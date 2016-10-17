Как превратить детскую кроватку в нечто особенное

Какой мальчишка не воображал себя рыцарем в блестящих доспехах? Поможет образу обустройство детской кроватки в виде средневекового замка – с солидной деревянной лестнице и укрепленными высокими башнями. Все войска и орудия можно расположить под кроваткой, а удобная постель на втором ярусе станет надежным укрытием во время игр и уютным убежищем для сна, где ребенок будет всегда чувствовать себя защищенным и спокойно засыпать. Да и все пространство комнаты поддерживает идею рыцарских приключений – зеленый ковер лужайка окружен кронами деревьев настенного панно и высокими шкафами-башнями, березовый ствол у светлого окошка защищает стекла от прямого попадания мячей во время игр и придает гармоничность этому веселому и интересному интерьеру.