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Как превратить детскую кроватку в нечто особенное

Перла Вереника Перла Вереника
Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Детская комнатаКровати
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Кто из нас не вспоминает свои детские игры и приключения, мечты и волшебные выдумки… Наверное поэтому нам так интересно создавать в комнатах своих детей рыцарские замки и космодромы, пиратские корабли и домики на деревьях. Сказка должна быть в детстве каждого ребенка,  и так приятно немного почувствовать себя волшебником для своих детей, воплотив их мечты в виде чудесной кроватки.  

Построим рыцарскую крепость

Kinder- und Jugendmöbel für ein gesundes Raumklima , Allnatura Allnatura Детская комнатаКровати
Allnatura

Allnatura
Allnatura
Allnatura

Какой мальчишка не воображал себя рыцарем в блестящих доспехах? Поможет образу обустройство детской кроватки в виде средневекового замка – с солидной деревянной лестнице и укрепленными высокими башнями. Все войска и орудия можно расположить под кроваткой, а удобная постель на втором ярусе станет надежным укрытием во время игр и уютным убежищем для сна, где ребенок будет всегда чувствовать себя защищенным и спокойно засыпать. Да и все пространство комнаты поддерживает идею рыцарских приключений – зеленый ковер лужайка окружен кронами деревьев настенного панно и высокими шкафами-башнями, березовый ствол у светлого окошка защищает стекла от прямого попадания мячей во время игр и придает гармоничность этому веселому и интересному интерьеру. 

Волшебный замок для маленьких прицесс

Lacote prenses çocuk ve bebek odası tasarımları, Lacote Design Lacote Design Детская комнатаКровати
Lacote Design

Lacote Design
Lacote Design
Lacote Design

Не зря родители зачастую ласково называют своих дочерей маленькими принцессами – почувствовать себя в этой роли мечтает каждая малышка, и если сделать для нее кроватку в виде белоснежного замка, то и мечты, и радужное настроение станет реальностью. Удобная кровать с нежными подушками и покрывалом вполне вписывается в образ волшебной сказки о храбрых рыцарях и утонченных принцессах.

Чердак для приключений

WOODLAND Kindermöbel, WOODLAND Vertriebs GmbH WOODLAND Vertriebs GmbH Детская комнатаКровати
WOODLAND Vertriebs GmbH

WOODLAND Vertriebs GmbH
WOODLAND Vertriebs GmbH
WOODLAND Vertriebs GmbH

Непоседливый характер вашего сорванца найдет себе применение в лазании по лестницах и канатам на кровать под потолком. Подвижные, озорные мальчишки, которые ни минутки не могут усидеть на месте, всегда полны идей для приключений и изобретений – предоставьте им плодотворное поле для деятельности в виде двух-ярусной кровати с лазилками и турниками.

Кровать для юных покорителей космоса

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

Discovery Children's Space Rocket Cabin Bed

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Когда еще мечтать стать космонавтом, как не в детстве? После такие игры в звездных путешественников сменит возможно серьезный интерес к науке, математический склад ума, или, наоборот – покорение спортивных высот. Но мечта всегда должна иметь место в жизни человека – помогите своему ребенку мечтать смелее, это совсем просто: декор кроватки в виде ракеты, синие стены с аппликациями звезд и планет, глобусы и любимые книжки о фантастических приключениях космических пиратов.

Домик на дереве

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White Cuckooland Детская комнатаКровати
Cuckooland

KIDS TREEHOUSE BEDROOM BUNKBED in White

Cuckooland
Cuckooland
Cuckooland

Тайнички в саду и закопанные секретики в клумбах, лазанье по дереву в свой домик среди ветвей – атмосферу летнего отдыха на природе можно перенести в детскую комнату, оборудовав кроватку в виде двух-ярусного домика на дереве. В уютное убежище со стилизованной крышей и окошками можно взобраться по настоящей деревянной лесенке и надолго устроится там с интересной книжкой или любимыми игрушками.

Попутный ветер парусам и семь футов под килем

Spielwelten für Kinder, Paidi Paidi Детская комнатаКровати
Paidi

Paidi
Paidi
Paidi

Морские приключения – одна из любимых тем для игр малышей, а морская тематика – свежий и веселый вариант оформления интерьера детской комнаты. Сочетания синих морских волн на нижнем ярусе кроватки и светлого дерева конструкций такого корабля поможет вам оформить детскую комнату в едином цветовом ключе. И не забудьте пиратский флаг! Кто знает, какие встречи ожидают вашего отважного путешественника на просторах морских волн.

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Домик джунглях

Ambientes decorados pela INTERCASA, INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS Детская комнатаКровати Дерево Белый
INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS

INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS
INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS
INTERCASA MÓVEIS INFANTIS E JUVENIS

Если долго-долго-долго… по тропинке, по дороже… то конечно можно-можно- можно в Африку придти! – бессменный девиз всех маленьких искателей приключений, неутомимых исследователей и следопытов. Но если все-таки надо сделать небольшую передышку – то кровать под пальмами в виде светлого домика с зелеными окошками и настоящей крышей, приютит вашего малыша на всю долгую ночь, подарив уютный отдых и спокойные сновидения.

Яркие цвета и вместительное пространство для хранения

Compactos juveniles, Mueblalia Mueblalia Детская комнатаКровати
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

Динамичную и жизнерадостную атмосферы детской комнаты невозможно представить без ярких красок - вместительный двух-ярусный комплект мебели с кроватью с легкостью решает все задачи. Сочетание голубых и оранжевых цветов с белым фоном мебели, эргономичное расположение каждой детали – делают детскую комнату веселой и просторной. 

Сон на природе

The child bedroom in the rolling house Frédéric TABARY Детская комнатаКровати Дерево Многоцветный
Frédéric TABARY

The child bedroom in the rolling house

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Возможно, когда ваш малыш был совсем маленьким, вы устраивали ему сон на свежем воздухе, прогуливаясь с коляской по тенистому парку. Можно и в детской комнате создать атмосферу душистого сада и природной свежести – изогнутые ветви деревьев, подпирающие свод потолка над детской кроваткой,  деревянная отделка стен и декор в светло-зеленых оттенках весеннего леса. 

Особое освещение

Lakes By Yoo 2, Future Light Design Future Light Design Детская комнатаКровати
Future Light Design

Lakes By Yoo 2

Future Light Design
Future Light Design
Future Light Design

Атмосферу таинственности и волшебства интерьеру детской комнаты можно придать и с помощью особой системы освещения – синие оттенки и светодиодные контуры, точечные звездочки и целое звездное небо на потолке. 

Сделай сам вместо покупки: шесть идей

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