8 главных вопросов, которые следует задать архитектору

«Ломать не строить» – гласит старая поговорка и это действительно так. Процесс строительства довольно сложен и содержит множество юридических, технических и дизайнерских нюансов. Обывателю трудно не то чтобы в них разбираться, а хотя бы запомнить основополагающие моменты. Можно согласиться с тем, что среднестатистическому человеку трудно разобраться во всех строительных документах: лицензии, разрешения на строительство, отвод земельных участков под стройку, проект строительства и т.д.

Если основательно подходить к этому процессу, то по каждому направлению можно нанять специалиста, который бы его сопровождал. В то же время это стоит немалых денег. Учитывая саму дороговизну стройки, это было бы роскошью. Поэтому не будет лишним не то чтобы знать все мелкие нюансы работы в идеале, но хотя бы знать, какие вопросы по архитектуре следует задать специалисту.

Как правило, опытные клиенты до начала строительства задают следующие вопросы архитектору:

- Как сделать хороший и практичный дизайн?

- Что такой Градостроительный кодекс.

- Какой человек ответственен за проект.

- Размеры и пропорции в комнатах.

- Как максимально раскрыть потенциал кухонного помещения.

- Как много строителей будут задействованы в реализации проекта?

- Есть ли возможность сменить материалы без ухудшения качества?

- Как можно сэкономить на стройке не теряя качества.