Мебель в стиле кантри – 7 неординарных примеров

Стиль Кантри появился в середине двадцатого века благодаря стараниям скандинавских дизайнеров, целью которых было создание интерьера из натуральных материалов, обладающих высокой экологичностью. На сегодняшний день этот стиль, как и сама мебель в стиле кантри имеют чрезвычайно высокую популярность, особенно в западных странах.

В переводе с английского название стиля переводится как «деревня», что уже сразу говорит о том, чего ожидать в интерьере . То есть, стиль Кантри подразумевает использование простых и натуральных предметов обстановки и обихода везде, где это возможно. Естественно, что и изготовлены предметы обихода тоже должны быть из натуральных материалов. В качестве материала для пола отлично подойдет деревянный паркет, стены же вполне можно просто оклеить обычными бумажными обоями с неярким рисунком. Вполне естественно, что блестящий металл и пластик будут несколько неуместны в таком интерьере, поэтому необходимо постараться обойтись без них.