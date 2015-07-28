Почти как в Голливуде

В нескольких километрах от Варшавы, среди соснового леса, совсем недавно была построена роскошная вилла, внешний вид которой впечатляет даже искушенных ценителей архитектуры. Этот восхитительный проект был разработан и реализован известным польским зодчим Збигневом Томащуком. За стенами оазиса современности скрывается поистине экстравагантный интерьер. Естественная интеграция внутреннего интерьера с окружающей средой происходит за счет огромных панорамных окон. Сложная форма дома делает его похожим на современный замок.
Жилая площадь постройки составляет порядка 900 м2. На фоне густого соснового леса он выглядит как настоящая крепость, правда, вместо башен обзора нашему взору открывается несколько просторных террас, огражденных высоким металлическим забором. На первом этаже дома расположены кухня, столовая и домашняя библиотека, а на верхних этажах гостей ждет несколько спальных комнат. Нам, конечно же, не терпится проникнуть вовнутрь!
Благодаря солнечному цвету песчаника в сочетании с плавными линиями фасада, дом кажется очень располагающим. Кажется, что его хозяева вполне охотно демонстрируют внутреннее убранство. У входа в этот современный замок проложена подсвеченная снизу каменная дорожка.
По сравнению с неординарным видом экстерьера, интерьер гостиной выглядит более чем скромно. Добротный мебельный ансамбль состоит из кожаных диванов и массивного деревянного комода с лакированным покрытием. Впрочем, фокус этой комнаты сосредоточен вовне – здесь жители дома расслабляются и отдыхают, наблюдая за прозрачной водой в бассейне и естественной красотой соснового леса.
Огромный бассейн, расположенный рядом с гостиной, также открывает божественный вид на природный ландшафт. Прямо за его окном расположился аккуратно оформленный альпийнарий – небольшой островок, имитирующий дикую природу Альпийских гор (подробнее об этом приеме ландшафтного дизайна вы можете прочесть в Книге идей ’Идеи для маленького сада’). Но, как ни странно, этот кристально чистый бассейн вовсе не является главной достопримечательностью помещения, главную роль здесь бесспорно играет футуристический декор потолка. Созданная из гипса, невероятная комбинация линий уж точно не даст заскучать.
Кухня оборудована по последнему слову техники – здесь есть все, что нужно и для создания кулинарных изысков, и для уютных посиделок с друзьями. Элегантная мебель из американского ореха прекрасно сочетается с большими стеклянными окнами, разделенными темно-коричневыми рамами. Огромный кухонный остров – главное украшение кухни.
Маленькие светодиодные лампочки, освещающие лестничный проем, чем-то напоминают звезды. Куда ведет нас эта необычная, зигзагообразная лестница со стеклянными перилами?
Обычно под словосочетанием
домашний кинотеатр понимают просто большой и плоский телеэкран, дополненный аудиосистемой, но в интерьере этого дома нет места подмене понятий. Здесь все сделано с большим размахом и искренней любовью архитекторов к инновациям. Перед нами настоящий мини-кинотеатр, в котором можно удобно устроиться на диване или вращающихся креслах и погрузиться в просмотр любимых кинолент.
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