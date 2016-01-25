Дом повышенного уровня комфорта

Специально для тех, кто планирует перебраться из городской квартиры в современный коттедж, мы пишем об этом замечательном проекте студии Marcus Hofbauer Architekt. Отлично подходящий именно для семейного проживания с детьми и использующий жилую площадь и участок для организации как взрослого, как и детского досуга, он будет отличным стартовым домом в пригороде.

Этот великолепный проект может похвастаться функциональностью и чистой практичностью, его не сложно построить, легко поддерживать в порядке, он выглядит аккуратным и является достаточно бюджетным проектом в общем плане.