Стильная вилла в Португалии

Архитектор Рикардо Морено верит, что идеальные дома действительно существуют, дизайн – это та красота, что спасет наш мир, а красивые виллы могут изменить не только жизнь, но и течение нашей истории.
Рикардо Морено – такой же мечтатель, как мы с вами, и поэтому его проекты нам особенно близки и не могут оставить равнодушными! Очаровательные, стильные, полные лоска и изящества, они подхватывают и переносят нас в совершенно другой мир – где все красиво, тихо и правильно.
Солнечный день в Португалии начинается с завтрака в саду. Апельсиновый сок из фруктов со своего сада, оливки, свежеиспеченный хлеб из пекарни на углу и чашка чая со Шри-Ланки – то, что делает такое утро просто замечательным.
Изысканное место для небольшого утреннего релакса перед работой – явное доказательство любви Рикардо Морено к своей работе. Здесь, кажется, можно провести целую вечность и так и не разлюбить бугенвиллии, чтение в гамаке и прохладную воду собственного бассейна.
То, что Морено создает для своих заказчиков, не сравнится с тем, что происходит, когда клиент и дом начинают жить вместе. На стыке мечты, желаний и воплощения образ жизни меняется настолько, что вы уже не помните прошлого себя и вовсю наслаждаетесь новым настоящим.
Под португальским солнцем, в окружении красоты природы и сотворенного человеком можно забыть все заботы и просто наслаждаться каждым элементом своей жизни.
Традиционные португальские блюда готовят из свежих даров моря, овощей из местной лавки и великолепных сыров с головокружительными ароматами. Запахи тмина, розмарина, лаванды и цитрусовых разлетаются по всему дому, а ароматы цветов, наоборот, приходят сюда из сада.
С любовью к образу жизни, который полон солнечного света, длинного лета, морских прогулок и потрясающих блюд, южный дизайн тоже меняется. Он может выглядеть как минимализм, но на самом деле таит в себе главный секрет – любовь ко всему, что с тобой происходит, он рождает жизнь в стиле южноевропейской ривьеры.
Теплые оттенки, будь то мед или латунь, сливаются здесь с почти белоснежными – белым каменным, жемчужным, серебряным. Теплота дерева напоминает о близости собственного сада, кирпич – о глинистых землях, а камень рассказывает о скалистых берегах Атлантического океана.
Плавное течение воздуха и света, легкие переходы и просто полная открытость жизни – то, что делает этот дом абсолютно идеальным.
Его декор выбран с особой любовью к истории, традициям и прошлому этого потрясающего особняка, который был построен в 1923 году и с тех пор дарит каждой новой въезжающей семье место для счастливой жизни.
Многие дизайнерские приемы, скопированные у прежнего проекта оформления, были слегка подчеркнуты с помощью современных технологий и акцентов, но остались по сути прежними. Так, на площади более 400 квадратных метров нашлось место и историческому прошлому, и вдохновляющему настоящему.
В лучах южного солнца, потягивая коктейль по собственному рецепту на террасе, окруженный любимыми людьми, вы ждете ужин из трех блюд – закуски из пряных копченых колбас, лангустов с обжигающим гарниром и легендарного португальского апельсинового торта, который еще никого не оставил равнодушным.
Кажется, что в таком мире явно есть место счастью, веселью и простому, размеренному течению лет. А дизайн и архитектура являются важной основой для такого образа жизни, и автор данного проекта, Рикардо Морено, явно знает об этом больше нас.
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