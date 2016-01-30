Руководство для начинающих по декору интерьера

Впечатлившись примерами дизайнерских интерьеров, мы хотим составить нечто подобное в своих комнатах, но бывает сталкиваемся с рядом проблем при подборе всех нужных элементов. На чем сделать акцент в интерьере, как найти баланс между безудержным буйством красок и утомляющей однообразностью? Что важнее – удобство или выдержанный в едином стиле интерьер?
Довольно часто в процессе обустройства своего дома мы сталкиваемся с проблемами в подборе подходящих материалов, мебели и декора, приходится многократно переделывать уже практически готовый интерьер: отделка стен не согласуется с новым диваном, такой уютный и красивый ковер абсолютно не подходит по цвету к напольному покрытию, а столик, казавшийся таким компактным в магазине – дома неожиданно занимает все свободное пространство гостиной.
Чтобы избежать таких неожиданностей и постоянных переделок, совсем не обязательно делать весь интерьер сразу и в комплексе, все в жизни находится в постоянном изменении и обустройство комнат не должно быть застывшей раз и навсегда картинкой.
Достаточно предварительно продумать и спланировать основную планировку и стилевое решение интерьера: какие функциональные предметы вы постепенно хотите разместить в комнате и какую роль отводите каждому из них, какой образ декора вам ближе – сдержанно минималистичный или уютный прованс, основательная классика или яркий арт-деко. Нарисуйте план комнаты, эскиз ее общего образа – в оттенках и фактурах, тогда каждая новая деталь станет частью единой картины, как совпавшая часть пазла.
Один из основных вопросов при составлении интерьера – подбор сочетаний: цвета, фактуры, стиль и формы. Прежде всего, определитесь – какое настроение вы хотите создать в комнате: ощущение свежести и энергичности, позитива и радужной беззаботности, умиротворенного релакса или сдержанной респектабельности. Для создания выбранного образа используйте соответствующие гармоничные сочетания.
Часто увидев новые интересные приемы по оформлению интерьера, нам хочется привнести это свои комнаты, но делать это нужно очень сдержанно: не мельчите и не пытайтесь объять необъятное. Каждая даже самая несущественная безделушка будет привлекать к себе внимание, а значит утяжелять визуальное восприятие комнаты.
Однообразие интерьера – не лучшее средство для уюта. Внимание человека устроено таким образом, что мы отдыхаем, переключаясь с одного формата на другой, когда все окружающее пространство слишком упорядоченно и безальтернативно, спустя некоторое время пребывание в такой комнате начинает тяготить. Поэтому в интерьерах и используются яркие акценты, контрастные сочетания оттенков и фактур: это освежает комнату и придает ей сбалансированность.
Свежесть зелени кажется более сочной и нежной на фоне темной кирпичной стены, светлый ковер оттеняет благородную фактуру деревянного полка, четкая геометрия полок подчеркнуто минималистична в контрасте с оригинальными аксессуарами.
Самый невероятный и изысканный интерьер останется безжизненной картинкой, если вы будете чувствовать себя в комнате некомфортно. Ищите предметы интерьера, сочетающие в себе понравившийся вам стиль и функциональность. Изящность мебели вполне сочетается с эргономичностью формы, а минимализм отделки – с качественными и приятными материалами.
Хорошей подсказкой для оформления комнат может стать подбор близкого вам по духу тренда в дизайне интерьеров. Так вы получите сразу готовый набор решений и сочетаний: мебели и отделки, цветов и фактур. Достаточно будет лишь изучить основные особенности понравившегося вам направления и подобрать похожие детали для своего интерьера.