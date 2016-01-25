Выбираем растения и цветы в горшках по характеру

Положительная атмосфера в жилище и добрый повседневный настрой хозяина дома зависят от многих факторов. Одним из наиболее мощных источников энергии являются горшечные растения и цветы, ведь именно эти «живые» обитатели дома обладают индивидуальным характером, энергетикой и создают определенное настроение у хозяина. Очень важно не ошибиться и подобрать подходящий цветок, гармонично сочетающийся с вашим характером и способом жизни.
У каждого человека в жизни случается череда полосы белой и полосы черной. И даже для самых «крепких орешков», заядлых оптимистов бывает сложно решить возникшие проблемы, пережить горе и настроиться на бывалый оптимистичный лад.
Таким сильным оптимистам иногда необходима поддержка, стабильность, особая энергетика для восстановления такого особого настроя к жизни. Отличным помощником и источником данной энергии станут определенные горшечные растения и цветы, индивидуально подобранные специально для оптимистов. Одним из наиболее подходящих для оптимистичных людей цветком являются цитрусовые растения, наполняющие помещение пьянящим ароматом, повышающим настроение и настраивающим на позитивный лад. Набраться сил и «вылезть» из депрессии поможет кофейное дерево, обладающее свойствами некого источника вдохновения. Таким же «провокатором» оптимизма является бонсай, настраивающий на позитивную волну и успешную жизнь. А поддерживать оптимистичный лад в быту, обеспечивать стабильную энергетику дома под силу «денежному дереву» и растению юкка – источникам благополучия и уверенности в завтрашнем дне.
Горшечные растения и цветы играют немаловажную роль в доме. Помимо декоративной и эстетичной функции, они качественно дезинфицируют загрязненный воздух, являются отличным способом очистки его от микробов, вирусов и других недоброкачественных элементов, благодаря активному выделению фитонцидов – своеобразных природных натуральных антисептиков. Ни для кого не секрет, что комнатные растения также выделяют определенную порцию кислорода, перерабатывая углекислый газ, ионизирую спертый воздух, тем самым обеспечивая обитателей дома свежим, легким, чистым кислородом.
«Легкость» воздуха в качестве бонуса дополнительно обеспечивается, благодаря способности горшечных растений и цветов выделять недостающую в помещении влагу или же, наоборот, поглощать при условии ее избытка. Современные дома и квартиры переполнены различными гаджетами, устройствами, другими техническими приспособлениями, выделяющими и излучающими ультрафиолетовые или иные вредные лучи. Комнатные растения имеют свойство поглощать эти небезопасные для человеческого организма излучения и сохранять безопасную атмосферу в доме. Некоторые виды горшечных растений и цветов обладают лечебными свойствами и потому нередко выращиваются и используются в фитотерапии и лечения определенных болезней.
Помимо целительных свойств, комнатные растения поддерживают общее состояние здоровья человека, благодаря излучению собственной энергетики. Именно поэтому очень важно подобрать соответствующий цветок для себя и своего характера.
Слишком аккуратным и щепетильным людям необходим порядок и гармония в каждом уголке их дома. Для таких скрупулезных хозяев важная каждая мелочь, чтобы даже самая маленькая деталь в доме находилась на своем месте и выполняла свою функцию по назначению. Основной задачей горшечных растений и цветов в жилище является очистка воздуха, переработка углекислого газа в кислород и, конечно же, декоративная функция.
Щепетильным людям сложно свыкнуться с очень насыщенным ароматом цветом, яркими красками бутонов и лепестков. Такому типажу людей подойдут растения с нежными оттенками цветений, ненавязчивым ароматом и спокойной излучаемой энергией. Идеальным вариантом станет Фикус Бенджамина в углу помещения. Простое, но симпатичное растение с густой зеленой листвой, не обладающее насыщенным запахом, не отвлекающее от основного интерьера комнаты. Менее крупными подходящими для скрупулезных людей растениями являются азалия и бегония, в выборе которых нужно обязательно сделать акцент на менее насыщенном пастельном цвете лепестков. Неординарным растением в вашей комнате станет папирус – идеальный вариант для помещения с сухим воздухом и ненавязчивым интерьером.
