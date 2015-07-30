Изголовья для кровати из кожи

Треть человеческой жизни – это сон, поэтому от комфорта и удобства во время сна зависит здоровье человека, его настроение и даже успешность. Для современной спальни недостаточно просто удобной и не скрипящей кровати. Сегодня в моде стильные и оригинальные модели, отличающиеся и особенностями конструкции, и материалами исполнения. Особым вниманием пользуются кровати из натуральной кожи, которые следует расценивать не просто как спальное место, но как достойное и стильное украшение для комнаты. Грамотно подобранная добротная кровать из кожи может стать центральной деталью в интерьере, на которой будет базироваться весь остальной декор.

О положительных сторонах кожаной мебели известно многим. Это и ее экологичность, и практичность, и эстетичность. Ухаживать за ней несложно, а небольшие дефекты можно реставрировать при помощи жидкой кожи.Именно поэтому мебель из кожи нередко используют в интерьере многих помещений. Чаще всего кожаную мебель приобретают для обустройства гостиной. Однако уместно такая мебель смотрится и в спальне, выглядя богато и роскошно. Кожаные кровати в сочетании с отделанными кожей пуфиками, туалетными столиками и комодами придадут спальне гламура и стильности.