Как быстро и эффективно чистить любой вид стекла?

Очищение и мытье стекла иногда становится достаточно трудоемким и изнуряющим процессом. Нередко из-за этого некоторые люди отказываются приобретать мебель со стеклом, стеклянными вставками (например, стол со столешницей из стекла, кухонные фасады с вставкой из стекла), ниши, различные аксессуары. Не лишайте себя удовольствия лицезреть такой прекрасный материал, видеть красивый и легкий интерьер с его участием. Красивое, сияющее стекло всегда радует глаз. Но с течением времени жесткая вода и мыло сделают его мутным и тусклым. На сегодняшний день есть различные методы удаления пятен, способы придания стеклу сияния и поддержания его чистоты. Ниже вам предложено несколько советов и приемов, которые способны вернуть блеск вашему стеклу.
В данной статье вы узнаете о том, как быстро и эффективно очистить любой вид стекла. Вы ознакомитесь с основными вашими помощниками-средствами, которые придадут сияющий вид стеклу, с легкостью его очистят. Применяя приведенные советы и правила, ваше стекло всегда будет чистым, мытье не будет отнимать так много времени.
Чтобы быстрее и легче отмыть стекло, используйте горячую воду. При этом лучше всего это делать вручную с применением небольшого количества посудомоечного средства. Сразу промывайте стекло и оставляйте его сушиться, перевернув на сухом полотенце. Также можно вытереть стекло сразу, применяя материал без ворса. Всегда внимательно перед использованием читайте инструкцию на этикетках купленных вами чистящих средств.
Регулярное мытье обеспечит всегда чистый и сияющий вид стекла. Но при этом будьте осторожны, всегда применяйте правильные методы чистки. Они не только уберут грязь, но и предотвратят на долгое время ее повторное появление. Для удаления пятен можно еще воспользоваться тем же средством для чистки стекла, которое вы применяете для окон и зеркал. Это выйдет достаточно экономно.
Лучше всего для чистки стекла подойдет мягкая тряпочка без ворса. С ее помощью можно протереть стекло насухо, а при этом поверхность не поцарапается. Можно взять специальную ткань для чистки стекла. В последнее время все большую популярность приобретает микрофибра, ее советуют многие специалисты. Она может использоваться в разных целях, но также хорошо подходит для очищения стекла любого вида. При трудно выводимых пятнах можно взять щетку с мягкой щетиной. Но действуйте крайне аккуратно. Также для протирания подходит замша для стекла, особенно для матового. Еще можно взять деревянный или пластиковый шпатель для этих целей. Эти средства помогут даже убрать жирные пятна и отпечатки пальцев.
Как еще быстро и эффективно очистить любой вид стекла? Пятна от жесткой воды или налет органического происхождения, к примеру, от вина или кофе можно убрать со стекла при помощи следующих веществ. Вы можете использовать такие домашние средства, как сода, лимонный сок, а в особенности уксус. Приготовьте следующую смесь. Возьмите раствор белого уксуса и дистиллированной воды, смешайте в равных пропорциях.
Это средство особенно подходит при наличии мутности и потускнения. Стекло оставьте отмокать в растворе не меньше, чем на 12 часов. Потом поставьте подсыхать. Можно еще сделать и так. Нанесите несколько столовых ложек уксуса или же средства для чистки стекла на обычное кухонное полотенце, протрите стеклянную посуду или аксессуары, потом обязательно все промойте.
Для придания сияния стеклу также хорошо подойдет уксус. Помимо этого многие используют пищевую соду. Для чистки возьмите еще щетку с мягкой щетиной, подойдет также старая зубная щетка для оттирания конкретных проблемных мест. Чтобы матовое стекло выглядело хорошо, не применяйте сильные моющие вещества, иначе оно испортится.
Для него хорошо использовать парогенератор, вы сможете удалить засохшие пятна любого происхождения и придать стеклу нужный вид. После парогенератора протрите матовое стекло при помощи сухой чистой тряпки. Для сохранения блеска еще применяется нашатырный спирт, крахмал. Для литра прохладной воды будет достаточно столовой ложки крахмала, стекло ополосните полученным раствором.
Как быстро и эффективно очистить любой вид стекла и сохранить чистоту? Если вы хотите сохранять чистоту стекла каждый день, то, например, протирайте душевую кабину каждый раз после ее использования. Чтобы это делать быстро, храните губку возле душа. Чтобы не повредить стекло, мойте его вручную. Дорогие бокалы для вина, хрусталь ручной работы не должны мыться в посудомоечной машине, иначе не избежать повреждения. Также она может усугубить пятна, так как частое посудомоечное мытье может оставлять на поверхности стекла мыльный налет в виде тонкой пленки.
Лестницы из стекла нужно протирать влажной тряпкой, для удаления пыли можно пользоваться пылесосом. Как быстро и эффективно очистить любой вид стекла, а именно стол из стекла? Для сохранения его чистоты нужно определиться с некоторыми ограничениями, что нельзя ставить на стол, иначе вы получите трудно выводимые пятна. Если вы сохраните стол от них, то достаточно будет протирать его поверхность влажной тряпкой или сбрызгивать специальным спреем для чистки стекла.
Таким образом, вы ознакомились с тем, как быстро и эффективно очистить любой вид стекла. Надеемся, что приведенные советы и рекомендации помогут вам справляться с этим намного быстрее и легче.