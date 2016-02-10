Прекрасный сад круглый год

Если стандартные сроки строительства дома – один-два года, то благоустроенный сад – гораздо более долгий проект, имеющий свое начало, но не имеющий завершения. Сад – это живой объект природы, который живет и развивается, трансформируется и преображается.

Чтобы вид сада радовал вас круглый год:

- учитывайте особенности рельефа участка: обыграйте природные возвышенности, подчеркните тенистые уголки, выровняйте склон террасами;

- тщательно спланируйте размещение растений и этапы их развития: когда подрастут деревья и займут свое место в картине сада, как выглядят кроны кустов и деревьев в разные сезоны и как это сочетается с цветами на клумбе, сочетание рисунка цветников с дорожками сада.

- подбирайте цветовые сочетания растений: желтые оттенки лучше смотрятся на фоне густой зелени, а синие – прекрасно оттеняют чистоту белых лепестков.