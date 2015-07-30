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Изголовья для кровати из кожи

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Crossing of Styles, DA-Design DA-Design Спальня в эклектичном стиле
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Треть человеческой жизни – это сон, поэтому от комфорта и удобства во время сна зависит здоровье человека, его настроение и даже успешность. Для современной спальни недостаточно просто удобной и не скрипящей кровати. Сегодня в моде стильные и оригинальные модели, отличающиеся и особенностями конструкции, и материалами исполнения. Особым вниманием пользуются кровати из натуральной кожи, которые следует расценивать не просто как спальное место, но как достойное и стильное украшение для комнаты. Грамотно подобранная добротная кровать из кожи может стать центральной деталью в интерьере, на которой будет базироваться весь остальной декор.

О положительных сторонах кожаной мебели известно многим. Это и ее экологичность, и практичность, и эстетичность. Ухаживать за ней несложно, а небольшие дефекты можно реставрировать при помощи жидкой кожи.Именно поэтому мебель из кожи нередко используют в интерьере многих помещений. Чаще всего кожаную мебель приобретают для обустройства гостиной. Однако уместно такая мебель смотрится и в спальне, выглядя богато и роскошно. Кожаные кровати в сочетании с отделанными кожей пуфиками, туалетными столиками и комодами придадут спальне гламура и стильности.

Кожаная кровать в белом цвете

Частный дом, 450 м2, Анапа, De Steil De Steil Спальня в классическом стиле
De Steil

Частный дом, 450 м2, Анапа

De Steil
De Steil
De Steil

Белая кожаная кровать в интерьере - это, несомненно, не просто элемент спальни, а ее центральная фигура, главный акцент. Можно выбрать любую цветовую гамму для оформления спальни, любой стиль, освещение, мебель и текстиль, однако все внимание будет обращать на себя именно белая кожаная кровать. 

Применение кожаной мебели в минимализме

Спальня Rimini Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
Fratelli Barri

Спальня Rimini

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Кожа полностью соответствует концепции современного минимализма. Она гладкая и блестящая, отражает свет. Ее легко обслуживать. Даже если кровать имеет абсолютно минималистский дизайн, благодаря коже она не выглядит простовато и дешево, ведь сам материал визуально удорожает модель. Кожаная кровать для интерьера в стиле минимализм может быть выполнена в простой классической форме или в виде низкой платформы.

Кожаная мебель в строгом классическом интерьере

Crossing of Styles, DA-Design DA-Design Спальня в эклектичном стиле
DA-Design

Crossing of Styles

DA-Design
DA-Design
DA-Design

Кожаная кровать с лаконичным дизайном — отличное решение для строгой классической спальни. Здесь кровать из кожи окружают прикроватная кушетка, пушистый ковер и роскошные портьеры.

Варианты кожаной мебели для спальни

NEWTOUCH, PS MİMARLIK PS MİMARLIK Спальня в классическом стиле
PS MİMARLIK

PS MİMARLIK
PS MİMARLIK
PS MİMARLIK

Стоит отметить, что в кожаной обивке может быть выполнена не только кровать в спальне. Это могут быть кресла, прикроватные кушетки, а также различные пуфы. Такие изысканные предметы вносят своеобразную изюминку в интерьер вашей спальни, олицетворяют богатство и уют.

Спальня Mestre Fratelli Barri Спальня в классическом стиле
Fratelli Barri

Спальня Mestre

Fratelli Barri
Fratelli Barri
Fratelli Barri

Кожаная мебель в спальне не обязательно должна выглядеть помпезно. Исполнение кровати с кожаным изголовьем в розовом цвете смягчает интерьер. Обыграв ее изысканным креслом, картинами и светильниками мы получаем крайне уютную комнату, в которой приятно начинать и заканчивать свой день.

В потоке света ММ-design Спальня в стиле минимализм
ММ-design

В потоке света

ММ-design
ММ-design
ММ-design

Из кожи может быть выполнена не только сама мебель в спальне. Распространенным вариантом декорирования является обивка прикроватной зоны кожаными материалами. Обычно выделяется не вся стена за изголовьем, а лишь тот ее фрагмент, который находится за кроватью

Художественная эклектика в ярких цветах
А как вы относитесь к использованию кожаной мебели в спальне?

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