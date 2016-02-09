До и После: Из ретро в европейский урбан

Еще один впечатляющий проект из серии «До и после» обещает порадовать нас чудесным превращением загородного дома со старым ретро-ремонтом в современный коттедж.

Оформленный после редизайна в стиле европейский урбан – традиционном для 21-ого века сочетании модерна, минимализма, ярких акцентов и пары приемов классического декора, он наверняка понравится тем, кто давно хочет провести ремонт и в своем доме или квартире.

Дизайн-проект нового интерьера был выполнен архитекторами и дизайнерами homify из студии HS Raumkonzept GmbH, которые были рады поделиться с нами фотоснимками столь впечатляющего результата.

Мы надеемся, что рассматривая фотографии, вы почувствуете эту пряную нотку вдохновения, которая всегда окружает такие проекты. Реально видимые изменения одной квартиры гораздо больше придают веры в успех собственного ремонта, чем тысячи поучительных советов. К тому же, результат чаще всего даже превосходит ожидания владельцев, которые недооценивают все плюсы своего коттеджа или квартиры и просто не знают, как их использовать. На самом деле, даже необычные ниши, вентиляционные короба, нестандартные планировки и маленькую площадь можно сделать более полезными, чем вы только могли себе раньше представить.