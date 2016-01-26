Как получить по максимуму от солнечных батарей

Технология преобразования солнечной энергии в электрическую развивается семимильными шагами. В то время как цены на электроэнергию только увеличиваются, многие жители планеты уже успели по достоинству оценить использование фотоэлектрических модулей в быту.

Международные специалисты homify рекомендуют использовать альтернативные источники энергии владельцам загородных домов. К слову, некоторые европейские страны даже субсидируют приобретение солнечных батарей, панелей, а также их установку. За прошедшее десятилетие число фотоэлектрических устройств возрастало на 30% в год, при этом тенденция развивалась от установки отдельных автономных панелей к созданию электроэнергетических систем.