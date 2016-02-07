Два дома для большой семьи

Если вы планируете рядом со своим домом построить еще один (для старшего сына, любимой мамы или сестры), обязательно посмотрите этот прекрасный проект, рассчитанный на две семьи! На одном участке здесь разместились два дома – один средней площади, а другой (главный) более просторный, для супружеской пары с тремя детьми.

Дизайнер и специалист по подбору мебели в готовые проекты Паоло Каваззоли помог оформить этот проект в классической, слегка провинциальной, но при этом очень изысканной манере. Стили прованс, кантри и современный модерн перекликаются здесь во всем и служат отличной основой для семейной жизни в обоих домах.