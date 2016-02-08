Стильный, большой и красивый дом

Реконструкция дома 1979 года постройки стала крупной переменой не только для нового владельца, но и для всей улицы. Архитектор Павел Лис из Варшавы создал данный проект на вдохновении новым современным модерном, большой (470 кв.м.) площадью проекта и желанием клиента сделать на первом этаже просторный офис.
Домашний офис в данном случае выглядит не как место для работы одного человека, а несколько кабинетов на нижнем этаже (цокольном), общий зал для собраний – на первом, главный кабинет на втором уровне и также личные апартаменты хозяина.
Прогулявшись с нами по всем этажам здания, рассмотрев методы остекления, планировку, необычное течение уровней и переходы между ними, вы наверняка тоже задумаетесь, что и ваша работа могла бы протекать именно в таком месте!
Представьте, что вам больше не нужно по утрам стоять в пробке или ехать в метро на работу, нужно лишь выйти из своего домика в пригороде, сесть летом на мопед или велосипед и проехать километр до еще одного такого же – светлого, солнечного дома на соседней улице.
Именно такую мечту воплощает владелец этого дома, который нашел постройку офиса в этом месте гораздо более бюджетным способом предоставить работникам уютное место, чем покупка аналогичной площади в центре.
Теперь этот дом выполняет функции самого дома, офиса и при этом еще и вдохновляет остальных эффектным примером.
Подъезд на два автомобиля, возможность удобной парковки вдоль улицы, а также приятный внешний вид здания сразу подкупают. Его небольшой размер напоминает офисные конторы на юге Испании, Франции или в Турции, где небольшие, будто малоквартирные дома на самом деле являются маленькими офисными зданиями на 2-3 компании.
Здесь же, особенно с этого ракурса, мы видим, что личные офисы расположились на цокольном этаже, а двусветную гостиную работники используют для планерки и презентаций.
Современная отделка интерьеров подразумевает паркетную доску, бесшовную для разных комнат на одном этаже, деревянные ступени для лестниц из того же материала, белую штукатурку на стенах и зонирующие стеклянные экраны.
На этой фотографии вы можете видеть, что приватные офисы, в зависимости от иерархии, находятся вниз по лестнице – на цокольном этаже и вверх по лестнице – на втором этаже. А общий зал для совещаний – между этими уровнями.
Еще одно место в доме – зона отдыха с местом для мини-кухни, столовой и гостиной в одном лице – тоже расположено на цоколе. Здесь же, в конце коридора, находятся туалетные комнаты с душевыми.
Архитектор Павел Лис отлично знает, какие именно факторы влияют на продуктивную работу всех участников компании. Уютная обстановка, приятное окружение, удобство и комфорт на рабочем месте – залог не просто хорошей работы, но и большой прибыли.
Главной основой позитивного настроения в офисе является достаточное остекление и большое количество стеклянных отражающих свет поверхностей. Здесь, будто в пляжной вилле на берегу, кажется, что лето царит круглый год.
К тому же, светлая отделка стен идеально подходит для современной компании – динамичной, инновационной и при этом спокойной. Для офиса нет ничего лучше, чем интерьер, который способен расслаблять и приводить в равновесие в течение дня всех сотрудников.
Частные апартаменты владельца оформлены в том же стиле и включают в себя спальню, кухню, столовую и гостиную, а также ванную комнату. В оформлении последней был использован натуральный камень серого оттенка с особенно брутальным и эффектным рельефом.
Специально для вас на homify:
— Маленький дом с очаровательным интерьером;