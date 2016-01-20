Дача мечты для современной семьи

Новое поколение ищет на природе вовсе не плодородие, а возможность отдохнуть, уединиться и побыть вместе с семьей в тихом и красивом месте. Именно такой шанс предоставляют нам современные мини-дома. Бюджетные, экологичные и при этом очень стильные они дарят нам возможность перевести дух в ритме городской жизни и поставить жизнь «на паузу» хотя бы на пару дней.

Архитектурное бюро EcoSpace España спроектировало этот домик на природе для молодой семьи. Кажется, что в нем есть место всем современным городским развлечениям – гостиная с TV, рабочее место для ноутбука и интернет, позволяющий устроить себе путешествие в любимые кинофильмы.