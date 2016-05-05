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Дом мечты в стиле минимализм и уход за ним

Juli Baker – homify Juli Baker – homify
Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
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Мечтая о загородном доме, вы наверняка хотите видеть его не только красивым, но и практичным. Многие из нас останавливают свой выбор на таких стилях, как минимализм и модерн, ведь чаще всего переезд осуществляется из квартиры меньшей площади и перспектива самостоятельной уборки 200 или 300 квадратных метров немного пугает.

На самом деле оформленный по всем правилам, например, в стиле минимализм, дом может быть очень приятен в сфере наведения порядка и поддержания чистоты. Например, этот проект от студии Meier Architekten очень практичен и удобен в данном плане, и при этом легко может считаться образцом передового минимализма и «домом с обложки» в одном лице.

В этой нашей статье речь пойдет о том, как ухаживать за современным домом и почему это не так сложно, как кажется на первый взгляд.

​Дизайн экстерьера и уход за ним

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Дома в стиле модерн Белый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Стильные и современные фасады этого дома выглядят очень лаконично. Кроме уборки листвы, мойки окон и новой штукатурки раз в несколько лет такой экстерьер очень легко поддерживать в порядке. Кроме того, вам потребуется газонокосилка, а два раза в год следует чистить водостоки и красить забор.

Панорамное остекление

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich ГостинаяДиваны и журнальные столики
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Кстати, для панорамного остекления существуют специальные инструменты для мойки, которые уменьшают затраты энергии на протирание в 5 или даже 10 раз. Они помогают меньше двигаться при уборке и при этом добиваться лучших глянцевых результатов.

При этом, чем больше площадь сплошного остекления (чем меньше оконных рам), тем быстрее проводится уборка, поэтому современные варианты с особенно большими окнами гораздо удобнее мыть, чем традиционные европейские с множественной расстекловкой.

Кухня

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолешницы
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Кухня – одно из самых проблемных мест в доме в контексте ежедневной уборки, и в этом проекте удобству в данном плане уделено особое внимание. Дело в том, что простота уборки определяется количеством горизонтальные поверхностей разных уровней и количеством предметов, которые стоит протирать дополнительно.

На этой кухне мы видим особенно удобный пол, гарнитур без щелей между модулями, сплошное половое покрытие с зоной столовой и мебель без зазоров между нижней полкой и паркетом. Кроме того, на кухне лишь две рабочие поверхности – основная у плиты и кухонный остров, которые легко протираются из-за глянцевой столешницы, а пару раз в неделю натираются до блеска с помощью специального средства.

Кроме них есть еще всего две полочки слева и место над модулями хранения с вазами и салатницами для особенной сервировки, тогда как протирать здесь нужно только плиту, вытяжку, встроенную бытовую технику и пару аксессуаров, например, подставку для ножей.

​Столовая

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Столовая комнатаСтулья и скамьи
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

В зоне столовой мы видим столь же практичный подход в отделке и декоре помещения, и здесь главным местом для ежедневного наведения порядка служит зеркальное обрамление камина.

Спальня

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Спальная комната Аксессуары и декор
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Стильная и современная спальня с видом на прекрасный сад сквозь двери-слайдеры на террасу впечатляет не меньше, чем просторная и белая глянцевая кухня.

​Ванная комната

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Ванная комнатаВанны и душевые
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

В ванной комнате мы найдем не менее удобный формат для уборки. Отсутствие мелких предметов и большого количества разных горизонтальных поверхностей ее значительно упрощают.

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Лестничный холл

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Бесшовное половое покрытие практически для всех жилых комнат из одного вида паркета позволяет избежать неудобства в уборке в зоне дверей. Кроме того, лестница здесь создана из той же древесины и является одним из самых практичных вариантов лестниц из возможных.

Дизайн кухни

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich КухняСтолы и стулья
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Стильная, лаконичная и обаятельная кухня выглядит солнечной даже в пасмурный день, а теплые оттенки мокко делают ее не только светлой, но и уютной. Удобная семейная конфигурация кухонного острова на три персоны – тоже важная часть этой кухни, которая по праву может считаться воплощением мечты хозяйки.

Практичная терраса

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон, веранда и террасаРастения
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Удобная и стильная, практичная терраса не менее проста в уборке, чем остальные части дома. Из-за сплошного и ровного мощения снег и листву очень просто убрать со всей ее территории, а стриженые кусты создают атмосферу аккуратного и упорядоченного сада.

Балкон

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich Балкон и терраса в стиле модерн Дерево Бежевый
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

Еще одно место с полноценным мощением древесиной – балкон на втором этаже возле гостиной – выглядит очень привлекательным местом для летнего отдыха!

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