До и После: Редизайн маленькой кухни

Владельцы квартиры в старом фонде решили начать ремонт в новой квартире с главного – кухни, которая предварительно была подчищена и теперь полностью готова к редизайну. Они хотели получить в итоге ремонта что-нибудь современное, яркое и, являясь молодой семейной парой, желали видеть в проекте красивое местечко для завтраков на двоих.

Они обратились к дизайн-студии Parisdinterieur, чтобы воплотить эту и еще несколько их совместных мечт в реальность. Их маленькая парижская квартира обещала стать идеальным стартом их совместной жизни. Посмотрим, получилось ли у них?