Если вы веселый и позитивный человек, идущий по жизни только с улыбкой, то наверняка отдаете массу своей энергии другим людям. Такие «позитивчики», как правило, очень выматываются под конец дня и возвращаются домой истощенными и уставшими. Именно дома таким веселым людям необходимо подпитываться недостающей положительной энергетикой. Лучшим источником необходимой энергии станут горшечные растения и цветы. Для веселых людей лучше всего подойдут высокие, крупные растения, которые смогут обеспечить вам запас позитивной энергии и защитить от негативной.
Наиболее популярными большими растениями в доме являются пальмы и драцены, а также своеобразные папоротниковые растения. Хвойные растения, как и фиалка, помимо энергетической функции, наполнят помещение приятным ароматом. Герань и кактус обладают специальными свойствами: первая своим внешним видом всегда сообщит о текущем состоянии и балансе между позитивной и негативной энергии в помещении; второй же блокирует и поглощает интенсивное излучение от техники. Также для веселых людей отлично подойдут панданус, который так схож с обычной пальмой, и изысканная королевская бегония, создающая аристократичную атмосферу в доме.
Сильные и независимые люди, как правило, не держат возле себя ненужные, нефункциональные, не приносящие пользу предметы и вещи, поэтому определиться с выбором горшечных растений и цветов дома им не так просто. Специалисты рекомендуют таким людям не всегда даже важна декоративная и эстетичная функция цветов, ведь это, по их мнению, не несет никакой материальной выгоды и пользы. Именно поэтому стоит хорошенько постараться, чтобы угодить данному типажу людей и подобрать «небесполезный» цветок. Растение алоэ выполняем сразу несколько функций – помимо характерного аромата, цветок обладает лечебными свойствами. Алоэ, как правило, используют при заболеваниях кожи, органах пищеварения, ранах, ожогах, язвах и т.д.
Также этот цветок славится в качестве ионизирующего средства для загрязненного воздуха, его очистителя от ядовитых веществ. Цветок каланхоэ эффективно очищает воздух от вредных бактерий, микробов, вирусов и пыли, выполняет функцию лекарства при простудных и кожных заболеваниях. Растение цикламен также характеризуется провомикробными, противовоспалительными, лечебными свойствами, но, помимо целительных возможностей, обладает изысканным внешним видом, изысканным соцветием и нежным оттенком лепестков.
Меланхоличные, пессимистичные люди обычно находятся в плохом настроении, вечно чем-то недовольны, неудовлетворены и расстроены. Таким людям необходима постоянная поддержка, спокойствие, стабильность и баланс в доме. Горшечные растения и цветы в этом случае должны автоматически поднимать хозяину жилища настроение, ежедневно радовать и настраивать на позитив.
Необычный цветок абутилон станет спасением для озлобленных и разочарованных людей, так как с давних времен славится свойствами пробуждения любви к окружающим людям. Такой вариант растения станет незаменимым для тех, кто часто работает и контактирует с другими людьми. Растение акалифа направлено на избавление от негативной энергетики, уныния, лени и рассеянности. Акалифа отлично подойдет для нестабильных людей, переменчивых и чересчур эмоциональных. Цветок агава служит неким дополнительным членом семьи, так как «проявляет» заботу к обитателям дома, дает успокаивающий эффект и стабилизирует энергетику и настроение в доме. Подойти ответственно к выбору горшечных растений и цветов для своего дома, значит, обеспечить себя гармонией и уютом, ведь каждый цветок – источник отдельных эмоций и определенной энергетики.
Также для вас на homify:
Растения в интерьере гостиной;