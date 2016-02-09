До и После: Из ретро в европейский урбан

Еще один впечатляющий проект из серии «До и после» обещает порадовать нас чудесным превращением загородного дома со старым ретро-ремонтом в современный коттедж.
Оформленный после редизайна в стиле европейский урбан – традиционном для 21-ого века сочетании модерна, минимализма, ярких акцентов и пары приемов классического декора, он наверняка понравится тем, кто давно хочет провести ремонт и в своем доме или квартире.
Дизайн-проект нового интерьера был выполнен архитекторами и дизайнерами homify из студии HS Raumkonzept GmbH, которые были рады поделиться с нами фотоснимками столь впечатляющего результата.
Мы надеемся, что рассматривая фотографии, вы почувствуете эту пряную нотку вдохновения, которая всегда окружает такие проекты. Реально видимые изменения одной квартиры гораздо больше придают веры в успех собственного ремонта, чем тысячи поучительных советов. К тому же, результат чаще всего даже превосходит ожидания владельцев, которые недооценивают все плюсы своего коттеджа или квартиры и просто не знают, как их использовать. На самом деле, даже необычные ниши, вентиляционные короба, нестандартные планировки и маленькую площадь можно сделать более полезными, чем вы только могли себе раньше представить.
Старая бежевая керамическая плитка на полу, текстиль в цветочек и обшивка стен деревом, а также старые выключатели электричества и легкий беспорядок… Все, от чего с помощью ремонта так хочется избавиться, присутствовало в этом проекте.
Оригинальное сочетание современности и строгих линий, а также лоска и глянца – это стиль европейский урбан, расправляющий свои безупречные крылья. Это новое ответвление модерна, гораздо более эффектное, позитивное и привлекательное на вид помогает сделать стильные интерьеры еще и парадными и роскошными.
В своем прошлом «я» модерн выглядел именно так – функциональный, но слишком простой и скромный, он не умел создать вдохновляющую атмосферу в доме, даже если очень старался. Кажется, что все вещи на своих местах, но чего-то очень важного явно не хватает.
А европейский урбан предлагает взглянуть на интерьеры иначе. Они – весомая часть нашей жизни, радости и счастья, они – оплот нашего существования, место, где растут дети и зачастую происходят самые лучшие события в нашей жизни.
Поэтому новый европейский модерн всегда светится счастьем – с помощью подсветки, глянцевых поверхностей, стекла или ярких акцентов, он будто заставляет и нас самих быть лучше на его фоне.
Модули, встроенные в гарнитур – это половина удобства кухни, поэтому на них никогда не стоит экономить. Специальные емкости, контейнеры, секции и боксы для различных предметов быта – важная составляющая успеха любой готовки.
В этой же комнате ранее мы видели ретро-гостиную, оформленную в типичном подражании классике. Достаточно простая, она сейчас уже не справляется с ролью самой красивой и привлекательной комнаты в доме.
Здесь европейский урбан показал свою яркую сторону с помощью подушек и акцентных персиковых стен, и теперь он похож на жаркий солнечный день в Алабаме.
Редизайн пережила и еще одна комната в этом доме – ванная, которая была оформлена с учетом пожеланий членов семьи. Кроме ванной чаши она теперь вместила и душевую кабину, и две раковины. Стильная и минималистичная мебель достаточно вместительна для всех бытовых нужд.
Чтобы полностью забыть старый дизайн, было принято решение не акцентировать внимание на керамической плитке и даже выбрать вариант с ее рисунком в виде имитации натуральной древесины. А встроенные сливы и подача воды – еще одно нововведение, которое сделало эту ванную особенно изящной и современной.
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