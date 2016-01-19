Дом-тетрис на четверых

Каким должен быть дом для семьи с двумя взрослыми детьми? Учитывающим интересы каждого члена семьи, просторным и светлым, с отдельными зонами для активного и расслабленного досуга? Студия Kameleonlab. считает, что еще он должен быть построен в стиле модерн с использованием монолитного каркаса и современного панорамного остекления и иметь площадь в 280 квадратных метров.

Планировка дома достаточно проста, но при этом безумно эргономична и удобна. На первом этаже мы найдем светлые и просторные, переливающиеся друг в друга комнаты – просторный кабинет, гостиную, столовую и кухню. Кроме того, на кухне есть дополнительный уголок для завтраков только на четверых, а рядом – кладовая, ванная комната и большой шкаф-купе в прихожей. Также в этом доме есть гараж на два автомобиля – отца и сына, который учится в университете, как и младшая дочь.