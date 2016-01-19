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8 главных вопросов, которые следует задать архитектору

Shunny_Star Shunny_Star
Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
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«Ломать не строить» – гласит старая поговорка и это действительно так. Процесс строительства довольно сложен и содержит множество юридических, технических и дизайнерских нюансов. Обывателю трудно не то чтобы в них разбираться, а хотя бы запомнить основополагающие моменты. Можно согласиться с тем, что среднестатистическому человеку трудно разобраться во всех строительных документах: лицензии, разрешения на строительство, отвод земельных участков под стройку, проект строительства и т.д.

Если основательно подходить к этому процессу, то по каждому направлению можно нанять специалиста, который бы его сопровождал. В то же время это стоит немалых денег. Учитывая саму дороговизну стройки, это было бы роскошью. Поэтому не будет лишним не то чтобы знать все мелкие нюансы работы в идеале, но хотя бы знать, какие вопросы по архитектуре следует задать специалисту.

Как правило, опытные клиенты до начала строительства задают следующие вопросы архитектору:

- Как сделать хороший и практичный дизайн?

- Что такой Градостроительный кодекс.

- Какой человек ответственен за проект.

- Размеры и пропорции в комнатах.

- Как максимально раскрыть потенциал кухонного помещения.

- Как много строителей будут задействованы в реализации проекта?

- Есть ли возможность сменить материалы без ухудшения качества?

- Как можно сэкономить на стройке не теряя качества.

Как сделать хороший и практичный дизайн?

Экстерьер дома LUXER DESIGN Дома в классическом стиле
LUXER DESIGN

Экстерьер дома

LUXER DESIGN
LUXER DESIGN
LUXER DESIGN

Ответ на этот вопрос архитектору и сложен, и очевиден одновременно.

Конечный дизайн интерьера следует воспринимать как цель, которую нужно достичь. Чтобы достичь этой цели, нужно выяснить:

- На какое количество членов семьи планируется строительство дома, какой их возраст? Само собой разумеется, что лишние комнаты — это необоснованные затраты на строительство, а также на дальнейшую ее эксплуатацию. Кроме того, нужно проводить градацию дизайна по возрастным группам: детям нужен совсем иной интерьер, нежели взрослым.

- Наличие необходимых финансовых и материальных ресурсов. Выше головы не прыгнешь, поэтому любой архитектор и дизайнер будут создавать проект в пределах выделенного бюджета. Также важно решить, возможно ли заменить одни материалы более дешевыми, но без ущерба по качеству.

- Определить функциональное назначение каждой из комнат.

- Личные предпочтения заказчика, касающиеся стиля интерьера.

Что такое градостроительные нормы?

Дом под Киевом, ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT Дома в стиле минимализм
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Дом под Киевом

ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

Также, как большинство сфер деятельности человека, строительство урегулировано законодательными нормам. Это следующий вопрос к архитектору.

В Российской Федерации определяющее место среди регулирующих актов занимает Градостроительный кодекс РФ. Он содержит положения, которые регулируют отношения в государстве в сфере градостроения. Например, на основании каких документов совершается стройка, какие этапы строительства и т. д.

Помимо этого кодекса действует множество так называемых СНИПОВ — строительных норм и правил, которые являются стандартами в этой сфере. К примеру, СНиПы конкретизируют требования к проектной документации, градостроительным ограничениям и т.д.

Таким образом, градостроительные нормы — это совокупность положений законодательства, которыми урегулированы отношения в сфере строительства.

Кто будет ответственным за проект?

проект дома в стиле минимализм Way-Project Architecture & Design Дома в стиле минимализм проект дома в стиле минимализм
Way-Project Architecture &amp; Design

проект дома в стиле минимализм

Way-Project Architecture & Design
Way-Project Architecture &amp; Design
Way-Project Architecture & Design

Не менее важный вопрос к архитектору. На любой строке должно быть ответственное лицо, которое, во-первых, организует работу строителей; во-вторых, будет отвечать за качество и сроки выполнения работ; в-третьих, предоставит консультационную помощь строителям при проведении работ. Такое лицо в архитектуре называют «строительный прораб».

Какой бы ни казалось возможная простота такой работы, она требует от прораба не только организаторских способностей. Он должен обладать знаниями о технологиях каждого этапа строительства (т.е. иметь опыт выполнения подобных работ или практические навыки), о материалах и их свойствах, уметь осуществлять надзор за выполнением работ согласно проектной документации. Некоторые заказчики в целях экономии средств стараются обходиться без него, однако в результате этого может пострадать качество застройки.

