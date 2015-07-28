Почти как в Голливуде

Обычно под словосочетанием домашний кинотеатр понимают просто большой и плоский телеэкран, дополненный аудиосистемой, но в интерьере этого дома нет места подмене понятий. Здесь все сделано с большим размахом и искренней любовью архитекторов к инновациям. Перед нами настоящий мини-кинотеатр, в котором можно удобно устроиться на диване или вращающихся креслах и погрузиться в просмотр любимых кинолент.

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