Крыльцо является настолько привычной вещью в нашем обиходе, что уже мало кто задумывается, что же входит в это понятие. Крыльцо — это визитная карточка любого дома, оно придает зданию индивидуальность и формирует первое впечатление о хозяине. Конструктивно оно состоит из перил, ступенек и козырька. Дизайн крыльца в первую очередь должен соответствовать общему архитектурному стилю дома.

Крыльцо может быть небольшим, а может быть объединено с террасой, что будет смотреться выгодно и органично, и позволит проводить время на свежем воздухе в любую погоду. Важным элементом крыльца будет кровля, которая сможет защитить от непогоды людей и саму площадку. Помимо этого крыльцо выполняет санитарную функцию, ведь там располагается коврик для вытирания обуви. Таким образом, крыльцо дома – это не только архитектурный элемент дома, но и зона отдыха, и своеобразная санитарная зона. Мы подобрали для вас ряд архитекторских решений декорирования крыльца, которые могли бы стать полезными.