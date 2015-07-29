Рабочий ритм в стиле LOFT

Завод ARTPLAY для москвичей – место особенное. Расположенный неподалеку от сада им. Н.Э. Баумана, этот центр стал своеобразным местом притяжения всех неравнодушных к современному искусству и дизайну. Здесь проходят выставки, концерты известных ди-джеев, а также другие культурные мероприятия, которые по праву можно считать способом реализации творческого потенциала людей разного возраста.

ARTPLAY –это один из своеобразных арт-кластеров и нестандартных пространств, который включает в себя не только художественную атмосферу, но и рабочую. Здесь находятся офисные помещения. Над оформлением одного из них потрудилось специалисты широкого профиля в сфере строительства, архитектуры и дизайна интерьеров – архитектурное бюро Lofting.