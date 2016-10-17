Как превратить детскую кроватку в нечто особенное

Кто из нас не вспоминает свои детские игры и приключения, мечты и волшебные выдумки… Наверное поэтому нам так интересно создавать в комнатах своих детей рыцарские замки и космодромы, пиратские корабли и домики на деревьях. Сказка должна быть в детстве каждого ребенка, и так приятно немного почувствовать себя волшебником для своих детей, воплотив их мечты в виде чудесной кроватки.
Какой мальчишка не воображал себя рыцарем в блестящих доспехах? Поможет образу обустройство детской кроватки в виде средневекового замка – с солидной деревянной лестнице и укрепленными высокими башнями. Все войска и орудия можно расположить под кроваткой, а удобная постель на втором ярусе станет надежным укрытием во время игр и уютным убежищем для сна, где ребенок будет всегда чувствовать себя защищенным и спокойно засыпать. Да и все пространство комнаты поддерживает идею рыцарских приключений – зеленый ковер лужайка окружен кронами деревьев настенного панно и высокими шкафами-башнями, березовый ствол у светлого окошка защищает стекла от прямого попадания мячей во время игр и придает гармоничность этому веселому и интересному интерьеру.
Не зря родители зачастую ласково называют своих дочерей маленькими принцессами – почувствовать себя в этой роли мечтает каждая малышка, и если сделать для нее кроватку в виде белоснежного замка, то и мечты, и радужное настроение станет реальностью. Удобная кровать с нежными подушками и покрывалом вполне вписывается в образ волшебной сказки о храбрых рыцарях и утонченных принцессах.
Непоседливый характер вашего сорванца найдет себе применение в лазании по лестницах и канатам на кровать под потолком. Подвижные, озорные мальчишки, которые ни минутки не могут усидеть на месте, всегда полны идей для приключений и изобретений – предоставьте им плодотворное поле для деятельности в виде двух-ярусной кровати с лазилками и турниками.
Когда еще мечтать стать космонавтом, как не в детстве? После такие игры в звездных путешественников сменит возможно серьезный интерес к науке, математический склад ума, или, наоборот – покорение спортивных высот. Но мечта всегда должна иметь место в жизни человека – помогите своему ребенку мечтать смелее, это совсем просто: декор кроватки в виде ракеты, синие стены с аппликациями звезд и планет, глобусы и любимые книжки о фантастических приключениях космических пиратов.
Тайнички в саду и закопанные
секретики в клумбах, лазанье по дереву в свой домик среди ветвей – атмосферу летнего отдыха на природе можно перенести в детскую комнату, оборудовав кроватку в виде двух-ярусного домика на дереве. В уютное убежище со стилизованной крышей и окошками можно взобраться по настоящей деревянной лесенке и надолго устроится там с интересной книжкой или любимыми игрушками.
Морские приключения – одна из любимых тем для игр малышей, а морская тематика – свежий и веселый вариант оформления интерьера детской комнаты. Сочетания синих морских волн на нижнем ярусе кроватки и светлого дерева конструкций такого корабля поможет вам оформить детскую комнату в едином цветовом ключе. И не забудьте пиратский флаг! Кто знает, какие встречи ожидают вашего отважного путешественника на просторах морских волн.
Если долго-долго-долго… по тропинке, по дороже… то конечно можно-можно- можно в Африку придти! – бессменный девиз всех маленьких искателей приключений, неутомимых исследователей и следопытов. Но если все-таки надо сделать небольшую передышку – то кровать под пальмами в виде светлого домика с зелеными окошками и настоящей крышей, приютит вашего малыша на всю долгую ночь, подарив уютный отдых и спокойные сновидения.
Динамичную и жизнерадостную атмосферы детской комнаты невозможно представить без ярких красок - вместительный двух-ярусный комплект мебели с кроватью с легкостью решает все задачи. Сочетание голубых и оранжевых цветов с белым фоном мебели, эргономичное расположение каждой детали – делают детскую комнату веселой и просторной.
Возможно, когда ваш малыш был совсем маленьким, вы устраивали ему сон на свежем воздухе, прогуливаясь с коляской по тенистому парку. Можно и в детской комнате создать атмосферу душистого сада и природной свежести – изогнутые ветви деревьев, подпирающие свод потолка над детской кроваткой, деревянная отделка стен и декор в светло-зеленых оттенках весеннего леса.
Атмосферу таинственности и волшебства интерьеру детской комнаты можно придать и с помощью особой системы освещения – синие оттенки и светодиодные контуры, точечные звездочки и целое звездное небо на потолке.