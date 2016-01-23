Дом в кубе. Удивительный проект в ​Нюрнберге

Если с внешней стороны постройка выглядит весьма компактно, то её истинное величие открывается глазам именно со стороны сада. Отсюда мы по достоинству можем оценить вклад сочного красного цвета в красоту фасада и гармонирующего с ним экстерьера. Привлекает внимание и просторная терраса на крыше дома, которая может стать идеальным пространством для отдыха в дневное и вечернее время.