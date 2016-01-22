Переделка кухни? Возьмемся за дело!

Если уж что-то делать, то основательно, тем более ремонт кухни – процесс связанный с решением множества весьма непростых вопросов. Это и технологические решения, и удобная планировка, и функциональная мебель, и что немаловажно – удобство и уют интерьера.
Благодаря развитию технологий, инновационным материалам и функциональным предметам мебели комплектация современной кухни может включать самые разные дизайнерские находки. Так что, задумавшись о переделке кухни, прежде всего обновите свои представления о возможностях обустройства этого пространства: изучите новейшие hi-tech разработки, стилевые решения. Проанализируйте также свой предыдущий опыт использования пространства: каких вещей вам не хватало в вашей прежней кухне, что в планировке было удобным, а какие моменты требуют корректировки.
Качество ремонта на кухне во многом зависит не только от выбранных вами бытовых приборов и дизайна, но и от профессионализма выполнения работ отделочных работ. Удобство кухни определяется правильным функционированием самого разного оборудования, установкой которого должны заниматься профильные специалисты: бытовая техника, водопроводная система и канализация, газовая плита и духовой шкаф, электропроводка и вытяжка. Профессионалы не только выполнят качественно ваши задумки, но и подскажут оптимальные решения, помогут сделать разумный выбор оборудования и материалов.
Пространство кухни всегда очень плотно заполнено предметами мебели и техникой, размеры каждого шкафчика должны точно совпадать с общей конструкцией, поэтому без предварительного чертежа здесь не обойтись. Покупаете вы готовую мебель или заказываете по своим размерам – сделайте пробные схемы планировки пространства. Так вы оцените удобство помещения, проверите все размеры и не ошибетесь с расстановкой мебели.
Материал столешницы на кухне проходит массу испытаний – горячие кастрюли и тяжелые сковороды, горячий пар и жаркий огонь конфорок, вода и загрязнения, царапины и пятна. При всем этом, столешница всегда занимает весомое значение и в деле украшения вашей кухни – большая открытая поверхность привлекает к себе внимание и должна гармонировать с общим стилем мебели.
Для любителей основательных решений подойдут, конечно, натуральные материалы – камень, агломерат, плотное твердое дерево, листы стали или меди. К другому типу материала для столешниц относятся более экономичные искусственные материалы – акриловый камень, ламинированное ДСП. Дизайнерские эксперименты не останавливаются на этих видах материалов, используя для столешниц бетон, закаленное толстое стекло, кафельную плитку.
Оформление фасадов и функциональность шкафов формирует образ всей кухни. Основные вопросы, которые вы должны решить, выбирая нужные модели:
- стилевое решение: цвет, форма, отделка фасадов шкафов,
- сочетание с кухонной техникой: встроенная техника за дверцами шкафов или открытые лицевые панели приборов, удобные места размещения техники в шкафах,
- функциональность внутреннего устройства шкафов: выдвижные ящики, модули, поворотные механизмы, крепежи и устройства для хранения контейнеров различных размеров.
По своей функциональности напольное покрытие в кухне должно быть одним из самых прочных и основательных в доме: гладкое -но не скользкое, прочное и легкое для очищения – но не промышленное. Несмотря на высокие требования, выбор материалов достаточно широк: камень, керамогранит, кафельная плитка, плотный линолеум.
При желании пол на кухне можно сделать и ярким акцентом в оформлении интерьера: придать рустикальную брутальность кухне с помощью массивной бутовой кладки камня на полу или украсить строгий минимализм пространства геометрическими узорами кафельной плитки.