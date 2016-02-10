Все, что вам нужно знать о светодиодном освещении

Все те, кто идут в ногу со временем и отслеживают технические новинки, уже давно знают обо всех выгодах и преимуществах светодиодного освещения. Постепенно оно вытесняет привычные для нас лампы накаливания и люминесцентные аналоги. В чем же главная причина широкой популярности светодиодов и что нужно знать о подобном типе освещения? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.

Сферы использования светодиодов сегодня самые разнообразные. Поскольку они являются недорогими, безопасными и долговечными, такие лампы могут применяться в каждой комнате как в качестве основного источника искусственного света, так и для встроенной подсветки мебели и определенных зон.