Неподражаемый образец классики в интерьере

Классический интерьер всегда ассоциировался с понятием эталона, образцом элегантности и роскоши. Этот стиль считается воплощением безупречного вкуса, поэтому он занимает достойное первое место на пьедестале популярности. Безусловно, современная интерпретация этого стиля значительно отличается от дворцовых интерьеров, однако дизайнеры продолжают с вдохновением реализовывать его традиционные черты.

Зайдя в дом, интерьеры которого оформлены в классическом стиле, так или иначе мы проникнемся уважением к его хозяевам. Отдельного внимания заслуживают все детали оформления, продуманные до мелочей. Студии Павла Полынова удалось соблюсти необходимые пропорции и создать четкую гармонию форм, линий и симметрии.