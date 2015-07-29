Крыльцо является настолько привычной вещью в нашем обиходе, что уже мало кто задумывается, что же входит в это понятие. Крыльцо — это визитная карточка любого дома, оно придает зданию индивидуальность и формирует первое впечатление о хозяине. Конструктивно оно состоит из перил, ступенек и козырька. Дизайн крыльца в первую очередь должен соответствовать общему архитектурному стилю дома.
Крыльцо может быть небольшим, а может быть объединено с террасой, что будет смотреться выгодно и органично, и позволит проводить время на свежем воздухе в любую погоду. Важным элементом крыльца будет кровля, которая сможет защитить от непогоды людей и саму площадку. Помимо этого крыльцо выполняет санитарную функцию, ведь там располагается коврик для вытирания обуви. Таким образом, крыльцо дома – это не только архитектурный элемент дома, но и зона отдыха, и своеобразная санитарная зона. Мы подобрали для вас ряд архитекторских решений декорирования крыльца, которые могли бы стать полезными.
Благодаря дизайнерскому видению и исключительному подбору всех материалов и предметов этот дом выглядит как американский коттедж, уходящий своими корнями в традиционный европейский стиль. Асимметричный фасад этого дома выглядит благородно — здесь был использован декоративный кирпич нескольких оттенков коричневого. Арочные окна на мансардном этаже делают экстерьер еще более сложным и интересным, а крыльцо, крыша которого держится на кирпичным столбах, добавляет образу основательности.
Два эркера — один в столовой на первом этаже, другой — в комнате над парадным входом — использованы с максимальной эффективностью и практически полностью остеклены.
Первое, что бросается в глаза при взгляде на фасад, это необычные столбы, поддерживающие крыльцо дома. Архитекторы не скупились на подсветку – яркие лампы со всех сторон освещают крыльцо дома. Большие панорамные окна говорят об открытости жителей внешнему миру.
Главный вход оформлен по типу большого крыльца с козырьком и голубыми перилами. Здесь же располагается парадная клумба, отделка которой повторяет материал цоколя. Сюда выходят и высокие окна лестничного пролета с козырьком, врезанным в кровлю здания. Некоторые окна имеют нестандартную ромбовидную форму, что делает проект еще более оригинальным.
Площадка перед домом вымощена красной тротуарная плиткой, которая опоясывает здание со всех сторон. Весь участок является красивым примером садово-паркового стиля ландшафтного дизайна и прекрасно подходит для прогулок.
Рассмотрим и вариант обустройства с заднего крыльца, которому также стоит уделить внимание при обустройстве дома. Крыльцо совмещенное с летней верандой послужат отличным местом для приема гостей или просто времяпрепровождения членов семьи.
Крыльцо является центром дома в летние месяцы. На мощеной площадке под крышей расположились лаунж-зона, место для барбекю и летняя столовая. Бассейн — здесь же, через узкую полоску зеленого газона, хотя фотография позволяет оценить лишь его добротное укрытие, а не красоту сверкающей бирюзовой воды.
Необычная форма крыши делает здание нестандартным, а нависающий карниз создает ощущение уюта и защищенности для всего дома.