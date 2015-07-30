Мебель в стиле кантри – 7 неординарных примеров

Стиль
Кантри появился в середине двадцатого века благодаря стараниям скандинавских дизайнеров, целью которых было создание интерьера из натуральных материалов, обладающих высокой экологичностью. На сегодняшний день этот стиль, как и сама мебель в стиле кантри имеют чрезвычайно высокую популярность, особенно в западных странах.
В переводе с английского название стиля переводится как «деревня», что уже сразу говорит о том, чего ожидать в интерьере . То есть, стиль Кантри подразумевает использование простых и натуральных предметов обстановки и обихода везде, где это возможно. Естественно, что и изготовлены предметы обихода тоже должны быть из натуральных материалов. В качестве материала для пола отлично подойдет деревянный паркет, стены же вполне можно просто оклеить обычными бумажными обоями с неярким рисунком. Вполне естественно, что блестящий металл и пластик будут несколько неуместны в таком интерьере, поэтому необходимо постараться обойтись без них.
В маленьких комнатах весьма трудно создать настоящий стиль Кантри,однако в больших помещениях он будет смотреться намного лучше, гармоничнее, и позволит, что называется, перемотать плёнку на несколько десятилетий назад, возможно, именно этого сейчас не хватает для того, чтобы хорошо отдохнуть с ощущением уюта и полного спокойствия.
Мебель в стиле кантри должна быть массивной и несколько грубоватой. Никаких полированных и лакированных поверхностей у неё быть не должно, равно, как и различных украшений. В основном, такую мебель изготавливают из деревянного массива, отлично также впишется в такой интерьер и плетеная мебель. Мягкая мебель в стиле кантри должна быть оббита простой натуральной тканью с характерным узором.
Стиль кантри подразумевает использование простых и натуральных предметов обстановки и обихода везде, где это возможно. Естественно, что и изготовлены предметы обихода тоже должны быть из натуральных материалов.
Интерьер ванной комнаты в стиле кантри может быть дополнен мебелью и аксессуарами, придающими особый шарм комнате. В представленном проекте кованная этажерка идеально вписывается в интерьер ванной комнаты, голубой цвет рамы и тумбы для раковины приближают его к простому деревенскому стилю. Несмотря на различия фактур мебель идеально гармонирует с отделкой стен и пола и выглядит очень уютно.
Рассмотрим исполнение спальни в стиле кантри. В данном проекте дизайнеры воссоздали истинный замысел стиля кантри – деревенский стиль обыгран изящной мебелью и фурнитурой. Изголовье кровати украшено пологом.Цветочные мотивы тканей придают комнате уют и изысканную красоту.
Классическим вариантом оборудования гостиной в стиле кантри является использование деревянной мебели из грубых пород дерева. Простор для выбора велик: комод, журнальный столик , тумба под телевизор из таких материалов придадут вашей гостиной желаемый эффект и добавят естественности и простоты в интерьер.