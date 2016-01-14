Как бороться с дурными запахами у себя дома?

Как бы часто мы ни слышали о том, что легче избежать дурных запахов дома, чем избавиться от них, всё равно, по вечной человеческой склонности поступаться стратегией в пользу тактики, мы откладываем превентивные процедуры, и рано или поздно едва ли не в каждом доме нет-нет да заводится душок. И ничего не поможет сохранить девственный уют дома, когда в нём начинает пахнуть дурно. Со временем, запахи в нашем доме,как правило, только крепчают, и во всей полноте их способны оценить только наши гости, для которых это накладывает изрядный негативный след на впечатление и от дома, и от компании.

Что делать, если невидимый враг проник-таки в наш дом? На самом деле, в ряде случаев бороться с этой неприятностью можно способами более, чем бесхитростными!