Стильная вилла в Португалии

Архитектор Рикардо Морено верит, что идеальные дома действительно существуют, дизайн – это та красота, что спасет наш мир, а красивые виллы могут изменить не только жизнь, но и течение нашей истории.

Рикардо Морено – такой же мечтатель, как мы с вами, и поэтому его проекты нам особенно близки и не могут оставить равнодушными! Очаровательные, стильные, полные лоска и изящества, они подхватывают и переносят нас в совершенно другой мир – где все красиво, тихо и правильно.