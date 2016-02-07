Два дома для большой семьи

Если вы планируете рядом со своим домом построить еще один (для старшего сына, любимой мамы или сестры), обязательно посмотрите этот прекрасный проект, рассчитанный на две семьи! На одном участке здесь разместились два дома – один средней площади, а другой (главный) более просторный, для супружеской пары с тремя детьми.
Дизайнер и специалист по подбору мебели в готовые проекты Паоло Каваззоли помог оформить этот проект в классической, слегка провинциальной, но при этом очень изысканной манере. Стили прованс, кантри и современный модерн перекликаются здесь во всем и служат отличной основой для семейной жизни в обоих домах.
Классическая цветовая гамма сначала навевает мысли о двух традиционных коттеджах, но на самом деле они оформлены согласно всем мировым тенденциям в моде последнего года. Шикарные эксклюзивные планировки, комбинированное оформление фасадов, просторные прогулочные зоны, будто в парке, использование широких козырьков для крыши и особенная конфигурация остекления для приватности выдают в этом проекте любовь к самым последним трендам в частной архитектуре.
Сначала мы пройдем по гостиной, кухне и ванной комнате в первом, большом доме, а затем посмотрим на кухню и ванные комнаты во втором. Так как остальные комнаты не заняты мебелью и ждут приезда своих владельцев с оригинальными идеями, мы покажем вам лишь самое основное.
В гостиной первого дома мы видим шикарный камин, декоративную штукатурку на акцентной стене с оттенком платины и удивительное покрытие для пола – наливной пол с особенным глянцевым блеском, который имитирует удивительную полировку по древесине.
На кухне большого дома – гарнитур на стыке стилей прованс и модерн, особенно просторный и удобный для большой семьи. Раковина предусмотрительно расположена возле окна, вытяжка для плиты практически незаметна, а холодильник и другая бытовая техника встроены под фасады. Посмотрев на размер двухмодульной раковины, удобных ящиков и модуля для хранения слева вы наверняка поймете, что на этой кухне действительно удобно готовить.
Покраска стен в модный оттенок лила грей – удачное решение, приносящее в этот интерьер ароматы прованса и домашнего сада.
Ванная комната в первом доме просто шикарна! На подиуме установлены унитаз и биде со встроенными сливами, а также душевая за перегородкой. Ближе, на переднем плане, мы найдем раковину и модули для хранения, а также джакузи практически в центре просторной и светлой комнаты с двумя окнами.
Кухня во втором доме более скромных размеров, имеет акцентную стену в голубом цвете, но в целом оформлена в оттенок ледяного кофе. Здесь мы найдем меньший по размеру гарнитур, но для проживающих здесь кухня остается по-прежнему комфортабельной.
Наливные полы на кухне тоже имитируют текстуру натуральной древесины и особенно прекрасны в слегка затененных помещениях из-за своего обворожительного блеска.
В маленьком доме ванная комната имеет не меньшую площадь, чем в большом. Ванная чаша и весь интерьер выполнены в стиле минимализм, глянцевая отделка и потрясающее решение в планировке позволяет только мечтать о таком прекрасном интерьере у себя дома!
Еще одна комната, которую мы можем рассмотреть – гостевая туалетная с позолоченной рамой у зеркала и золотыми аксессуарами.
Размер еще одной ванной комнаты (на втором этаже) мы можем оценить по фотографии выше. Просторные проходы, наличие как ванной чаши, так и душевой кабины и достаточно большой туалетный столик делают ее не менее привлекательной и удобной, чем остальные.
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— Проект дома для маленького участка;