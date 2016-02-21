Из амбара в райскую виллу

Покупка амбара с достаточно крепкими стенами может стать интересным вариантом для жизни в пригороде, особенно, если вы обожаете нестандартные и модные интерьеры. Коастал, гламурный шик, эклектика и лофт отлично подойдут к такому дому, как и использованный в данном проекте богемный стиль.

Дизайн-студия Atelier Data Lda сделала так, что каждая мелочь и каждый элемент проекта служит на то, чтобы амбар ощущался новым, аккуратным и всегда летним местечком для отдыха и жизни в целом.