Из амбара в райскую виллу

Покупка амбара с достаточно крепкими стенами может стать интересным вариантом для жизни в пригороде, особенно, если вы обожаете нестандартные и модные интерьеры. Коастал, гламурный шик, эклектика и лофт отлично подойдут к такому дому, как и использованный в данном проекте богемный стиль.
Дизайн-студия Atelier Data Lda сделала так, что каждая мелочь и каждый элемент проекта служит на то, чтобы амбар ощущался новым, аккуратным и всегда летним местечком для отдыха и жизни в целом.
Достаточно крепкая структура внешних и внутренних стен было модернизирована и укреплена, а вот всю кровлю вместе с потолочными балками сняли полностью и заменили на новую, усовершенствованную версию с аналогичным силуэтом.
Интересно, что частично в амбаре оставлена прежняя планировка. Например, узкий проход по середине здания насквозь по всей его длине присутствует и в новом проекте, тогда как комнаты расположились у обоих его концов и по различных сторонам от коридора.
Шикарный вид амбара после ремонта впечатлит любого ценителя реконструкций – освещение здесь реализовано с помощью узких и высоких дверей-слайдеров, расположенных по одной. В большинстве комнат мы найдем два таких окна, но в гостиной, например, их четыре.
Шикарный интерьер этого замечательного места кажется на удивление свежим и действительно жилым. Будучи реконструкцией хозяйственного помещения, этот дом впечатляет своим уютом и очаровательным настроением.
В дизайне интерьера мы найдем оформление в стиле богемный шик в средиземноморском варианте. Немного пляжный, белоснежный, очень солнечный и будто всегда пребывающий в хорошем настроении, этот интерьер наверняка понравится и вам.
Стильная и очень удобная кухня расположилась в еще одной просторной комнате этого дома. Модули хранения доступны с обеих сторон от кухонного острова, который стоит почти по середине комнаты, рядом со столовой группой.
Белоснежные интерьеры в этом прекрасном проекте вдохновляют с первого взгляда. Кажется, что они созданы для того, чтобы отдыхать и наслаждаться жизнью, но на самом деле вовсе не являются частью домика для отпуска и для одной семьи стали полноценным домом.
Романтичная спальня расположилась в одном из углов здания и реализована в формате мастер-сьюта. Гардеробная, ванная комната, место для занятий йогой и сама кровать с воздушным балдахином являются частью комплекса зон в главной спальне.
Один яркий акцент в виде пледа и средиземноморская мозаика в нише гардероба – все, что нужно, чтобы раскрасить светлый интерьер в этом чудесном доме.
Кажется, что этот дом буквально обрел новую жизнь. После 50 лет своей старой жизни, он готов выстоять еще 50 или даже 100, став теперь неординарным коттеджем, оформленным в стиле богемный шик.
Светлые и просторные комнаты – главная составляющая успеха такой реконструкции. А в этом проекте мы нашли и еще одну хитрость – все внутренние стены не доходят до потолка (до кровли), а останавливаются примерно на уровне 2,7 метров. Получается, что весь дом по сути является одной комнатой, единым пространством без каких-либо ограждений наверху.
Сухое и долгое лето – лучшее время, чтобы посетить Португалию. Жаркие ночи, пение цикад, апельсиновые сады вокруг и полуразрушенные средневековые церкви – то, что делает провинциальную жизнь в этой части света по-своему очаровательной.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Современность и простота в красивом доме;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца в стиле бразильяно;
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