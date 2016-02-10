Все, что вам нужно знать о светодиодном освещении

Все те, кто идут в ногу со временем и отслеживают технические новинки, уже давно знают обо всех выгодах и преимуществах светодиодного освещения. Постепенно оно вытесняет привычные для нас лампы накаливания и люминесцентные аналоги. В чем же главная причина широкой популярности светодиодов и что нужно знать о подобном типе освещения? Ответы на эти вопросы вы найдете в данной статье.
Сферы использования светодиодов сегодня самые разнообразные. Поскольку они являются недорогими, безопасными и долговечными, такие лампы могут применяться в каждой комнате как в качестве основного источника искусственного света, так и для встроенной подсветки мебели и определенных зон.
Высокий берег
Главное преимущество светодиодных ламп – их потрясающие энергосберегающие свойства. По данному показателю они значительно превосходят все известные на сегодняшний день аналоги – лампы накаливания, люминесцентные и галогенные.
В отличии от ламп накаливания и галогенов, светодиоды используют электроэнергию исключительно для создания ярких лучей, а не для собственного нагревания. Что касается люминесцентных моделей, которые также являются энергосберегающими, то внутри такие лампы содержат опасные пары ртути, что ограничивает сферу их использования.
Светодиодные модели не несут угрозу окружающей среде и здоровью человека, при этом являясь самыми экономными из всех существующих на сегодняшний день аналогов. Они потребляют до 90% меньше электроэнергии, чем лампы накаливания, и до 20% эффективнее по сравнению с остальными энергосберегающими элементами освещения.
Мощность светодиодных ламп, которая обозначается на устройствах, значительно отличается от тех показателей в ваттах, к которым мы привыкли за долгие годы использования привычных ламп накаливания.
Чтобы ориентироваться в яркости будущего светового потока, представляем вашему вниманию сравнительную таблицу соотношения мощностей двух названных видов ламп.
Светодиод на 3 Вт – лампа накаливания на 25 Вт
Светодиод на 5 Вт – лампа накаливания на 40 Вт
Светодиод на 8 Вт – лампа накаливания на 60 Вт
Светодиод на 14 Вт – лампа накаливания на 100 Вт
Светодиод на 22 Вт – лампа накаливания на 150 Вт
Нужно учитывать, что когда срок службы светодиодной лампы близится к концу, то ее мощность немного уменьшается и свет становится более тусклым. Заметили что-то подобное у себя дома – готовьтесь заменить лампочку в ближайшее время.
Светодиодное освещение в вашем доме может иметь рассеянную структуру и быть направленным. В первом случае лампы скрываются за различными конструктивными элементами или предметами в интерьере, создавая при этом эффектное свечение. Во втором случае светодиодные элементы являются составляющей частью светильников фонарного типа, как показано на фото.
Стильные потолочные модели как нельзя лучше подчеркивают минималистичный характер пространства гостиной. Для них нужно подбирать лампы повышенной мощности, чтобы в результате получился яркий луч направленного света.
Подобные светильники могут быть не статичными, но и мобильными. Для этого используют трековые модели, которые представляют собой длинные рейки с передвигающимися по всей длине светильниками.
Для светодиодных ламп характерна разная температура светового потока. Исходя из этого, вы можете подобрать для каждой комнаты тот вариант, который в полной мере соответствует вашим эстетическим предпочтениям.
Существуют три вида свечения:
1. Теплый свет имеет слегка желтоватый оттенок. Он считается самым уютным вариантом освещения, поэтому часто применяется в детских комнатах, спальнях и гостиных. Теплый свет активно используют в качестве подсветки отдельных элементов мебели, кухонных шкафчиков, освещения периметра комнаты.
2. Холодный свет названных ламп имеет голубоватое свечение и чаще применяется для создания локального освещения. В интерьере он выглядит слегка обособлено и рекомендован больше в качестве декора, чем основного источника освещения.
3. Нейтральный свет является дневным, белым. Пример такого освещения можно оценить на фото, где зеркало в ванной комнате окружено по периметру подобными светодиодами. Этот вариант выглядит наиболее натурально и естественно, поэтому он является самым распространенным решением для применения в доме.
Дизайнеры активно используют все разнообразие светодиодных оттенков для создания привлекательного интерьера.
Светодиодные лампы отличаются таким долгим сроком службы, поверить в который довольно сложно всем тем, кто привык менять обычные лампы накаливания с завидной регулярностью. Со светодиодами вам это не грозит, ведь производители называют цифры, в разы превышающие все возможные ожидания.
Длительность службы светодиодной лампочки отличается в зависимости от конкретной марки. Некоторые производители указывают цифру 30000 часов, другие – 50000, хотя на практике установлено, что светить такие лампы могут до 100 000 часов и более. Для сравнения: лампы накаливания в лучшем случае проработают 1000 часов, а люминесцентные – до 20 000. Как видите, разница просто колоссальная.
Так что, переходя на светодиоды, привыкайте к замене элементов освещения в среднем каждые 10-15 лет.
Если говорить о преимуществах светодиодного освещения в целом, то его с уверенностью можно назвать оптимальным вариантом на сегодняшний день.
Посудите сами:
- светодиодные лампы являются самыми экономными и долговечными;
- безопасность и экологичность светодиодов позволяет использовать их в помещениях любого типа;
- разнообразие моделей и их характеристик предполагает повсеместное применение светодиодных светильников: в доме, на улице, во влажной среде, при широком диапазоне окружающих температур;
- низкая теплоотдача светодиодов при высокой мощности света;
- различные варианты света, излучаемого светодиодными лампами, позволяют каждому подобрать нужный вариант.
Отбросьте всяческие раздумья и переходите на светодиодные лампы. Со временем вы оцените все их преимущества и существенно сэкономите свои финансовые ресурсы.