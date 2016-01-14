Как бороться с дурными запахами у себя дома?

Как бы часто мы ни слышали о том, что легче избежать дурных запахов дома, чем избавиться от них, всё равно, по вечной человеческой склонности поступаться стратегией в пользу тактики, мы откладываем превентивные процедуры, и рано или поздно едва ли не в каждом доме нет-нет да заводится душок. И ничего не поможет сохранить девственный уют дома, когда в нём начинает пахнуть дурно. Со временем, запахи в нашем доме,как правило, только крепчают, и во всей полноте их способны оценить только наши гости, для которых это накладывает изрядный негативный след на впечатление и от дома, и от компании.
Что делать, если невидимый враг проник-таки в наш дом? На самом деле, в ряде случаев бороться с этой неприятностью можно способами более, чем бесхитростными!
Логика подсказывает, что для того, чтобы бороться с неприятными запахами, следует устранить их источник. Порой эта процедура бывает неосуществима одними только собственными силами. Случается, что источником дурного запаха является старая канализационная система, либо органические следы между перекрытиями и в вентиляционных шахтах. В таких случаях для устранения запаха придётся прибегать к радикальному ремонту. В огромном количестве случаев, источниками дурных запахов являются мебель и вещи, хранящиеся в шкафах.
Среди самых популярных причин возникновения неприятных ароматов – запущенный холодильник, кухонная плита, домашние питомцы. Но, по большому счёту, едва ли не всё то, что составляет наш быт, обладает своим специфическим запахом. Таким образом, обобщая несколько, стратегия нашей борьбы должна заключаться в установлении надо всем многообразием ароматов в доме своего контроля и диктата нашего вкуса.
Самым простым и первейшим средством борьбы с неприятными запахами является простое проветривание. Раскрыть настежь окна и двери хотя бы на 15 минут бывает достаточно для того, чтобы сохранять дома свежесть. Но что делать со шкафами, гардеробными, кладовками, недоступными для непосредственного проветривания? Что делать с сильными запахами, проникшими в ковры и обивку мебели, с залежалыми шубами и пальто? Что делать в зиму, когда раскрыть окна представляется настолько радикальной и даже эксцентричной храбростью, что уж предпочтёшь любой аромат этому подвигу?
Вопреки утверждениям производителей о том, что для коренного изменения ситуации с дурными запахами дома в обязательном порядке придётся обзавестись специальной аппаратурой и множеством освежителей воздуха и дезодорантов, на самом деле справиться с этой бедой могут помочь значительно более доступные и не специфичные средства.
Самая обычная сода, как это ни удивительно, может оказаться незаменимым помощником в борьбе с неприятными ароматами. Всё благодаря её потрясающей способности абсорбировать запахи. Например, если в одной из комнат постоянно курят, чтобы избежать запаха табака, достаточно поместить здесь открытую ёмкость с содой. При этом, влажная сода куда лучше сухой поглощает запахи, поэтому в тех ситуациях, когда Вы не предполагаете непосредственного контакта такого “дезодоранта” с поверхностями предметов, лучше предпочесть именно увлажнённую соду. Менять соду рекомендуется раз в три месяца. Подобным же способом можно предохранить от затхлости холодильник.
Если же дымом пропах ковёр или текстиль, в таком случае их оставляют на несколько часов присыпанными плотным слоем соды, после чего просто пылесосят и выбивают остатки соды. Правда, прежде, чем применить этот метод, нужно удостовериться в том, что цвет Вашего ковра или ткани устойчив к воздействию соды. С этой целью покройте небольшой и незаметный участок ковра пастой из соды с водой, после чего просто смойте водой и исследуйте на возможное изменение цвета. Справится сода и с плохим запахом в ванной. Если запах производит стиральная машина, насыпьте небольшое количество соды внутрь барабана и дайте постоять так ночь. После этого просто запускайте обычную стирку: сода никак не повредит одежде. Если же запах в ванной происходит из канализации, попробуйте всыпать две столовые ложки соды в сливное отверстие и включить на некоторое время теплую воду. Это ликвидирует запах из канализации.
Причиной плохого запаха в прихожей зачастую становится не свежая обувь. Устранить эту проблему можно сперва дезодорировав обувь (всё той же содой!), а после поместив в неё холщовые мешочки с чабрецом.
С поглощением запахов помимо соды справляются и многие другие продукты. Например, обычный картофель, нарезанный дольками способен за ночь устранить дурной запах в холодильнике. Вообще, холодильник, разумеется, стоит просто держать чистым, а для того, чтобы справляться с главной причиной дурного запаха в холодильнике – бактериями,- можно обзавестись специальным очистителем либо источником ультрафиолетового излучения.
Существует множество ситуаций, которым по необходимости сопутствуют неприятные ароматы. Например, после покрасочных работ, даже незначительных, в помещении обязательно на какое-то время сохраняется скверный запах краски. Если у Вас возникнет необходимость срочно нейтрализовать этот запах, можно попробовать натереть в комнате несколько зубчиков чеснока. Чеснок обладает свойством комуфлировать сильные запахи. С этой же целью используют цедру апельсина или лимона. Как “абсорбенты” используют также и соль, рис, подсушенный хлеб. Очень популярен в этой роли кофе.
С запахом дыма можно бороться, протирая мебель в помещении, где много курят, раствором уксуса в воде и распыляя такой раствор в воздухе. Иногда с целью борьбы против запаха рекомендуют распылить немного уксуса прямо на лампочки накаливания (разумеется, только на холодные, не горящие в этот момент лампочки): при нагревании уксус будет испаряться, а его пары нейтрализуют запахи. Однако уксус так же, как чеснок или цедра, только комуфлирует запахи. Свежесть помещению можно вернуть, используя эфирные масла, например, эвкалиптовое масло.
Зачастую причиной дурного запаха в квартире становятся неполадки в соединениях санитарных узлов с канализацией или их неправильный монтаж. Резкий запах в одночасье способен превратить деликатную и даже изысканную ванную комнату в место более чем неприятное. Вонь из раковины может появляться как следствие неправильной работы гидравлического затвора (сифона). Вода, остающаяся в сифоне,препятствует проникновению запахов канализации в квартиру. Засоры и могут препятствовать циркуляции воды в этом месте. Чтобы избавиться от неприятного запаха, первым делом следует ликвидировать засор при помощи специального средства, а после засыпать в трубу соль и залить уксус. По истечении получаса обильно промыть тёплой водой.
Многие из таких “народных” рецептов против запаха в доме оказываются весьма эффективными, а порой и не заменимыми. Например, если у Вас или члена Вашей семьи аллергия на химикаты, то естественные средства помогут Вам следить за чистотой и свежестью, не обращаясь к применению москатели. Однако следует помнить, что в большинстве случаев дурные запахи связаны с неудовлетворительной вентиляцией и беспорядком в доме. Значит, если уж Вы стали обращать на это внимание, возможно запахи эти – звоночки, напоминающие о необходимости навести дома порядок.