Прекрасный сад круглый год

Архитектуру строений подчеркивает и дополняет, обрамляя цветущими клумбами, ландшафт зеленого сада. Продлить красоту скоротечного цветения клумб, сделать сад полноценным оазисом отдыха рядом с домом – задача, которая требует комплексного решения от планировки пространства до составления продуманных сочетаний видов и сортов растений.
Если стандартные сроки строительства дома – один-два года, то благоустроенный сад – гораздо более долгий проект, имеющий свое начало, но не имеющий завершения. Сад – это живой объект природы, который живет и развивается, трансформируется и преображается.
Чтобы вид сада радовал вас круглый год:
- учитывайте особенности рельефа участка: обыграйте природные возвышенности, подчеркните тенистые уголки, выровняйте склон террасами;
- тщательно спланируйте размещение растений и этапы их развития: когда подрастут деревья и займут свое место в картине сада, как выглядят кроны кустов и деревьев в разные сезоны и как это сочетается с цветами на клумбе, сочетание рисунка цветников с дорожками сада.
- подбирайте цветовые сочетания растений: желтые оттенки лучше смотрятся на фоне густой зелени, а синие – прекрасно оттеняют чистоту белых лепестков.
Когда начинаешь украшать свой сад разнообразным цветниками, очень трудно остановиться – прекрасные хризантемы и милые ромашки, утонченные розы и нежный ковер из маргариток. Но для постоянного поддержания сада в цветущем виде важно не столько количество сортов растений, как их сбалансированное сочетание.
В планировке сада гармонично распределите:
- Раннецветущие растения – кусты барбариса, багульника, форзиции ярко усыпаны цветами еще до появления первых листьев, а первоцветы, крокусы и мускари украсят вашу клумбу, выглянув из под зимних сугробов. А чуть попозже, любимые всеми клубеньковые – тюльпаны, гиацинты, нарциссы, и конечно, изящные кусты сирени с ее обильными гроздьями.
- Среднецветущие растения – белоснежные фонтаны спиреи и шапки кустов рододендрона, традиционные для русских садов лилейные и колокольчики, люпины и, конечно же – розы.
- Позднецветущие растения – продолжают украшать сад разноцветием кусты гортензии метельчатой, буддлеи Давида, бузины канадской, а кусты шиповника, рябины, калины – ярким цветом гроздей и ягод. Рудбекеи, морозостойкие хризантемы, неприхотливые астры, да и великолепие багряной листвы деревьев сделают ваш сад красочным оазисом на фоне осенних дождей.
Яркие лепестки бывает радуют нас совсем недолгий срок цветения. Хотите украсить свой сад такими насыщенными оттенками таких сортов? Совсем не обязательно высаживать их сразу в грунт - лепестки быстро опадут и цветник до следующего цветения примет сиротливо-запущенный вид.
Составляйте великолепные композиции из сортов, выращенных в маленьких горшочках, выставляя их во время цветения на высокие вазы, деревянные и кованные подставки, на веранде или в беседке.
Формирование ландшафта сада немыслимо без использования неприхотливых и морозостойких многолетников. Именно эти
рабочие лошадки выполняют основную роль в заполнении сада сочной зеленью и цветами от ранней весны до поздних заморозков. Благодаря разнообразию их видов, вы создадите и архитектурные формы сада, и фоновую зелень вдоль забора или за беседкой, и цветущие клумбы. Среди многолетников есть как раноцветущие, так и осенние виды, и растения цветущие на протяжении всего лета. Кроме того, они активно разрастаются – единожды посадив на клумбе вам останется дальше лишь контролировать размер площади, занимаемой такими видами.
Всю свою тягу к экспериментам в своем саду вы можете реализовать с разноцветием однолетников. Оставьте для них место на клумбе или вдоль дорожек – каждый год новые оттенки и виды цветов будут создавать новый облик привычного сада. Невысокие, яркие однолетники превосходно смотрятся на переднем плане – цветущий коврик быстро заполняет все пространство многообразием сочных оттенков: солнечные бархатцы, звездочки агрегатума. Попробуйте креативные экзотические виды однолетников: метельчатые или бархатные целозии, изысканную клеому, зеленые пирамидки кохии.
И классические сады, и произведения ландшафтного искусства в стиле модерн не обходятся без вертикальных форм озеленения. Вьющиеся ввысь зеленые плети надежно закрывают уединенные беседки от посторонних глаз и сквозняков, помогают построить изящные своды арок над садовыми дорожками, украсить фасад дома цветами и зеленью.
В условиях холодного российского климата и долгих зим ничто так не украсить ландшафт вашего сада в период снегопадов, как хвойные кроны сосен и елей, вечнозеленые бордюры самшита, душистые можжевельники. Такие растения создают стройный и умиротворенный образ зимнего сада, а летом создают фактурный темно-зеленый фон для многоцветия клумб.
Любоваться круглый год ландшафтом сада лучше все-таки не только из окна дома, но и удобно разместившись с семьей и друзьями на мягких подушках в деревянной беседке. Оживите пейзаж композициями из крупных камней, декоративных фигур и оригинальных светильников – в заснеженном саду такие формы еще больше выделяются на фоне белой глади.
Всегда очень жаль зеленую красавицу, которую приходится выносить из дома спустя две недели после новогодних праздников. Создайте в саду рядом с домом небольшую композицию с елочкой в главной роли, и такая клумба станет волшебным украшением новогодней ночи.