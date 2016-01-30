Руководство для начинающих по декору интерьера

Довольно часто в процессе обустройства своего дома мы сталкиваемся с проблемами в подборе подходящих материалов, мебели и декора, приходится многократно переделывать уже практически готовый интерьер: отделка стен не согласуется с новым диваном, такой уютный и красивый ковер абсолютно не подходит по цвету к напольному покрытию, а столик, казавшийся таким компактным в магазине – дома неожиданно занимает все свободное пространство гостиной.

Чтобы избежать таких неожиданностей и постоянных переделок, совсем не обязательно делать весь интерьер сразу и в комплексе, все в жизни находится в постоянном изменении и обустройство комнат не должно быть застывшей раз и навсегда картинкой.

Достаточно предварительно продумать и спланировать основную планировку и стилевое решение интерьера: какие функциональные предметы вы постепенно хотите разместить в комнате и какую роль отводите каждому из них, какой образ декора вам ближе – сдержанно минималистичный или уютный прованс, основательная классика или яркий арт-деко. Нарисуйте план комнаты, эскиз ее общего образа – в оттенках и фактурах, тогда каждая новая деталь станет частью единой картины, как совпавшая часть пазла.