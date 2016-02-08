Стильный, большой и красивый дом

Реконструкция дома 1979 года постройки стала крупной переменой не только для нового владельца, но и для всей улицы. Архитектор Павел Лис из Варшавы создал данный проект на вдохновении новым современным модерном, большой (470 кв.м.) площадью проекта и желанием клиента сделать на первом этаже просторный офис.

Домашний офис в данном случае выглядит не как место для работы одного человека, а несколько кабинетов на нижнем этаже (цокольном), общий зал для собраний – на первом, главный кабинет на втором уровне и также личные апартаменты хозяина.

Прогулявшись с нами по всем этажам здания, рассмотрев методы остекления, планировку, необычное течение уровней и переходы между ними, вы наверняка тоже задумаетесь, что и ваша работа могла бы протекать именно в таком месте!