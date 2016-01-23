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Дом в кубе. Удивительный проект в ​Нюрнберге

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LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Столовая комната в стиле модерн Белый
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Этот удивительный проект сегодня нам показывает профессиональный фотограф студии Lopez Fotodesign, которому довелось работать с создателями удивительного многофункционального особняка в Германии. Расположенный в Нюрнберге, необычный дом в буквальном смысле стал олицетворением современного дизайна и нетрадиционной роскоши. Знакомство с этим проектом очередной раз подтверждает, что у частной современной архитектуры есть свое собственное неподдельное очарование.

Яркий фасад

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Дома в стиле модерн Красный
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Если с внешней стороны постройка выглядит весьма компактно, то её истинное величие открывается глазам именно со стороны сада. Отсюда мы по достоинству можем оценить вклад сочного красного цвета в красоту фасада и гармонирующего с ним экстерьера. Привлекает внимание и просторная терраса на крыше дома, которая может стать идеальным пространством для отдыха в дневное и вечернее время. 

Буйство красок

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Балкон и терраса в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Этот дом состоит из трех блоков разных размеров, которые имеют кубическую форму. Бело-красный цвет фасада определяет решительный характер архитектуры.  Здание выполнено в популярном стиле модерн с несколькими зонами отдыха на свежем воздухе. Каждое помещение имеет панорамные окна, высота которых сопоставима с высотой всех стен. Сам особняк построен в центре участка и окружен пышным ковром газона.

Монохромная кухня

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Столовая комната в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Приятная черта этого интерьера – высокие окна, двери  и потолки,  экологичные  материалы, сочетание «базовых» цветов (белый, черный, серый, беж). Лаконичная монохромная цветовая гамма полностью соответствует выбранному стилю.  Кухонный гарнитур обладает неброской фурнитурой и не имеет лишних деталей. Акценты проставлены обивкой обеденных стульев и столешницей из темного камня. В выборе мебели для столовой и кухни прослеживается гармонирующая универсальность современного стиля.

Уютная гостиная

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Гостиная в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Белый цвет, гладкая форма и фактура мебели придают пространству свежесть, делая его одновременно легким и воздушным. Деревянное оконное обрамление поддержано цветом элементов кресел и небольшими аксессуарами в виде подушек и ваз. Благодаря продуманному световому сценарию, в этом пространстве в любое время суток будет царить спокойная домашняя атмосфера. Правильная геометрия создает ощущение комфорта и гармонии.

Изящная лестница

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Сейчас мы находимся в просторной прихожей, которая кажется невероятно приветливой благодаря открытой планировке и изящному декору. Главный цвет  — белый. Однако благодаря продуманному сочетанию с другими оттенками, помещения дома не выглядят бледными или скучными, так как палитра естественным образом смещена в сторону интеллектуальной цветовой гаммы. Центральным элементом является винтовая лестница, ведущая в приватную зону второго этажа. Она выполнена из металла и дерева, тонкие линии ограждения подчеркивают современный стиль.

Скрыться на втором этаже

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Гостиная в стиле модерн Белый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Оказавшись на втором этаже, мы видим галерею с книжными стеллажами. Здесь же расположена и зона отдыха с диванной группой. Такой минималистичный интерьер подходит любителям идеального порядка, чистоты, функционального удобства и цельности.  

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Спальня для гостей на первом этаже

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Спальня в стиле модерн Серый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

Интерьер гостевой спальни в брусничных тонах выглядит спокойно и лаконично. Взяв за основу два цвета , дизайнеры создали нежное и лишенное намека на тревогу пространство. Хромированные элементы (светильники, фурнитура) поддержаны стильным постером на стене.

Просторный гостевой санузел

LUXHAUS Musterhaus Nürnberg, Lopez-Fotodesign Lopez-Fotodesign Ванная комната в стиле модерн Бежевый
Lopez-Fotodesign

Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign
Lopez-Fotodesign

При отделке стен помещений мы не всегда ограничиваемся выбором одной лишь краски и её тона. Предметом для размышлений становятся текстура, рельеф, орнамент.  На фото мы видим гармоничное сочетание гладкой плитки, металла, камня и стекла. Подобная отделка ванной комнаты делает ее дизайн целостным и очень стильным. Единая стилистика всех элементов преображает помещение и наполняет его уютом.

До и После: Редизайн квартиры в стиле минимализм
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