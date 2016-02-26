Кухонная мойка: какой материал выбрать?

Современные мойки для кухни могут быть одинарными или двойными. В первом случае они состоят из одной чаши, а во втором – снабжены дополнительной. Двойная мойка может быть оснащена одинаковыми по размеру чашами, но чаще встречаются варианты, в которых второй отсек немного меньше. Как же выбрать мойку для кухни и что при этом нужно учитывать?

Во-первых, оцените габариты рабочей зоны. Если у вас кухня сама по себе небольшая, то двойная мойка вам ни к чему. Она не только значительно увеличит ваши расходы на приобретение данного кухонного приспособления, но и сократит размер столешницы, тем самым уменьшив рабочую площадь.

Если же размеры кухни позволяют вам установить мойку с двумя чашами – смело делайте это. Такое решение не только эффектно выглядит, но и обладает весьма практичными достоинствами. Если первую чашу использовать для стандартных процедур – мытья посуды, овощей и фруктов, то во второй чаше можно все это полоскать. Кроме того, в дополнительном отсеке удобно размораживать продукты, чистить рыбу или овощи, замачивать сковородки и кастрюли с въевшимися загрязнениями.