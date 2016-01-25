Дом повышенного уровня комфорта

Специально для тех, кто планирует перебраться из городской квартиры в современный коттедж, мы пишем об этом замечательном проекте студии Marcus Hofbauer Architekt. Отлично подходящий именно для семейного проживания с детьми и использующий жилую площадь и участок для организации как взрослого, как и детского досуга, он будет отличным стартовым домом в пригороде.
Этот великолепный проект может похвастаться функциональностью и чистой практичностью, его не сложно построить, легко поддерживать в порядке, он выглядит аккуратным и является достаточно бюджетным проектом в общем плане.
Перед тем, как зайти в дом, мы хотели бы показать вам его со всех сторон. Например, с этого ракурса, где мы стоим на заднем дворике и видим шикарную террасу для столовой группы и детского игрового уголка, а сам участок идеален для активных игр детей-школьников.
С маленькими детьми здесь тоже удобно гулять – простой, но практичный газон делает такой досуг очень комфортным. Даже весной и в начале осени он выглядит свежим, а выбор такой густой, зеленой травы идеален для заднего дворика.
Приватный фасад ждет нас со стороны улицы. Здесь два особенно малогабаритных окна совсем не привлекают взгляд и буквально отводят от любого желания посмотреть, что происходит внутри, благодаря своей нестандартной форме.
Парадная клумба организована в формате зеленого забора – она почти сплошная и будто ограждает дом от улицы. В палисаднике есть и газонная площадка, которая создает образ идеального домика в пригороде.
Парадная дверь тоже спрятана от посторонних глаз, хотя с этого ракурса нам видно, что крыльцо оформлено натуральной древесиной, а подход к нему вымощен противоскользящими плитами (лужи ему не страшны, а лед не так быстро образуется, как, например, на керамограните).
Кухонный гарнитур в стиле модерн имеет трехмодульный современный формат. Кухонный остров, основной гарнитур с раковиной и еще один модуль хранения (не показан на фотографии) с высокими шкафами до потолка и встроенной духовкой смотрятся здесь отлично.
Хочется также заметить, что площадь кухни на самом деле не большая, но она может сравниться с гораздо большими комнатами по удобству и солнечному настроению. Правильно расположенные розетки, выход через дверь на небольшой внутренний дворик сбоку участка, а также стильные фасады без ручек – мелочи, которые делают интерьер действительно приятным для жизни.
Вдали на этой фотографии вы увидите двери-слайдеры, которые на самом деле являются парадным входом в дом! Только представьте, что вместо темной и глухой двери вы обнаруживаете в прихожей такое чудо! Теперь понятно, почему она не выходит прямо на улицу, а спрятана в гуще дизайнерского сада.
Рядом с кухней мы найдем столовую, которая на семейный манер составлена из стульев разного цвета. Практичная и очень удобная не только для обеда, но и для детских игр, работы над заданиями из школы и других мелочей, она еще и имеет панорамное окно в пол с видом на красивый зеленый забор.
Напротив окна в столовой есть красивая ниша с подсветкой на манер ретро-буфета, а далее, что особенно хорошо видно на фотографии сверху, начинается зона гостиной. Из окна здесь видно прекрасное цветущее сиреневым дерево, украшающее весь интерьер гостиной, а камин будет эффектно подчеркивать стиль модерн в интерьере осенью и зимой.
Кроме того, в этом доме мы найдем полноценную сауну, в которой с комфортом могут одновременно вместиться 2 или даже 3 человека. В том же помещении находится и ванная комната, что очень удобно для семьи.
Строительство этого жилого дома с двускатной крышей в городе Кёнгернхайм началось в 2014 году и было завершено в течении года. В проекте были использованы эффектные дизайнерские приемы в стиле модерн, при том, что сам проект был строго ограничен клиентским бюджетом.
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