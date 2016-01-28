До и После: Редизайн маленькой кухни

Владельцы квартиры в старом фонде решили начать ремонт в новой квартире с главного – кухни, которая предварительно была подчищена и теперь полностью готова к редизайну. Они хотели получить в итоге ремонта что-нибудь современное, яркое и, являясь молодой семейной парой, желали видеть в проекте красивое местечко для завтраков на двоих.
Они обратились к дизайн-студии Parisdinterieur, чтобы воплотить эту и еще несколько их совместных мечт в реальность. Их маленькая парижская квартира обещала стать идеальным стартом их совместной жизни. Посмотрим, получилось ли у них?
В прошлом используемая парой пенсионеров эта кухня никак не подходила под современный формат жизни в большом городе. Казалось, что из-за наличия большого вентиляционного короба здесь и вовсе не может получиться аккуратный и современный интерьер, но дизайнеры нашли выход.
Во-первых, они решили разбить гарнитур на автономные модули, дав каждому конкретную функцию. Так, один из них стал местом для раковины, другой – для плиты, а третий – столовой зоной.
Эта светлая, солнечная и стильная кухня выглядит очень привлекательным вариантом для современного городского жилья. Для дизайна фасадов кухни был выбран нежный голубой оттенок с глянцевым отливом, а столешницы имитируют ценные породы дерева.
Кухонный фартук представлен почти незаметной, сливающейся с остальной отделкой керамической плиткой, а на полу мы найдем традиционный средиземноморский орнамент, добавляющий интерьеру колорита.
Стоит также заметить, что на кухне дизайнер предусмотрел место и для стиральной машины, через тумбу справа от плиты вы найдете нишу для нее.
Ранее кухня выглядела именно так – терракотовая плитка и грязно-оранжевые плинтусы, а также темная коричневая мозаика, казалось бы, явно не имели никаких шансов на то, что их сохранят новые хозяева.
Этот удачный модуль, который состоит из плиты, духовки, вытяжки и микроволновки, смотрится просто потрясающе! Маленький, аккуратный и очень красивый он отлично вписался в формат крохотной парижской кухни. А подобранные цвета для гарнитура – нежный голубой и темный мокко – выглядят очень стильной парой.
Фасады не отличались особенным подбором цветовой гаммы, их оклейкой занимались самостоятельно, пытаясь скрыть старые лакированные дверцы.
Теперь у окна мы найдем вместительную тумбу под раковину с верхними ящиками, а особенно красиво смотрятся глянцевые фасады возле солнечного окна. Здесь же – уголок для завтраков.
Эта кухня является проходной комнатой, что не смутило дизайнера, который приготовил для такой зоны особенный декоративный прием – черную акцентную стену, покрытую грифельной краской. Теперь на ней можно писать заметки, рецепты, важные дела в течение недели и просто рисовать.
В итоге мы видим, что даже самые маленькие кухни в почти заброшенном состоянии могут стать прекрасными и даже более солнечными, чем они были ранее. Небольшая площадь – вовсе не помеха для эффектного дизайна и красивой мебели, которая сейчас доступна, как никогда ранее.
Homify о дизайне малогабаритных квартир:
— Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;
— Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;
— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.