Каковы идеальные пропорции и размеры помещений?

планировка artemuma - архитектурное бюро
artemuma – архитектурное бюро

планировка

artemuma - архитектурное бюро
artemuma – архитектурное бюро
artemuma - архитектурное бюро

Ответ на этот вопрос к архитектору следует понимать таким образом.

Жилое помещение по своим размерам должно нормально проветриваться и отапливаться. Кроме того, обеспечивать нормальное передвижение и месторасположение вещей быта.

Исходя из указанного считается, что площадь жилой комнаты не должна быть меньше, чем 8 м. кв. Гостиная комната должна достигать размеров от 14 до 24 м. кв. При этом, высота помещения должна колебаться от 2 м до 3 м. Такая площадь обеспечивает быстрое проветривание комнаты, а также быстрый ее обогрев.

Помимо этого, важно обеспечить освещение в комнате, поэтому полы делают вдали.

Каким образом можно «увеличить» размер небольшой кухни?

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Кухня в рустикальном стиле Твердая древесина Эффект древесины
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

Еще один вопрос к архитектору, ответ на который даст возможность узнать, каким образом можно визуально увеличить пространство даже в маленьком помещении.

Первое, что нужно помнить — яркие и темные цвета «сжимают» пространство, тогда как светлые и пастельные — делают его визуально более объёмным. Этот принцип используют как в отделке стен, так и в текстиле и мебели. Рисунки на поверхностях также не должны быть вычурными, а максимально простыми.

Нужно сделать, чтобы один из элементов интерьера возвышался над другими, тянулся вверх. Например, высокий холодильник, карниз, подвешенный немного выше верхней части окна, или картина, которая прибита ближе к верху стены, чем к ее центру.

Что касается мебели, то хороший вариант — это прозрачная мебель. Она выглядит более легкой, чем обычно, хотя и одинакова с ней по размерам. Овальный или круглый стол также будут занимать меньше места, чем квадратный.

В то же время важно помнить, что чем больше элементов интерьера, тем более засоренной и маленькой кажется комната.

Сколько строителей будет задействовано в стройке?

Loft Conversion in Acton, London City Lofts London
City Lofts London

Loft Conversion in Acton, London

City Lofts London
City Lofts London
City Lofts London

На самом деле, количество строителей, которые будут принимать участие в стройке дома, не нормируется. Задавая подобный вопрос архитектору нужно примерно представлять какой сложности будет архитектурная планировка дома, его будущий размер, сложность дизайнерских и отделочных работ и т.д. Также важны и сроки: вполне естественно, что восемь рабочих быстрее справятся с работами, чем пятеро.

Чтобы лучше понять процесс работы, нужно знать что основной подрядчик для выполнения отдельных работ может нанимать другие рабочие бригады. Тогда он станет генеральным подрядчиком, а другие строители — субподрядчиками. Наличие субподрядчиков может увеличить общую стоимость работ.

Нужно помнить, что стоимость работ зависит от выполненного объема. Сколько бы ни было рабочих, они поделят заработок между собой в этих пределах. Чтобы набрать оптимальное количество строителей, нужно тщательно подбирать всех рабочих.

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Можно ли заменить стройматериалы без него качества стройки?

Lager der Bauteilbörse Hannover, Bauteilbörse Hannover Bauteilbörse Hannover Окна и двери в эклектичном стиле
Bauteilbörse Hannover

Bauteilbörse Hannover
Bauteilbörse Hannover
Bauteilbörse Hannover

Ответ на такой вопрос архитектору неоднозначен: и да, и нет. Это зависит от проекта постройки и того, чего желает заказчик?

Например, стены можно построить из кирпича, дерева и металла. Однако выбор падает на тот материал, который достаточно прочен и надежный.

Как экономить при строительстве?

Villa Borkeld, reitsema & partners architecten bna reitsema & partners architecten bna Дома в стиле кантри
reitsema &amp; partners architecten bna

reitsema & partners architecten bna
reitsema &amp; partners architecten bna
reitsema & partners architecten bna

Во время стройки действует принцип «скупой платит дважды». Нужно нанимать хорошую строительную бригаду и покупать качественные стройматериалы. Не стоит сильно затягивать стройку. В идеале, чтобы сэкономить на всем строительстве, необходимо прежде всего выделить время для поиска профессиональной строительной компании. Так как именно от этого будет зависеть стоимость, качество и сроки выполнения строительных работ. 

Новый этаж для старого дома
А какие вопросы архитектору задали бы вы? Поделитесь с нами своим личным опытом в комментариях.

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