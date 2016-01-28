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До и После: Редизайн маленькой кухни

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
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Владельцы квартиры в старом фонде решили начать ремонт в новой квартире с главного – кухни, которая предварительно была подчищена и теперь полностью готова к редизайну. Они хотели получить в итоге ремонта что-нибудь современное, яркое и, являясь молодой семейной парой, желали видеть в проекте красивое местечко для завтраков на двоих.

Они обратились к дизайн-студии Parisdinterieur, чтобы воплотить эту и еще несколько их совместных мечт в реальность. Их маленькая парижская квартира обещала стать идеальным стартом их совместной жизни. Посмотрим, получилось ли у них?

Кухня до ремонта

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

В прошлом используемая парой пенсионеров эта кухня никак не подходила под современный формат жизни в большом городе. Казалось, что из-за наличия большого вентиляционного короба здесь и вовсе не может получиться аккуратный и современный интерьер, но дизайнеры нашли выход.

Во-первых, они решили разбить гарнитур на автономные модули, дав каждому конкретную функцию. Так, один из них стал местом для раковины, другой – для плиты, а третий – столовой зоной.

Новая планировка

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Эта светлая, солнечная и стильная кухня выглядит очень привлекательным вариантом для современного городского жилья. Для дизайна фасадов кухни был выбран нежный голубой оттенок с глянцевым отливом, а столешницы имитируют ценные породы дерева.

Кухонный фартук представлен почти незаметной, сливающейся с остальной отделкой керамической плиткой, а на полу мы найдем традиционный средиземноморский орнамент, добавляющий интерьеру колорита.

Стоит также заметить, что на кухне дизайнер предусмотрел место и для стиральной машины, через тумбу справа от плиты вы найдете нишу для нее.

Кухня до ремонта

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Ранее кухня выглядела именно так – терракотовая плитка и грязно-оранжевые плинтусы, а также темная коричневая мозаика, казалось бы, явно не имели никаких шансов на то, что их сохранят новые хозяева.

Уголок после ремонта

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Этот удачный модуль, который состоит из плиты, духовки, вытяжки и микроволновки, смотрится просто потрясающе! Маленький, аккуратный и очень красивый он отлично вписался в формат крохотной парижской кухни. А подобранные цвета для гарнитура – нежный голубой и темный мокко – выглядят очень стильной парой.

Дальний уголок до ремонта

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Фасады не отличались особенным подбором цветовой гаммы, их оклейкой занимались самостоятельно, пытаясь скрыть старые лакированные дверцы.

Дальний уголок после ремонта

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Теперь у окна мы найдем вместительную тумбу под раковину с верхними ящиками, а особенно красиво смотрятся глянцевые фасады возле солнечного окна. Здесь же – уголок для завтраков.

Акцентная стена

Cuisine bleu acier vintage carreaux de ciment, Parisdinterieur Parisdinterieur Кухня в скандинавском стиле
Parisdinterieur

Parisdinterieur
Parisdinterieur
Parisdinterieur

Эта кухня является проходной комнатой, что не смутило дизайнера, который приготовил для такой зоны особенный декоративный прием – черную акцентную стену, покрытую грифельной краской. Теперь на ней можно писать заметки, рецепты, важные дела в течение недели и просто рисовать.

В итоге мы видим, что даже самые маленькие кухни в почти заброшенном состоянии могут стать прекрасными и даже более солнечными, чем они были ранее. Небольшая площадь – вовсе не помеха для эффектного дизайна и красивой мебели, которая сейчас доступна, как никогда ранее.

Homify о дизайне малогабаритных квартир:

Дизайн трешки: 53 квадрата в скандинавском стиле;

Однушка мечты: 30 квадратных метров глянца;

— Перепланировка: из однушки в студию на 36 метрах.

Визуальное увеличение комнаты скромных размеров
А вам понравился новый стиль оформления этой кухни?

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