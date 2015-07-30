Изголовья для кровати из кожи

Треть человеческой жизни – это сон, поэтому от комфорта и удобства во время сна зависит здоровье человека, его настроение и даже успешность. Для современной спальни недостаточно просто удобной и не скрипящей кровати. Сегодня в моде стильные и оригинальные модели, отличающиеся и особенностями конструкции, и материалами исполнения. Особым вниманием пользуются кровати из натуральной кожи, которые следует расценивать не просто как спальное место, но как достойное и стильное украшение для комнаты. Грамотно подобранная добротная кровать из кожи может стать центральной деталью в интерьере, на которой будет базироваться весь остальной декор.
О положительных сторонах кожаной мебели известно многим. Это и ее экологичность, и практичность, и эстетичность. Ухаживать за ней несложно, а небольшие дефекты можно реставрировать при помощи жидкой кожи.Именно поэтому мебель из кожи нередко используют в интерьере многих помещений. Чаще всего кожаную мебель приобретают для обустройства гостиной. Однако уместно такая мебель смотрится и в спальне, выглядя богато и роскошно. Кожаные кровати в сочетании с отделанными кожей пуфиками, туалетными столиками и комодами придадут спальне гламура и стильности.
Белая кожаная кровать в интерьере - это, несомненно, не просто элемент спальни, а ее центральная фигура, главный акцент. Можно выбрать любую цветовую гамму для оформления спальни, любой стиль, освещение, мебель и текстиль, однако все внимание будет обращать на себя именно белая кожаная кровать.
Кожа полностью соответствует концепции современного минимализма. Она гладкая и блестящая, отражает свет. Ее легко обслуживать. Даже если кровать имеет абсолютно минималистский дизайн, благодаря коже она не выглядит простовато и дешево, ведь сам материал визуально удорожает модель. Кожаная кровать для интерьера в стиле минимализм может быть выполнена в простой классической форме или в виде низкой платформы.
Кожаная кровать с лаконичным дизайном — отличное решение для строгой классической спальни. Здесь кровать из кожи окружают прикроватная кушетка, пушистый ковер и роскошные портьеры.
Стоит отметить, что в кожаной обивке может быть выполнена не только кровать в спальне. Это могут быть кресла, прикроватные кушетки, а также различные пуфы. Такие изысканные предметы вносят своеобразную изюминку в интерьер вашей спальни, олицетворяют богатство и уют.
Кожаная мебель в спальне не обязательно должна выглядеть помпезно. Исполнение кровати с кожаным изголовьем в розовом цвете смягчает интерьер. Обыграв ее изысканным креслом, картинами и светильниками мы получаем крайне уютную комнату, в которой приятно начинать и заканчивать свой день.