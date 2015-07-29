Рабочий ритм в стиле LOFT

Завод ARTPLAY для москвичей – место особенное. Расположенный неподалеку от сада им. Н.Э. Баумана, этот центр стал своеобразным местом притяжения всех неравнодушных к современному искусству и дизайну. Здесь проходят выставки, концерты известных ди-джеев, а также другие культурные мероприятия, которые по праву можно считать способом реализации творческого потенциала людей разного возраста.
ARTPLAY –это один из своеобразных арт-кластеров и нестандартных пространств, который включает в себя не только художественную атмосферу, но и рабочую. Здесь находятся офисные помещения. Над оформлением одного из них потрудилось специалисты широкого профиля в сфере строительства, архитектуры и дизайна интерьеров – архитектурное бюро Lofting.
Многие компании давно сказали “нет” строгому дресс-коду, позволив своим сотрудником перейти на smart casual и сфокусироваться в большей степени на насыщенном рабочем графике и плотном расписании. Помимо одежды, важна и атмосфера, которая способна побудить к самореализации и генерированию уникальных идей и решений. Именно поэтому офисные помещения в стиле Loft невероятно популярны не только среди компаний, специализирующихся на рекламе или дизайне, но и среди профессионалов иных направлений, где ценится человеческий фактор и комфорт.
Обычно лофт-помещения сочетают в себе высокое качество архитектуры с комфортной средой для работы. В рамках комплекса зданий создаётся идеальная платформа для развития бизнеса, в том числе комплексная инфраструктура, обеспечивающая полноценную поддержку реализации различных бизнес-процессов. Такие офисы обычно расположены в центре города, что является большим преимуществом для арендаторов. Бывшие склады объединены в единое пространство, поэтому для въезжающих в новое помещение компаний обустройство является необременительным процессом.
Одним из преимуществ аренды офиса в здании фабрики или завода является то, что, как правило, это закрытая охраняемая территория, где могут находиться не только необычные магазинчики и шоу-румы, в которые приятно заглянуть в нерабочее время, но также и собственные сады, украшенные арт-объектами. Открытая планировка помещений гарантирует много света и простор, что весьма важно для тех, кто любит свою работу.
Стиль Loft во многом сложился благодаря исходным данным: во время ремонта, при проведении демонтажных работ, открылись красивейшие балки перекрытия и выразительная кирпичная кладка начала века. Архитекторами было принято решение максимально выгодно обыграть существующие детали, подчеркнуть красоту объема и придать помещению новую функцию. Таким образом, подкровельное пространство было включено в общее, а минимальная отделка и умелое использование современных архитектурных элементов позволили ему по-новому зазвучать в контексте рабочего офиса.
Грамотное разделение помещения на функциональные зоны сделало пространство не только стильным и красивым, но и максимально удобным. Первый этаж сложного двухсветного пространства представляет собой светлую открытую рабочую зону с личными местами архитекторов и кабинетом руководителей, отделенного от общего пространства перегородкой, переходящей в книжные стеллажи.
На втором этаже, куда ведет металлическая лестница, находятся полноценная лофт-кухня с зоной отдыха, компактная переговорная и санузел. Несмотря на отсутствие перегородок и видимую открытость пространства – все зоны изолированы друг от друга и процессы, происходящие в них, не пересекаются и не мешают друг другу.
Именно в интерьерах промышленного стиля может встретиться сочетание новых и старых материалов. Только в лофте камень, доски и бетон уместно совмещаются с ультрасовременной техникой, хромом и стеклом.
Здесь мы встречаем плавные, перетекающие друг в друга линии интерьера и пластичность форм, наличие знаковых деталей и фрагментов. Полки украшают необычные безделушки, предпочтение отдается всему, что напоминает о путешествиях и ценностям прошлого столетия. Работа в таком офисе подходит всем, кто желает быть в центре всех знаковых событий города, а также оставаться на гребне волны.