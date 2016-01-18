Отличные идеи – как использовать камень в ванной

Неотесанные серые глыбы камня в бутовой кладке, шершавые неоштукатуренные каменные стены, похожие на древний замок, белая легкая галька и розоватый благородный мрамор, искристый гранит и агломерат – бесконечно количество оттенков и текстур, а также и дизайнерских идей их использования для создания неповторимых интерьеров ванных комнат.

Натуральный камень, как известно – один из древнейших материалов для строительства и отделки домов, в любой исторической эпохе и культуре есть богатая история его использования: от брутальных средневековых замков до изощренности мраморной отделки в стиле барокко.