Бессонница сводит вас с ума? Организуйте крепкий ночной сон!

В современном мире от бессонницы и отсутствия сна в принципе страдают миллионы людей. Это становится настоящей эпидемией: люди переутомляются, погружаются в стрессы, злоупотребляют алкоголем – все это негативно сказывается на их ночном отдыхе. Существует несколько уникальных методов для организации крепкого ночного сна, которые помогут стабилизировать состояние организма, успокоить нервную систему и восстановить утраченные в течение рабочего дня силы.
Помимо спальной комнаты, существуют еще некоторые зоны в доме, предназначенные для отдыха и предварительного расслабления. Очень часто дизайнеры рекомендуют обустроить кинозал, бильярдную, игровую комнаты, «зимний сад» с фонтанчиком или сауну.
Ведь не всегда спальня может дать нам необходимое расслабление для дальнейшего получения крепкого ночного сна. Чаще всего бессонница провоцируется интенсивным потоком мыслей о проблемах, делах и заботах, не дающих нам уснуть. Вышеперечисленные комнаты помогают эффективно избавиться от стресса и напряжения, дают возможность «разгрузиться», отвлечься и просто отдохнуть от повседневной суеты.
Наиболее распространенным методом «отвлечения» являются фильмы. Именно поэтому уютный кинозал с комфортабельными креслами поможет вам избавиться от назойливой бессонницы. Следующим вариантом станет игра – погружение в параллельную реальность, где вы временно забудете про свои проблемы, расслабитесь, и, возможно, решение придет само! Игровые комнаты являются отличным вариантом для предварительного отдыха перед сном.
Очень эффективным способом отдохнуть является обычный релакс в тихой обстановке. Займитесь йогой или медитацией для самопознания и обретения душевного покоя. Для таких занятий подойдет комфортная и уютная комнатка, возможно, с фонтанчиком или парочкой неговорливых попугаев.
Не секрет, что окружающая среда имеет большое влияние на наш организм. Мы, как губка, воспринимаем и поглощаем всю поступающую из вне энергетику. Именно поэтому очень важно в собственном жилище создать атмосферу уюта и комфорта, покоя и стабильности, дабы вы смогли спокойно отдохнуть и получить крепкий ночной сон. Спальня – центральная комната в доме. Максимальное внимание нужно уделить выбору интерьера спальни, так как именно там человек проводит время, чтобы отдохнуть и выспаться.
Для спальни лучше выбирать наиболее отдаленную и уютную комнату в доме, обеспечивая себе этим максимальный комфорт и изолированность от внешнего мира. Очень важно, чтобы стены комнаты не пропускали лишние шумы, окна плотно закрывались, не допуская попадания ветра и дождя, а дверь закрывалась на замок. Выбор цвета интерьера спальни однозначен: даже если вы любитель ярких насыщенных красок в повседневной жизни, то в спальной комнате для обеспечения крепкого ночного сна необходимо использовать ненавязчивые пастельные оттенки. Это стабилизирует и успокоит нервную систему хозяина дома. Мебель в спальне должна быть мягкой и удобной, особенно кровать, ведь от ее удобства зависит ваш крепкий ночной сон. Не нагружайте комнату лишним декором, а точнее – пылесборниками.
В спальне должно легко и свободно дышаться. Установите комнатные растения, цветы в горшках для обеспечения кислорода в комнате. Только опять же помните – выбирайте растения с ненасыщенным цветом лепестков и ненавязчивым слабым ароматом, дабы не раздражать нервную систему спящего.
Ванная комната принадлежит к перечню списку комнат для предварительного расслабления перед крепким ночным сном.
Не секрет, что горячая вода дает интенсивный расслабляющий эффект, успокаивающее влияет на нервную систему, напряженные мышцы тела и «смывает» всю тяжесть повседневной жизни. Закройтесь в комнате на пару часов, зажгите свечку с ароматическим маслом, наберите полную ванну горячей воды, добавьте расслабляющей морской соли, душистой пены и отдыхайте! После принятия ванны намажьте тело молочком или специальным массажным кремом, помассируйте напряженные участки тела и отправляйтесь в спальню до утра.
Готовка является отличным способом для расслабления и отвлечения от повседневной суеты. Прелесть готовки заключается в том, что существует неограниченный выбор блюд для приготовления. Вы можете погрузиться в готовку супов и борщей, а, может, остановитесь на мясных или рыбных блюдах, возможно, будете радовать свою семью изысканными салатами или наполните ваш дом запахом ароматной румяной выпечки. Готовка занимает достаточное количество времени, что позволит вам временно пропасть из реального мира и погрузиться в процесс приготовления блюда.
Помимо расслабляющего эффекта, готовка повышает уровень ваших умений на кухне, оттачивает мастерство приготовления и дает «вкусные» результаты по окончании. Погрузившись в готовку, вы отдохнете сами и порадуете вкусностями своих близких людей, тем самым убивая сразу двух зайцев одним выстрелом. К тому же готовка забирает достаточно много сил, поэтому ночью бессонница будет совершенно неуместна, а крепкий ночной сон будет вам обеспечен.
Нередко бессонница возникает из-за напряжения мышц тела, болей в суставах, растяжений и других увечий, избавиться от которых можно с помощью упражнений на дому. Выделите себе несколько свободных часов, наденьте удобную одежду, которая не будет нигде давить и натирать, закройте дверь в комнату на ключ, включите соответствующую музыку или же видеоурок с физическими упражнениями. Для эффективного расслабления следует заняться йогой и медитацией. Эти способы релакса помогают обрести как физический, так и духовный покой, благодаря своим особым техникам. Избавившись от дурных мыслей и расслабив мышцы тела, вы, несомненно, получите крепкий ночной сон, позабыв о бессоннице.
Некоторые люди предпочитают более жесткие способы избавления от напряжения – тяжелые тренировки, совершенно не оставляющие сил. В этом случае домашний тренажерный зал станет идеальным вариантом. Помимо эффективного способа устать и вымотаться, в результате вы получите шикарную фигуру, физическую силу и уверенность в своей непобедимости.
Уход за растениями является прекрасным что с функциональной, что с эстетичной точки зрения способом избавиться от бессонницы, обеспечив себе крепкий ночной сон. Растения – это живые организмы, требующие к себе такого же внимания и ухода, как маленькие дети. Погружаясь в домашнее садоводство, вы посвящаете себя другому делу, занятному и интересному, забывая о проблемах, расслабляясь и морально отдыхая.
Такое занятие к тому же приносит хорошие плоды, так как в результате у вас будет несколько самостоятельно выращенных растений, которые всегда можно использовать в качестве декора помещения, подарка близким людям или украшения около дома.
Техника фэншуй давно издавна славится своей эффективностью в расположении и оформлении интерьера. Принцип фэншуй заключается в правильном, относительно сторон света, расположении определенных зон помещения, мебели и элементов декора. Соответствующая расстановка всех составляющих комнаты обеспечивает гармонию что в доме, что в душе человека соответственно. Каждая деталь должна быть на своем месте, дабы выполнять именно свою функцию и приносить только пользу.
Благодаря технике фэншуй можно усилить свои слабые стороны, улучшить здоровье, а также обеспечить себе крепкий ночной сон, без дополнительного лечения, приема лекарств и успокоительных.
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