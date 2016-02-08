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Стильный, большой и красивый дом

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Стекло Белый
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Реконструкция дома 1979 года постройки стала крупной переменой не только для нового владельца, но и для всей улицы. Архитектор Павел Лис из Варшавы создал данный проект на вдохновении новым современным модерном, большой (470 кв.м.) площадью проекта и желанием клиента сделать на первом этаже просторный офис.

Домашний офис в данном случае выглядит не как место для работы одного человека, а несколько кабинетов на нижнем этаже (цокольном), общий зал для собраний – на первом, главный кабинет на втором уровне и также личные апартаменты хозяина.

Прогулявшись с нами по всем этажам здания, рассмотрев методы остекления, планировку, необычное течение уровней и переходы между ними, вы наверняка тоже задумаетесь, что и ваша работа могла бы протекать именно в таком месте!

Современный офис мечты

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Стекло Белый
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Представьте, что вам больше не нужно по утрам стоять в пробке или ехать в метро на работу, нужно лишь выйти из своего домика в пригороде, сесть летом на мопед или велосипед и проехать километр до еще одного такого же – светлого, солнечного дома на соседней улице.

Именно такую мечту воплощает владелец этого дома, который нашел постройку офиса в этом месте гораздо более бюджетным способом предоставить работникам уютное место, чем покупка аналогичной площади в центре.

Теперь этот дом выполняет функции самого дома, офиса и при этом еще и вдохновляет остальных эффектным примером.

Офис и территория

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Дома в стиле модерн Стекло
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Подъезд на два автомобиля, возможность удобной парковки вдоль улицы, а также приятный внешний вид здания сразу подкупают. Его небольшой размер напоминает офисные конторы на юге Испании, Франции или в Турции, где небольшие, будто малоквартирные дома на самом деле являются маленькими офисными зданиями на 2-3 компании.

Здесь же, особенно с этого ракурса, мы видим, что личные офисы расположились на цокольном этаже, а двусветную гостиную работники используют для планерки и презентаций.

Дизайн интерьера

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Рабочий кабинет в стиле модерн Дерево Эффект древесины
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Современная отделка интерьеров подразумевает паркетную доску, бесшовную для разных комнат на одном этаже, деревянные ступени для лестниц из того же материала, белую штукатурку на стенах и зонирующие стеклянные экраны.

На этой фотографии вы можете видеть, что приватные офисы, в зависимости от иерархии, находятся вниз по лестнице – на цокольном этаже и вверх по лестнице – на втором этаже. А общий зал для совещаний – между этими уровнями.

Зона отдыха

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Эффект древесины
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Еще одно место в доме – зона отдыха с местом для мини-кухни, столовой и гостиной в одном лице – тоже расположено на цоколе. Здесь же, в конце коридора, находятся туалетные комнаты с душевыми.

Простор и солнечный свет

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Дерево Эффект древесины
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Архитектор Павел Лис отлично знает, какие именно факторы влияют на продуктивную работу всех участников компании. Уютная обстановка, приятное окружение, удобство и комфорт на рабочем месте – залог не просто хорошей работы, но и большой прибыли.

Главной основой позитивного настроения в офисе является достаточное остекление и большое количество стеклянных отражающих свет поверхностей. Здесь, будто в пляжной вилле на берегу, кажется, что лето царит круглый год.

К тому же, светлая отделка стен идеально подходит для современной компании – динамичной, инновационной и при этом спокойной. Для офиса нет ничего лучше, чем интерьер, который способен расслаблять и приводить в равновесие в течение дня всех сотрудников.

Ванная комната

METAMORFOZA. DOM KOSTKA NA WILANOWIE STARYM , PAWEL LIS ARCHITEKCI PAWEL LIS ARCHITEKCI Ванная комната в стиле модерн Шифер Зеленый
PAWEL LIS ARCHITEKCI

PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI
PAWEL LIS ARCHITEKCI

Частные апартаменты владельца оформлены в том же стиле и включают в себя спальню, кухню, столовую и гостиную, а также ванную комнату. В оформлении последней был использован натуральный камень серого оттенка с особенно брутальным и эффектным рельефом.

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