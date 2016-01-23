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Дом-загадка в стиле модерн

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
homify Кухня в стиле модерн
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Проезжая по этой восхитительной зеленой улице, вы наверняка обратите внимание на этот дом – его стильный и аккуратный внешний вид на фоне пышной растительности выглядит очень привлекательно. Подумав о его размере, вы наверняка занесете его в «среднюю категорию» домов с двумя спальнями – ни больших и ни маленьких, без особых излишеств, но достаточно удобных.

На самом же деле мы приготовили вам загадку – посмотрите фотографии, оцените размер комнат, учитывая, что плюс к двум основным есть еще и цокольный этаж, и подумайте – какова его площадь. Напишите вашу догадку в комментарии, а ответ вас будет ждать в конце статьи!

Мы также не забудем поблагодарить фотографов homify, которые проводили данную съемку – специалисты из Stockhausen Fotodesign сделали отличную работу!

Вид со стороны заднего дворика

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Удивительно очаровательный вид, сфотографированный Питером Штокхаусеном (Peter Stockhausen), располагает к себе с первого взгляда. Необычные и не идентичные поэтажные планы, где второй уровень здания имеет меньшую площадь, чем первый, выглядят очень современно. Угловое остекление фасадов – еще один красивый элемент, который присутствует в этом проекте сразу в нескольких местах.

Со стороны заднего дворика мы найдем стильную террасу, удачно вписанную в формат участка и расположившуюся между лесом и газонными площадками, а также идеально выровненную с уровнем газона.

Внешний вид в стиле модерн

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Белые оштукатуренные фасады и металлические дополнения в экстерьере – это еще не полная составляющая стиля модерн. Планировка, учитывающая реальные функции и желания клиентов, а также схема панорамного остекления, которая позволяет сделать жилые комнаты приватными – тоже немалая часть данного стиля в современном обличии.

Плюс к тому – черные рамы для окон, сад в пейзажном стиле, где превалируют газонные площадки, и подъезд к дому, оформленный в простой манере и светлой цветовой гамме. Все это делает этот проект абсолютным любимчиком и у настоящих фанатов модерна.

Дизайн с шиком

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Прогуливаясь по самому дому, мы находим шикарные блестящие и глянцевые белоснежные интерьеры с черными акцентами, а также панорамные окна в пол с видом на сад и террасы, которые мы видели ранее. Небольшие декоративные акценты дополняют стиль модерн в современной манере, а под лестницей мы найдем настоящее чудо – глянцевое пианино!

Кулинарная сказка

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Красивая и солнечная кухня, выполненная также в стиле модерн, очень функциональна. Внутри модулей хранения мы найдем множество вариантов организации мелких предметов, на кухонном острове – удобную сплошную столешницу и дополнительную барную стойку из древесины, а легкий блеск металла добавляет интерьеру элегантности и стиля.

Драматичный переход

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Необычная лестница с будто парящими в воздухе и при этом достаточно массивными ступенями очень заметна в белоснежном интерьере. Изящная подсветка, встроенная в стену, освещает ее дополнительно вечером, а сама она позволяет сделать зону лестничного холла максимально современным пространством.

Ультра-легкая классика

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Облегченный классический стиль с современным подходом и эклектичными акцентами – то, что нужно большинству семейных пар. В таком интерьере вы чувствуете его эстетику, удобство и функциональность одновременно и при этом живете в окружении традиционной красоты.

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Ванная комната

homify Ванная комната в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Интерьер, оформленный на стыке двух стилей (SPA и модерна), получился легким, светлым и очень глянцевым. Нежные отблески от керамики и плитки выглядят очень luxury, а практичная отделка позволяет рекомендовать такой подход всем загородным коттеджам в стиле модерн.

Лестничный холл

homify Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
homify

homify
homify
homify

На втором этаже мы нашли для вас еще пару интересных элементов проекте – стеклянные экраны с железной оправой и полупрозрачные двери из тонированного в голубой и матового стекла.

Рабочее настроение

homify Рабочий кабинет в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Еще одно место в доме – рабочий уголок, приютившийся рядом с гостиной, он создан для интеллектуальной и расслабленно-сфокусированной работы.

Подсветка дома

homify Дома в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Со стороны улицы вечером мы видим не только очаровательную подсветку фасадов, но и специальные розовые кашпо – современный тренд освещения участка!

Итак, мы надеемся, что вам понравилась прогулка по этому современному дому в стиле модерн, и вы наверняка уже хотите узнать его площадь. Четыреста двадцать два (для тех, кто будет искать скорый ответ в виде цифр по тексту) квадратных метра в этом очаровательном и на вид маленьком строении!

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