Неподражаемый образец классики в интерьере

Классический интерьер всегда ассоциировался с понятием эталона, образцом элегантности и роскоши. Этот стиль считается воплощением безупречного вкуса, поэтому он занимает достойное первое место на пьедестале популярности. Безусловно, современная интерпретация этого стиля значительно отличается от дворцовых интерьеров, однако дизайнеры продолжают с вдохновением реализовывать его традиционные черты.
Зайдя в дом, интерьеры которого оформлены в классическом стиле, так или иначе мы проникнемся уважением к его хозяевам. Отдельного внимания заслуживают все детали оформления, продуманные до мелочей. Студии Павла Полынова удалось соблюсти необходимые пропорции и создать четкую гармонию форм, линий и симметрии.
Этот стиль, как и американский, требует много свободного пространства, поэтому воссоздать его в малогабаритных квартирах достаточно сложно. Цветовая гамма классических интерьеров разнообразна, однако наиболее популярны пастельные и природные тона натурального дерева. В интерьерах, по которым нам сегодня предстоит прогуляться, преобладают нежные цвета слоновой кости, кофе и топленого молока. Белые потолки украшены аккуратными плинтусами, для стен выбраны деревянные панели светлого оттенка, пол выполнен из паркетной доски – вот, пожалуй, неотъемлемые черты всеми любимой классики, которые воплощены и в этом интерьере.
Основную тональность задает презентабельная мебель из дорогих материалов. Уместно смотрятся в гостиной ниши в стене, комод и сервант. Зона отдыха включает в себя диванную группу, а также журнальный столик белого цвета, столешница которого выполнена из стекла. Такой прием позволяет дизайнерам сохранить в интерьере ощущение легкости и не перегрузить его дополнительным предметом мебели.
Для дизайна элегантной классической кухни были выбраны мягкие спокойные цвета, мебель строгой геометрической формы – выглядит легко и благородно. В создании фартука была использована популярная в наши дни плитка «кабанчик», стены окрашены матовой краской. Пол выложен из плитки под мрамор с характерным для классического стиля благородным декором. Современная техника спрятана в мебель, что позволило не нарушить гармонию стиля. Фасады украшены резьбой, а сквозь матовые стекла дверец шкафов проглядывает кухонная утварь.
Как и остальные помещения, спальню классического стиля украшает люстра с плафонами и настенные светильники, стилизованные под старину. Кровать с деревянным каркасом тонирована в светлый цвет. Вся мебель не лишена изящества и взаимодействует между собой благодаря использованию единой цветовой гаммы и фактуры. Для комнаты характерны простые линии и формы.
В спальне не один источник света: помимо люстр и бра, на столиках возле кровати красуются торшеры с абажурами – все это позволяет регулировать яркость и, таким образом, настроение комнаты. Как мы видим, аксессуаров в оформлении использовано не слишком много, так как основной акцент сделан на выборе изящных предметов интерьера. Спальная комната излучает спокойствие, уверенность и уют. Смягчает интерьер наличие мягкого ковра и пышных штор.
При оформлении ванной комнаты дизайнеры позаботились о выборе отделочных материалов, характерных для классического стиля. Традиционно была использована керамическая плитка. Мебель для санузла – большая деревянная тумба, стилизованная под туалетный столик. Над ней установлено зеркало в массивной деревянной раме такого же цвета. Украшают ансамбль резные элементы, позолоченные ручки и два светильника. Раковина и ванная имеют классические округлые формы, они также дополнены позолоченной сантехникой.
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