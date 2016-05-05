Дом мечты в стиле минимализм и уход за ним

Мечтая о загородном доме, вы наверняка хотите видеть его не только красивым, но и практичным. Многие из нас останавливают свой выбор на таких стилях, как минимализм и модерн, ведь чаще всего переезд осуществляется из квартиры меньшей площади и перспектива самостоятельной уборки 200 или 300 квадратных метров немного пугает.

На самом деле оформленный по всем правилам, например, в стиле минимализм, дом может быть очень приятен в сфере наведения порядка и поддержания чистоты. Например, этот проект от студии Meier Architekten очень практичен и удобен в данном плане, и при этом легко может считаться образцом передового минимализма и «домом с обложки» в одном лице.

В этой нашей статье речь пойдет о том, как ухаживать за современным домом и почему это не так сложно, как кажется на первый взгляд.