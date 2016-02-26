Кухонная мойка: какой материал выбрать?

Кухонная мойка является необходимым элементом на любой кухне. Именно поэтому каждому из нас рано или поздно придется столкнуться с необходимостью выбора данного предмета для своего дома. Но как сориентироваться в разнообразии кухонных раковин и не прогадать с материалом, из которого они произведены? В этой статье мы поможем вам разобраться в данном вопросе и наглядно продемонстрируем основные модели названных устройств.
Чтобы мойка радовала вас не один год, подбирайте ее в соответствии к существующей стилистике кухни. Учитывая материал изделия, изучите все особенности ухода за ним и регулярно очищайте раковину. Если следовать мнению, что кухня – это лицо хозяйки, то мойка на ней – это лучезарная улыбка, которая должна подчеркивать имеющиеся достоинства и радовать глаз.
Непринужденная Классика
Современные мойки для кухни могут быть одинарными или двойными. В первом случае они состоят из одной чаши, а во втором – снабжены дополнительной. Двойная мойка может быть оснащена одинаковыми по размеру чашами, но чаще встречаются варианты, в которых второй отсек немного меньше. Как же выбрать мойку для кухни и что при этом нужно учитывать?
Во-первых, оцените габариты рабочей зоны. Если у вас кухня сама по себе небольшая, то двойная мойка вам ни к чему. Она не только значительно увеличит ваши расходы на приобретение данного кухонного приспособления, но и сократит размер столешницы, тем самым уменьшив рабочую площадь.
Если же размеры кухни позволяют вам установить мойку с двумя чашами – смело делайте это. Такое решение не только эффектно выглядит, но и обладает весьма практичными достоинствами. Если первую чашу использовать для стандартных процедур – мытья посуды, овощей и фруктов, то во второй чаше можно все это полоскать. Кроме того, в дополнительном отсеке удобно размораживать продукты, чистить рыбу или овощи, замачивать сковородки и кастрюли с въевшимися загрязнениями.
Кухонная мойка из нержавеющей стали – это самый распространенный вариант на сегодняшний день. Такие раковины отлично справляются со своими функциями и могут прослужить вам не одно десятилетие. Они гигиеничны, имеют высокую устойчивость к загрязнениям и механическим повреждениям.
Мойки из нержавеющей стали могут быть выполнены в любой форме: круглой, квадратной, прямоугольной, овальной и нестандартной. В зависимости от степени полировки поверхности, такие приспособления могут быть блестящими (полированными) и матовыми.
Исходя из типа столешницы, на которую устанавливается мойка из нержавейки, нужно выбирать накладную или врезную модель.
Первый вариант самый простой – мойка просто вставляется в отверстие кухонного гарнитура. Это по силам сделать самому, без каких-либо специальных навыков.
Что касается врезных образцов, то их монтажом должен заниматься профессионал, ведь для этого необходимо проделать в столешнице отверстие, которое в точности соотвествует размерам приобретенной мойки.
Более современные образцы раковин из нержавеющей стали имеют в своем составе дополнительный материал. Как правило, это прочное стекло. Оно может быть темным, прозрачным и даже разноцветным.
Стеклянные элементы могут обрамлять мойку сверху, элегантно очерчивая ее периметр, а также использоваться внутри конструкции. Так или иначе, подобная мойка требует более тщательного и регулярного ухода, поскольку на стекле очень заметны следы от высохших капель воды.
Несмотря на это, такие раковины для кухни находят своего покупателя, ведь они смотрятся в интерьере невероятно красиво и необычно.
Кухонные мойки из керамики предназначены для стильных и современных интерьеров. Они смотрятся очень изысканно и свежо, особенно если выполнены в белом цвете. За подобными мойками легко ухаживать – они прекрасно чистятся, не накапливают загрязнения, надоедливые следы от известкового налета на них практически не видны.
Для особо утонченных натур производятся мойки из цветной керамики. Расписные мойки станут настоящим украшением кухонного интерьера, но они требуют соответствующего декоративного окружения. Кухонный фартук на стене и керамическая плитка на полу должны сочетаться с ними.
Для элитных кухонь с эксклюзивным подходом дизайнеры интерьера часто используют каменный мойки. Они могут быть как отдельными приспособлениями, которые врезаются в столешницы, так и составным элементом последних. На фото продемонстрирован второй вариант в виде двойной мойки из мрамора.
Главными преимуществами таких раковин является их шикарный внешний вид, натуральное происхождение и неповторимый дизайн. Подобная мойка служит ярким показателем высокого статуса хозяев, ведь ее стоимость гораздо выше всех предыдущих аналогов.
Мойка из камня не боится постоянного воздействия влаги и перепадов температуры, однако нужно избегать механических повреждений ее поверхности.
Чтобы кухонная мойка не только приносила пользу, но и безупречно выглядела, нужно поддерживать ее чистоту. Методы ухода напрямую зависят от материала, использованного для производства раковины.
Самый надежный и безопасный способ очистки кухонной мойки состоит в применении специальных средств для конкретного типа поверхности. Нанесите такое средство на мягкую губку, обработайте мойку и хорошенько промойте ее теплой водой. По окончании процедуры обязательно протрите поверхность сухой тряпкой.
Труднодоступные места вокруг смесителя и в углах конструкции нужно обрабатывать особенно тщательно, ведь налет и загрязнения скапливаются там в больших количествах. Для этого можно использовать зубную щетку.