Дом-тетрис на четверых

Каким должен быть дом для семьи с двумя взрослыми детьми? Учитывающим интересы каждого члена семьи, просторным и светлым, с отдельными зонами для активного и расслабленного досуга? Студия Kameleonlab. считает, что еще он должен быть построен в стиле модерн с использованием монолитного каркаса и современного панорамного остекления и иметь площадь в 280 квадратных метров.
Планировка дома достаточно проста, но при этом безумно эргономична и удобна. На первом этаже мы найдем светлые и просторные, переливающиеся друг в друга комнаты – просторный кабинет, гостиную, столовую и кухню. Кроме того, на кухне есть дополнительный уголок для завтраков только на четверых, а рядом – кладовая, ванная комната и большой шкаф-купе в прихожей. Также в этом доме есть гараж на два автомобиля – отца и сына, который учится в университете, как и младшая дочь.
Авторы проекта – архитекторы Куба Вожничка и Рафал Специляк (Kuba Woźniczka, Rafał Specylak), они спроектировали этот дом еще в 2010 году, а его реализация пришлась на 2012-2015 годы. Проект оказался столь длительным из-за постоянно возникающих новых идей, и многое было изменено в процессе, чтобы владельцы смогли в итоге наслаждаться идеальным результатом.
Дом расположен в непосредственной близости от леса, рядом с речкой на окраине небольшого городка Буковно, в районе Малопольского. Участок получился вытянутым и узким, примыкающим к дороге по короткой стороне, что диктовало многие ограничения.
Владельцы выразили точные пожелания относительно функционирования дома, и больше всего это касалось освещения помещений и открытых видов на сад. Так, проект учитывает нахождение солнца в зените, которое отлично освещает гостиную, столовую и спальню, тогда как закатное солнце очень красиво для вечерней работы в кабинете. А террасы со стороны юга на первом и втором этажах идеально подходят для отдыха.
Интересно, что владельцы создали для архитекторов настоящую головоломку на тему того, как воплотить все их требования в полноценный облик дома или, если позволите, мозаику желаний. Так дом и получил название «Тетрис», ведь идеи нанизывались друг на друга как в одноименной игре, и множество дополнительных мелких пожеланий было учтено в процессе работы над проектом.
Основной материал фасада – окрашенные в черный цвет фасадные доски, они были отобраны поштучно, чтобы создать видимость слияния дома и окружающей природы. Из-за его чисто урбанистической формы, архитекторы таким образом хотели создать более плавный переход между внешним и внутренним пространствами и сделать внешний облик проекта более созвучным пейзажу.
Дизайн интерьера выполнен в светлых тонах и в современной манере. За основу был взят стиль модерн, но также в нем использовались элементы эклектики и богемного шика. Было предусмотрено использование каждого модуля в доме сразу несколькими взрослыми людьми. Например, кухонный остров достаточно большой и имеет доступ со всех сторон для совместной готовки!
На втором этаже мы найдем замечательную террасу с видом на лес. Здесь почти круглый год слышно пение птиц.
Светлая и просторная гостиная в первую очередь используется для просмотра TV, удобный угловой диван – любимое место вечернего досуга всей семьи!
Шикарный кабинет рассчитан на одновременную работу 2 или даже 3-х человек в разных местах.
Сюрпризы, подарки и очаровательные идеи декора от homify:
— Идеи дизайна красивой кухни.