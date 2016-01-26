Как получить по максимуму от солнечных батарей

Технология преобразования солнечной энергии в электрическую развивается семимильными шагами. В то время как цены на электроэнергию только увеличиваются, многие жители планеты уже успели по достоинству оценить использование фотоэлектрических модулей в быту.
Международные специалисты homify рекомендуют использовать альтернативные источники энергии владельцам загородных домов. К слову, некоторые европейские страны даже субсидируют приобретение солнечных батарей, панелей, а также их установку. За прошедшее десятилетие число фотоэлектрических устройств возрастало на 30% в год, при этом тенденция развивалась от установки отдельных автономных панелей к созданию электроэнергетических систем.
Так, например, Германия остаётся явным фаворитом и мировым лидером в гонке под названием «эффективное использование энергии солнца». Второе место занимают Испания, за которой перспективную тенденцию для солнечных панелей рассмотрела и Япония. В этом году солнечные батареи в Германии впервые в истории сравнялись по объему выработанной электроэнергии с атомными электростанциями (в июле оба вида станций генерировали по 5,18 ТВт ч, приводит Deutsche Welle данные Института гелиоэнергетических систем).
Количество фотопанелей на немецкой территории примерно сопоставимо с числом аналогичных установок, работающих во всех странах мира. По словам специалистов, доля солнечной и ветроэнергетики в немецкой энергосистеме в 2015 году составила примерно 26,2%. Коэффициент полезного действия – от 16 до 25%. Возобновляемые источники энергии могут стать заменой атомным станциям. Планируется, что АЭС Германии будут закрыты к 2022 г. (к настоящему моменту из некогда 19 станций остались всего восемь). По плану немецкого правительства, через тридцать лет доля возобновляемой энергии вырастет до 45%.
Чтобы стимулировать строительство ветряных и солнечных электростанций, государство гарантировало оплату энергии, сдаваемой в общую энергосистему страны (больше половины возобновляемых электростанций находятся в частной собственности). Таким образом, местные операторы покупают солнечную энергию согласно закону о возобновляемых источниках энергии у обычных горожан. Это обеспечивает поставщика деньгами за каждый киловатт-час сгенерированной энергии, поданной в сеть.
Альберт Эйнштейн получил Нобелевскую премию в 1921 за работу над фотоэлектрическим эффектом. Вклад гения в том, что термин «фотоэлектричество» (PV) в настоящее время стал самой экологически чистой формой энергии. Фотоэлектричество означает прямое преобразование солнечного света в электроэнергию через физическую реакцию.
Сам процесс электрификации осуществляется солнечными батареями, которые последовательно соединены между собой и формируют фотоэлектрические модули. Автономные фотоэлектрические системы становятся популярными особенно в секторе досуга, так как система предоставляет энергию там, где это необходимо, обеспечивая освещение, нагрев воды, работу холодильников и телевизоров. Так, к примеру, мы посвятили одну из книг идей энергосберегающему бассейну. Находясь в автоприцепе, на лодке в море или в удаленной местности – шумным генераторам теперь можно сказать навсегда «прощай!».
В системе энергоснабжения на солнечных батареях , как и в большинстве других систем от автономных источников, подразумевается всего 4 основных компонента: фотоэлектрические панели, аккумуляторы, контроллер заряда и инвертор, преобразующий низковольтный постоянный ток к бытовому стандарту – ~220В. Стоит сказать, что за последние годы стоимость этого оборудования заметно сократилась. Для частного дома в Европе такая инвестиция обойдется в 5000-15000 евро.