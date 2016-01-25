Выбираем растения и цветы в горшках по характеру

Горшечные растения и цветы играют немаловажную роль в доме. Помимо декоративной и эстетичной функции, они качественно дезинфицируют загрязненный воздух, являются отличным способом очистки его от микробов, вирусов и других недоброкачественных элементов, благодаря активному выделению фитонцидов – своеобразных природных натуральных антисептиков. Ни для кого не секрет, что комнатные растения также выделяют определенную порцию кислорода, перерабатывая углекислый газ, ионизирую спертый воздух, тем самым обеспечивая обитателей дома свежим, легким, чистым кислородом.

«Легкость» воздуха в качестве бонуса дополнительно обеспечивается, благодаря способности горшечных растений и цветов выделять недостающую в помещении влагу или же, наоборот, поглощать при условии ее избытка. Современные дома и квартиры переполнены различными гаджетами, устройствами, другими техническими приспособлениями, выделяющими и излучающими ультрафиолетовые или иные вредные лучи. Комнатные растения имеют свойство поглощать эти небезопасные для человеческого организма излучения и сохранять безопасную атмосферу в доме. Некоторые виды горшечных растений и цветов обладают лечебными свойствами и потому нередко выращиваются и используются в фитотерапии и лечения определенных болезней.

Помимо целительных свойств, комнатные растения поддерживают общее состояние здоровья человека, благодаря излучению собственной энергетики. Именно поэтому очень важно подобрать соответствующий цветок для себя и своего характера.