этого дома. Модули хранения доступны с обеих сторон от кухонного острова, который стоит почти по середине комнаты, рядом со столовой группой.

Белоснежные интерьеры в этом прекрасном проекте вдохновляют с первого взгляда. Кажется, что они созданы для того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью, но на самом деле вовсе не являются частью домика для отпуска и для одной семьи стали полноценным домом.

Главная спальня

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Спальня в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Романтичная спальня расположилась в одном из углов здания и реализована в формате мастер-сьюта. Гардеробная, ванная комната, место для занятий йогой и сама кровать с воздушным балдахином являются частью комплекса зон в главной спальне.

Один яркий акцент в виде пледа и средиземноморская мозаика в нише гардероба – все, что нужно, чтобы раскрасить светлый интерьер в этом чудесном доме.

Амбар после ремонта

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Кухня в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Кажется, что этот дом буквально обрел новую жизнь. После 50 лет своей старой жизни, он готов выстоять еще 50 или даже 100, став теперь неординарным коттеджем, оформленным в стиле богемный шик.

Светлые и просторные комнаты – главная составляющая успеха такой реконструкции. А в этом проекте мы нашли и еще одну хитрость – все внутренние стены не доходят до потолка (до кровли), а останавливаются примерно на уровне 2,7 метров. Получается, что весь дом по сути является одной комнатой, единым пространством без каких-либо ограждений наверху.

Португальский ландшафт

Sítio da Lezíria, Atelier Data Lda Atelier Data Lda Дома в стиле модерн
Atelier Data Lda

Sítio da Lezíria

Atelier Data Lda
Atelier Data Lda
Atelier Data Lda

Сухое и долгое лето – лучшее время, чтобы посетить Португалию. Жаркие ночи, пение цикад, апельсиновые сады вокруг и полуразрушенные средневековые церкви – то, что делает провинциальную жизнь в этой части света по-своему очаровательной.

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Современность и простота в красивом доме;

— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;

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