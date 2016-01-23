Дом-загадка в стиле модерн

Проезжая по этой восхитительной зеленой улице, вы наверняка обратите внимание на этот дом – его стильный и аккуратный внешний вид на фоне пышной растительности выглядит очень привлекательно. Подумав о его размере, вы наверняка занесете его в «среднюю категорию» домов с двумя спальнями – ни больших и ни маленьких, без особых излишеств, но достаточно удобных.
На самом же деле мы приготовили вам загадку – посмотрите фотографии, оцените размер комнат, учитывая, что плюс к двум основным есть еще и цокольный этаж, и подумайте – какова его площадь. Напишите вашу догадку в комментарии, а ответ вас будет ждать в конце статьи!
Мы также не забудем поблагодарить фотографов homify, которые проводили данную съемку – специалисты из Stockhausen Fotodesign сделали отличную работу!
Удивительно очаровательный вид, сфотографированный Питером Штокхаусеном (Peter Stockhausen), располагает к себе с первого взгляда. Необычные и не идентичные поэтажные планы, где второй уровень здания имеет меньшую площадь, чем первый, выглядят очень современно. Угловое остекление фасадов – еще один красивый элемент, который присутствует в этом проекте сразу в нескольких местах.
Со стороны заднего дворика мы найдем стильную террасу, удачно вписанную в формат участка и расположившуюся между лесом и газонными площадками, а также идеально выровненную с уровнем газона.
Белые оштукатуренные фасады и металлические дополнения в экстерьере – это еще не полная составляющая стиля модерн. Планировка, учитывающая реальные функции и желания клиентов, а также схема панорамного остекления, которая позволяет сделать жилые комнаты приватными – тоже немалая часть данного стиля в современном обличии.
Плюс к тому – черные рамы для окон, сад в пейзажном стиле, где превалируют газонные площадки, и подъезд к дому, оформленный в простой манере и светлой цветовой гамме. Все это делает этот проект абсолютным любимчиком и у настоящих фанатов модерна.
Прогуливаясь по самому дому, мы находим шикарные блестящие и глянцевые белоснежные интерьеры с черными акцентами, а также панорамные окна в пол с видом на сад и террасы, которые мы видели ранее. Небольшие декоративные акценты дополняют стиль модерн в современной манере, а под лестницей мы найдем настоящее чудо – глянцевое пианино!
Красивая и солнечная кухня, выполненная также в стиле модерн, очень функциональна. Внутри модулей хранения мы найдем множество вариантов организации мелких предметов, на кухонном острове – удобную сплошную столешницу и дополнительную барную стойку из древесины, а легкий блеск металла добавляет интерьеру элегантности и стиля.
Необычная лестница с будто парящими в воздухе и при этом достаточно массивными ступенями очень заметна в белоснежном интерьере. Изящная подсветка, встроенная в стену, освещает ее дополнительно вечером, а сама она позволяет сделать зону лестничного холла максимально современным пространством.
Облегченный классический стиль с современным подходом и эклектичными акцентами – то, что нужно большинству семейных пар. В таком интерьере вы чувствуете его эстетику, удобство и функциональность одновременно и при этом живете в окружении традиционной красоты.
Интерьер, оформленный на стыке двух стилей (SPA и модерна), получился легким, светлым и очень глянцевым. Нежные отблески от керамики и плитки выглядят очень luxury, а практичная отделка позволяет рекомендовать такой подход всем загородным коттеджам в стиле модерн.
На втором этаже мы нашли для вас еще пару интересных элементов проекте – стеклянные экраны с железной оправой и полупрозрачные двери из тонированного в голубой и матового стекла.
Еще одно место в доме – рабочий уголок, приютившийся рядом с гостиной, он создан для интеллектуальной и расслабленно-сфокусированной работы.
Со стороны улицы вечером мы видим не только очаровательную подсветку фасадов, но и специальные розовые кашпо – современный тренд освещения участка!
Итак, мы надеемся, что вам понравилась прогулка по этому современному дому в стиле модерн, и вы наверняка уже хотите узнать его площадь. Четыреста двадцать два (для тех, кто будет искать скорый ответ в виде цифр по тексту) квадратных метра в этом очаровательном и на вид маленьком строении!
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