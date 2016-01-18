Отличные идеи – как использовать камень в ванной

Неотесанные серые глыбы камня в бутовой кладке, шершавые неоштукатуренные каменные стены, похожие на древний замок, белая легкая галька и розоватый благородный мрамор, искристый гранит и агломерат – бесконечно количество оттенков и текстур, а также и дизайнерских идей их использования для создания неповторимых интерьеров ванных комнат.
Натуральный камень, как известно – один из древнейших материалов для строительства и отделки домов, в любой исторической эпохе и культуре есть богатая история его использования: от брутальных средневековых замков до изощренности мраморной отделки в стиле барокко.
Каменный пол в ванной комнате может выглядеть брутально и строго, а может наоборот, придавать ощущение спа-отдыха, в зависимости от оттенка и рисунка каменного пола. Любое решение: бутовая кладка, гладкие плиты мрамора, россыпь круглых камушков гальки – передадут полу ванной комнаты свою особую текстуру и энергетику, станут неповторимым элементом декора.
Интересным решением для ванной комнаты может быть сочетание холодной фактуры камня и оборудования системы напольного подогрева, или контраст каменной и деревянной отделки в напольном покрытии.
Роскошные фактуры монолитного камня словно созданы, что приятной прохладой контрастировать с горячими струями душа в ванной комнате. Глянцевые плиты мрамора и гранита на стенах или шершавая поверхность необработанного камня – древнейших материал, прочность которого проверена веками.
Примечательно, что цветовая гамма такой каменной отделки стен – далеко не однозначно серая. Конечно, вы не встретите в натуральном камне ярких цветов пластика. Но вас не разочарует мрамор благородно-белый с тонкими ветвями черных узоров, светло-розовый и кремовый, торжественно-черный с золотыми прожилками или с металлическим серым отблеском, коричнево-шоколадный с пепельными вкраплениями или свинцово-бурый с бежевыми нитями. Гранитные плиты также неоднозначны по палитре – это и вкрапления светлых кварцевых сплетений, и холодные голубовато-серые тона, и охристые, красные оттенки.
Ванная комната в рустикальном стиле – совершенно особое помещение, и по архитектуре, и по ощущениям. Пространство может напоминать собой и средневековый замок со сводчатыми каменными потолками, и альпийское шале, затерянное в снегах, и уютный бревенчатый домик с неотесанной каменной кладкой. Неизменно – ощущение непосредственной близости к первозданной природе, пронизывающее все пространство каменных интерьеров.
Интересное свойство камня как материала для отделки помещений – его не бывает много и не бывает мало. Натуральный камень – удивительно самодостаточный материал, индивидуалист по характеру, ему словно все равно – есть в интерьере элементы дополняющие или балансирующие его массивность.
Ванная комната полностью выполненная из камня от пола до потолка – роскошна, но не тяготит показным блеском. И отдельные элементы декора ванной комнаты – каменная облицовка оконных проемов, входной зоны или портала камина – все также задает всему интерьеру благородное звучание и мощную энергетику природной красоты.
Каменные мойки и столешницы в ванных комнатах зачастую используются дизайнерами как точка приложения для создания неповторимых арт-объектов. Все помогает такому эффекту – и яркая фактурность любого камня, и творческие преобразования формы и текстуры камня. Мраморные мойки в руках дизайнеров становятся тончайшими чашами в форме лепестков и жемчужных раковин, а неотесанная глыба камня превращается в массивный аксессуар, сочетающие отполированную внутреннюю поверхность и природную первозданность.