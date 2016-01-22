Переделка кухни? Возьмемся за дело!

Материал столешницы на кухне проходит массу испытаний – горячие кастрюли и тяжелые сковороды, горячий пар и жаркий огонь конфорок, вода и загрязнения, царапины и пятна. При всем этом, столешница всегда занимает весомое значение и в деле украшения вашей кухни – большая открытая поверхность привлекает к себе внимание и должна гармонировать с общим стилем мебели.

Для любителей основательных решений подойдут, конечно, натуральные материалы – камень, агломерат, плотное твердое дерево, листы стали или меди. К другому типу материала для столешниц относятся более экономичные искусственные материалы – акриловый камень, ламинированное ДСП. Дизайнерские эксперименты не останавливаются на этих видах материалов, используя для столешниц бетон, закаленное толстое стекло, кафельную плитку.