Дача мечты для современной семьи

Новое поколение ищет на природе вовсе не плодородие, а возможность отдохнуть, уединиться и побыть вместе с семьей в тихом и красивом месте. Именно такой шанс предоставляют нам современные мини-дома. Бюджетные, экологичные и при этом очень стильные они дарят нам возможность перевести дух в ритме городской жизни и поставить жизнь «на паузу» хотя бы на пару дней.
Архитектурное бюро EcoSpace España спроектировало этот домик на природе для молодой семьи. Кажется, что в нем есть место всем современным городским развлечениям – гостиная с TV, рабочее место для ноутбука и интернет, позволяющий устроить себе путешествие в любимые кинофильмы.
Такой дом не просто удобен в использовании и в долгосрочной перспективе, но и очень легок в покупке. Он сделан по типу casa prefabricada, по-испански это значит, что он изготовлен на заводе. Мы также называем их созданными по системе «привезем и установим», и часто от оплаты до вашей первой ночи в нем не проходит и 3-х недель.
Такие дома изготавливаются в фабричных условиях, привозятся на участок с помощью крупногабаритной машины с краном и устанавливаются на заранее подготовленный фундамент. Потом дело идет за подключением коммуникаций и расстановкой мебели и декора. И все – ваш дом уже готов!
Конкретно этот проект может похвастаться стильным дизайном по передовым технологиям, шикарным панорамным остеклением и дополнительной террасой. Его можно установить на любой участок, где есть ровная площадка площадью 8 на 12 метров (включая площадь, необходимую для террасы небольших размеров).
В итоге мы получаем четыре спальных места – на раскладном диване для пары и еще два под крышей над зоной кухни. Вместе они представляют собой идеальное место для отдыха семьи с двумя маленькими детьми.
Кроме того, в таком доме можно и поработать. Если вы не можете уйти в настоящий отпуск, даже «отпуск с условиями» пойдет вам на пользу. Гостиная и кабинет здесь свободной планировки и очень удобны для семьи с детьми – они могут свободно играть там, где пожелают, а у вас все равно останется место для работы.
В формате открытой планировки мы найдем мини-кухню, рядом – двери в ванную и туалетные комнаты, а сверху – дизайнерская мансардная спальня. Рядом расположена столовая на четверых, которая в солнечный день может быть перенесена на террасу.
Такой дом вы можете легко установить в любом месте – на стандартном дачном участке, на маленьком клочке земли в лесу, с видом на реку или даже море. Как летний домик у побережья такое здание тоже уже удобно – вам не придется каждый раз при поездке волноваться за отель и вы действительно станете владельцем недвижимости в теплом, райском местечке.
На террасе, включенной в проект, есть перила и возможность для организации зон для принятия солнечных ванн, летнего душа, столовой или детской игровой площадки.
Стены этого дома предусмотрительно утеплены, и стоит небольшая дровяная печь. Таким образом, например, турецкая зима, такому дому и вовсе не страшна – в нем можно прекрасно пережить январь на побережье Средиземноморского моря с дневной температурой около +15 и ночной около +5 градусов.
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