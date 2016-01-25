Бессонница сводит вас с ума? Организуйте крепкий ночной сон!

Помимо спальной комнаты, существуют еще некоторые зоны в доме, предназначенные для отдыха и предварительного расслабления. Очень часто дизайнеры рекомендуют обустроить кинозал, бильярдную, игровую комнаты, «зимний сад» с фонтанчиком или сауну.

Ведь не всегда спальня может дать нам необходимое расслабление для дальнейшего получения крепкого ночного сна. Чаще всего бессонница провоцируется интенсивным потоком мыслей о проблемах, делах и заботах, не дающих нам уснуть. Вышеперечисленные комнаты помогают эффективно избавиться от стресса и напряжения, дают возможность «разгрузиться», отвлечься и просто отдохнуть от повседневной суеты.

Наиболее распространенным методом «отвлечения» являются фильмы. Именно поэтому уютный кинозал с комфортабельными креслами поможет вам избавиться от назойливой бессонницы. Следующим вариантом станет игра – погружение в параллельную реальность, где вы временно забудете про свои проблемы, расслабитесь, и, возможно, решение придет само! Игровые комнаты являются отличным вариантом для предварительного отдыха перед сном.

Очень эффективным способом отдохнуть является обычный релакс в тихой обстановке. Займитесь йогой или медитацией для самопознания и обретения душевного покоя. Для таких занятий подойдет комфортная и уютная комнатка, возможно, с фонтанчиком или парочкой неговорливых попугаев.