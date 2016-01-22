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Переделка кухни? Возьмемся за дело!

Перла Вереника Перла Вереника
Kaplanis , Johnny Grey Johnny Grey КухняШкафы и полки
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Если уж что-то делать, то основательно, тем более ремонт кухни – процесс связанный с решением множества весьма непростых вопросов. Это и технологические решения, и удобная планировка, и функциональная мебель, и что немаловажно – удобство и уют интерьера. 

Обдумайте, что вам пригодится на кухне

WHITE TREE kitchen Artichok Design Кухня в скандинавском стиле Белый
Artichok Design

WHITE TREE kitchen

Artichok Design
Artichok Design
Artichok Design

Благодаря развитию технологий, инновационным материалам и функциональным предметам мебели комплектация современной кухни может включать самые разные дизайнерские находки. Так что, задумавшись о переделке  кухни, прежде всего обновите свои представления о возможностях обустройства этого пространства:  изучите новейшие hi-tech разработки, стилевые решения. Проанализируйте также свой предыдущий опыт использования  пространства: каких вещей вам не хватало в вашей прежней кухне, что в планировке было удобным, а какие моменты требуют корректировки. 

Найдите нужных специалистов

Kitchen Sink Johnny Grey КухняШкафы и полки
Johnny Grey

Kitchen Sink

Johnny Grey
Johnny Grey
Johnny Grey

Качество ремонта на кухне во многом зависит не только от выбранных вами бытовых приборов и дизайна, но и от профессионализма выполнения работ отделочных работ. Удобство кухни определяется правильным функционированием самого разного оборудования, установкой которого должны заниматься профильные специалисты: бытовая техника, водопроводная система и канализация, газовая плита и духовой шкаф, электропроводка и  вытяжка. Профессионалы не только выполнят качественно ваши задумки, но и подскажут оптимальные решения, помогут сделать разумный выбор оборудования и материалов.

Составьте эскизную схему планировки

Projekt kuchni i salonu, OES architekci OES architekci Кухня в скандинавском стиле Кирпичи Белый
OES architekci

OES architekci
OES architekci
OES architekci

Пространство кухни всегда очень плотно заполнено предметами мебели и техникой, размеры каждого шкафчика должны точно совпадать с общей конструкцией, поэтому без предварительного чертежа здесь не обойтись. Покупаете вы готовую мебель или заказываете по своим размерам – сделайте пробные схемы планировки пространства. Так вы оцените удобство помещения, проверите все размеры и не ошибетесь с расстановкой мебели.

Выбор столешницы

Элегантная кухня в классическом стиле, Lesomodul Lesomodul КухняСтолешницы
Lesomodul

Элегантная кухня в классическом стиле

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

Материал столешницы на кухне проходит массу испытаний – горячие кастрюли и тяжелые сковороды, горячий пар и жаркий огонь конфорок, вода и загрязнения, царапины и пятна. При всем этом, столешница всегда занимает весомое значение и в деле украшения вашей кухни – большая открытая поверхность привлекает к себе внимание и должна гармонировать с общим стилем мебели. 

Для любителей основательных решений подойдут, конечно, натуральные материалы – камень, агломерат, плотное твердое дерево, листы стали или меди.  К другому типу материала для столешниц относятся более экономичные искусственные материалы – акриловый камень, ламинированное ДСП. Дизайнерские эксперименты не останавливаются на этих видах материалов, используя для столешниц бетон, закаленное толстое стекло, кафельную плитку.

Кухонные шкафы

Квартира на ул. Менделеева в Уфе, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Кухня в классическом стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира на ул. Менделеева в Уфе

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Оформление фасадов и функциональность  шкафов формирует образ всей кухни. Основные вопросы, которые вы должны решить, выбирая нужные модели:

- стилевое решение: цвет, форма, отделка фасадов шкафов,

- сочетание с кухонной техникой: встроенная техника за дверцами шкафов или открытые лицевые панели приборов, удобные места размещения техники в шкафах,

- функциональность внутреннего устройства шкафов: выдвижные ящики, модули, поворотные механизмы, крепежи и устройства для хранения контейнеров различных размеров.

Напольное покрытие в кухне

homify Кухня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

По своей функциональности напольное покрытие в кухне должно быть одним из самых прочных и основательных в доме: гладкое -но не скользкое, прочное и легкое для очищения – но не промышленное. Несмотря на высокие требования, выбор материалов достаточно широк: камень, керамогранит, кафельная плитка, плотный линолеум. 

При желании пол на кухне можно сделать и ярким акцентом в оформлении интерьера: придать рустикальную брутальность кухне с помощью массивной бутовой кладки камня на полу или украсить строгий минимализм пространства геометрическими узорами кафельной плитки.

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