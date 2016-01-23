Дом-загадка в стиле модерн

Проезжая по этой восхитительной зеленой улице, вы наверняка обратите внимание на этот дом – его стильный и аккуратный внешний вид на фоне пышной растительности выглядит очень привлекательно. Подумав о его размере, вы наверняка занесете его в «среднюю категорию» домов с двумя спальнями – ни больших и ни маленьких, без особых излишеств, но достаточно удобных.

На самом же деле мы приготовили вам загадку – посмотрите фотографии, оцените размер комнат, учитывая, что плюс к двум основным есть еще и цокольный этаж, и подумайте – какова его площадь. Напишите вашу догадку в комментарии, а ответ вас будет ждать в конце статьи!

Мы также не забудем поблагодарить фотографов homify, которые проводили данную съемку – специалисты из Stockhausen Fotodesign сделали отличную работу!