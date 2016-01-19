8 главных вопросов, которые следует задать архитектору

«Ломать не строить» – гласит старая поговорка и это действительно так. Процесс строительства довольно сложен и содержит множество юридических, технических и дизайнерских нюансов. Обывателю трудно не то чтобы в них разбираться, а хотя бы запомнить основополагающие моменты. Можно согласиться с тем, что среднестатистическому человеку трудно разобраться во всех строительных документах: лицензии, разрешения на строительство, отвод земельных участков под стройку, проект строительства и т.д.
Если основательно подходить к этому процессу, то по каждому направлению можно нанять специалиста, который бы его сопровождал. В то же время это стоит немалых денег. Учитывая саму дороговизну стройки, это было бы роскошью. Поэтому не будет лишним не то чтобы знать все мелкие нюансы работы в идеале, но хотя бы знать, какие вопросы по архитектуре следует задать специалисту.
Как правило, опытные клиенты до начала строительства задают следующие вопросы архитектору:
- Как сделать хороший и практичный дизайн?
- Что такой Градостроительный кодекс.
- Какой человек ответственен за проект.
- Размеры и пропорции в комнатах.
- Как максимально раскрыть потенциал кухонного помещения.
- Как много строителей будут задействованы в реализации проекта?
- Есть ли возможность сменить материалы без ухудшения качества?
- Как можно сэкономить на стройке не теряя качества.
Ответ на этот вопрос архитектору и сложен, и очевиден одновременно.
Конечный дизайн интерьера следует воспринимать как цель, которую нужно достичь. Чтобы достичь этой цели, нужно выяснить:
- На какое количество членов семьи планируется строительство дома, какой их возраст? Само собой разумеется, что лишние комнаты — это необоснованные затраты на строительство, а также на дальнейшую ее эксплуатацию. Кроме того, нужно проводить градацию дизайна по возрастным группам: детям нужен совсем иной интерьер, нежели взрослым.
- Наличие необходимых финансовых и материальных ресурсов. Выше головы не прыгнешь, поэтому любой архитектор и дизайнер будут создавать проект в пределах выделенного бюджета. Также важно решить, возможно ли заменить одни материалы более дешевыми, но без ущерба по качеству.
- Определить функциональное назначение каждой из комнат.
- Личные предпочтения заказчика, касающиеся стиля интерьера.
Также, как большинство сфер деятельности человека, строительство урегулировано законодательными нормам. Это следующий вопрос к архитектору.
В Российской Федерации определяющее место среди регулирующих актов занимает Градостроительный кодекс РФ. Он содержит положения, которые регулируют отношения в государстве в сфере градостроения. Например, на основании каких документов совершается стройка, какие этапы строительства и т. д.
Помимо этого кодекса действует множество так называемых СНИПОВ — строительных норм и правил, которые являются стандартами в этой сфере. К примеру, СНиПы конкретизируют требования к проектной документации, градостроительным ограничениям и т.д.
Таким образом, градостроительные нормы — это совокупность положений законодательства, которыми урегулированы отношения в сфере строительства.
Не менее важный вопрос к архитектору. На любой строке должно быть ответственное лицо, которое, во-первых, организует работу строителей; во-вторых, будет отвечать за качество и сроки выполнения работ; в-третьих, предоставит консультационную помощь строителям при проведении работ. Такое лицо в архитектуре называют «строительный прораб».
Какой бы ни казалось возможная простота такой работы, она требует от прораба не только организаторских способностей. Он должен обладать знаниями о технологиях каждого этапа строительства (т.е. иметь опыт выполнения подобных работ или практические навыки), о материалах и их свойствах, уметь осуществлять надзор за выполнением работ согласно проектной документации. Некоторые заказчики в целях экономии средств стараются обходиться без него, однако в результате этого может пострадать качество застройки.
Ответ на этот вопрос к архитектору следует понимать таким образом.
Жилое помещение по своим размерам должно нормально проветриваться и отапливаться. Кроме того, обеспечивать нормальное передвижение и месторасположение вещей быта.
Исходя из указанного считается, что площадь жилой комнаты не должна быть меньше, чем 8 м. кв. Гостиная комната должна достигать размеров от 14 до 24 м. кв. При этом, высота помещения должна колебаться от 2 м до 3 м. Такая площадь обеспечивает быстрое проветривание комнаты, а также быстрый ее обогрев.
Помимо этого, важно обеспечить освещение в комнате, поэтому полы делают вдали.
Еще один вопрос к архитектору, ответ на который даст возможность узнать, каким образом можно визуально увеличить пространство даже в маленьком помещении.
Первое, что нужно помнить — яркие и темные цвета «сжимают» пространство, тогда как светлые и пастельные — делают его визуально более объёмным. Этот принцип используют как в отделке стен, так и в текстиле и мебели. Рисунки на поверхностях также не должны быть вычурными, а максимально простыми.
Нужно сделать, чтобы один из элементов интерьера возвышался над другими, тянулся вверх. Например, высокий холодильник, карниз, подвешенный немного выше верхней части окна, или картина, которая прибита ближе к верху стены, чем к ее центру.
Что касается мебели, то хороший вариант — это прозрачная мебель. Она выглядит более легкой, чем обычно, хотя и одинакова с ней по размерам. Овальный или круглый стол также будут занимать меньше места, чем квадратный.
В то же время важно помнить, что чем больше элементов интерьера, тем более засоренной и маленькой кажется комната.
На самом деле, количество строителей, которые будут принимать участие в стройке дома, не нормируется. Задавая подобный вопрос архитектору нужно примерно представлять какой сложности будет архитектурная планировка дома, его будущий размер, сложность дизайнерских и отделочных работ и т.д. Также важны и сроки: вполне естественно, что восемь рабочих быстрее справятся с работами, чем пятеро.
Чтобы лучше понять процесс работы, нужно знать что основной подрядчик для выполнения отдельных работ может нанимать другие рабочие бригады. Тогда он станет генеральным подрядчиком, а другие строители — субподрядчиками. Наличие субподрядчиков может увеличить общую стоимость работ.
Нужно помнить, что стоимость работ зависит от выполненного объема. Сколько бы ни было рабочих, они поделят заработок между собой в этих пределах. Чтобы набрать оптимальное количество строителей, нужно тщательно подбирать всех рабочих.
Ответ на такой вопрос архитектору неоднозначен: и да, и нет. Это зависит от проекта постройки и того, чего желает заказчик?
Например, стены можно построить из кирпича, дерева и металла. Однако выбор падает на тот материал, который достаточно прочен и надежный.
Во время стройки действует принцип «скупой платит дважды». Нужно нанимать хорошую строительную бригаду и покупать качественные стройматериалы. Не стоит сильно затягивать стройку. В идеале, чтобы сэкономить на всем строительстве, необходимо прежде всего выделить время для поиска профессиональной строительной компании. Так как именно от этого будет зависеть стоимость, качество и сроки выполнения строительных работ.