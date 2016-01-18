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Отличные идеи – как использовать камень в ванной

Перла Вереника Перла Вереника
Piancabella, DF Design DF Design Ванная комната в стиле модерн
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Неотесанные серые глыбы камня в бутовой кладке, шершавые неоштукатуренные каменные стены, похожие на древний замок, белая легкая галька и розоватый благородный мрамор, искристый гранит и агломерат – бесконечно количество оттенков и текстур, а также  и дизайнерских идей их использования для  создания неповторимых интерьеров ванных комнат. 

Натуральный камень, как известно – один из древнейших материалов для строительства и отделки домов, в любой исторической эпохе и культуре есть богатая история его использования: от брутальных средневековых замков до изощренности мраморной отделки в стиле барокко. 

Напольное покрытие в ванной комнате

Piancabella, DF Design DF Design Спа в стиле модерн
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

Каменный пол в ванной комнате может выглядеть брутально и строго, а может наоборот, придавать ощущение спа-отдыха, в зависимости от оттенка и рисунка каменного пола. Любое решение: бутовая кладка, гладкие плиты мрамора, россыпь круглых камушков гальки – передадут полу ванной комнаты свою  особую текстуру и энергетику, станут неповторимым элементом декора.

Интересным решением для ванной комнаты может быть сочетание холодной фактуры камня и оборудования системы напольного подогрева, или контраст каменной и деревянной отделки в напольном покрытии.

Камень для отделки стен

Дом по Рублево-Успенскому шоссе , GM-interior GM-interior Ванная комната в эклектичном стиле
GM-interior

Дом по Рублево-Успенскому шоссе

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Роскошные фактуры монолитного камня словно созданы, что приятной прохладой контрастировать с горячими струями душа в ванной комнате. Глянцевые плиты мрамора и гранита на стенах или шершавая поверхность необработанного камня – древнейших материал, прочность которого проверена веками. 

Примечательно, что цветовая гамма такой каменной отделки стен – далеко не однозначно серая. Конечно, вы не встретите в натуральном камне ярких цветов пластика. Но вас не разочарует мрамор благородно-белый  с тонкими ветвями  черных узоров, светло-розовый и кремовый, торжественно-черный с золотыми прожилками или с металлическим серым отблеском, коричнево-шоколадный с пепельными вкраплениями или свинцово-бурый с бежевыми нитями. Гранитные плиты также неоднозначны по палитре – это и вкрапления светлых кварцевых сплетений, и холодные голубовато-серые тона, и охристые, красные оттенки.

Своды потолка

Kuşçular Konağı Öncesi Ve Sonrası, Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Kayakapi Premium Caves - Cappadocia Ванная комната в рустикальном стиле
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia

Kayakapi Premium Caves - Cappadocia
Kayakapi Premium Caves – Cappadocia
Kayakapi Premium Caves - Cappadocia

Ванная комната в рустикальном стиле – совершенно особое помещение, и по архитектуре, и по ощущениям. Пространство может напоминать собой и средневековый замок со сводчатыми каменными потолками, и альпийское шале, затерянное в снегах, и уютный бревенчатый домик с неотесанной каменной кладкой. Неизменно – ощущение непосредственной близости к первозданной природе, пронизывающее все пространство каменных интерьеров. 

Портал окна, камина

Projekt 48 _ łazienka na piętrze, k.halemska k.halemska Ванная комната в рустикальном стиле
k.halemska

k.halemska
k.halemska
k.halemska

Интересное свойство камня как материала для отделки помещений – его не бывает много и не бывает мало.  Натуральный камень – удивительно самодостаточный материал, индивидуалист по характеру, ему словно все равно – есть в интерьере элементы дополняющие или балансирующие его массивность.

Ванная комната полностью выполненная из камня от пола до потолка – роскошна, но не тяготит показным блеском. И отдельные элементы декора ванной комнаты – каменная облицовка оконных проемов, входной зоны или портала камина – все также задает всему интерьеру благородное звучание и мощную энергетику природной красоты.

Каменная мойка

BAITA DI MONTAGNA, turco home srl turco home srl Ванная комната в рустикальном стиле
turco home srl

turco home srl
turco home srl
turco home srl

Каменные мойки и столешницы в ванных комнатах зачастую используются дизайнерами как точка приложения для создания неповторимых арт-объектов. Все помогает такому эффекту – и яркая фактурность любого камня, и творческие преобразования формы и текстуры камня. Мраморные мойки в руках дизайнеров становятся тончайшими чашами в форме лепестков и жемчужных раковин, а неотесанная глыба камня превращается в массивный аксессуар, сочетающие отполированную внутреннюю поверхность и  природную первозданность.

Каменные чаши

Piancabella, DF Design DF Design Ванная комната в стиле модерн
DF Design

DF Design
DF Design
DF Design

Внушительные массивы камней сами по себе могут стать уникальным декором ванной комнаты, а встроенные в верхнюю часть чаши для умывальников,  делают эти мегалиты похожими на сказочные источники живой воды в древнем лесу. 

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А вас впечатляет брутальность натурального камня в отделке ванных комнат?

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