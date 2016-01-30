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Руководство для начинающих по декору интерьера

Перла Вереника Перла Вереника
Benz Oturma Grubu, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN ГостинаяДиваны и кресла
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Впечатлившись примерами дизайнерских интерьеров, мы хотим составить нечто подобное в своих комнатах, но бывает сталкиваемся с рядом проблем при подборе всех нужных элементов. На чем сделать акцент в интерьере, как найти баланс между безудержным буйством красок и утомляющей однообразностью? Что важнее – удобство или выдержанный в едином стиле интерьер?

Составьте свой план декорирования дома

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Довольно часто в процессе обустройства своего дома мы сталкиваемся с проблемами в подборе подходящих материалов, мебели и декора, приходится многократно переделывать уже практически готовый интерьер: отделка стен не согласуется с новым диваном, такой уютный и красивый ковер абсолютно не подходит по цвету к напольному покрытию, а столик, казавшийся таким компактным в магазине – дома неожиданно занимает все свободное пространство гостиной. 

Чтобы избежать таких неожиданностей и постоянных переделок, совсем не обязательно делать весь интерьер сразу и в комплексе, все в жизни находится в постоянном изменении и обустройство комнат не должно быть застывшей раз и навсегда картинкой. 

Достаточно предварительно продумать и спланировать основную планировку и стилевое решение интерьера: какие функциональные предметы вы постепенно хотите разместить в комнате и какую роль отводите каждому из них, какой образ декора вам ближе – сдержанно минималистичный или уютный прованс, основательная классика или яркий арт-деко. Нарисуйте план комнаты, эскиз ее общего образа – в оттенках и фактурах, тогда каждая новая деталь станет частью единой картины, как совпавшая часть пазла. 

Гармоничные сочетания

METAMORFOZY II, HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz Гостиная в стиле минимализм
HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz

HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz
HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz
HOLADOM Ewa Korolczuk Studio Architektury i Wnętrz

Один из основных вопросов при составлении интерьера – подбор сочетаний: цвета, фактуры, стиль и формы. Прежде всего, определитесь – какое настроение вы хотите создать в комнате: ощущение свежести и энергичности, позитива и радужной беззаботности, умиротворенного релакса или сдержанной респектабельности. Для создания выбранного образа используйте соответствующие гармоничные сочетания. 

Будьте проще в декоре – по принципу чем меньше, тем лучше

Benz Oturma Grubu, NILL'S FURNITURE DESIGN NILL'S FURNITURE DESIGN ГостинаяДиваны и кресла
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN

NILL'S FURNITURE DESIGN
NILL&#39;S FURNITURE DESIGN
NILL'S FURNITURE DESIGN

Часто увидев новые интересные приемы по оформлению интерьера, нам хочется привнести это свои комнаты, но делать это нужно очень сдержанно: не мельчите и не пытайтесь объять необъятное. Каждая даже самая несущественная безделушка будет привлекать к себе внимание, а значит утяжелять визуальное восприятие комнаты. 

Баланс интерьера

Лофт для холостяка, Архитектурное бюро Киры Шелмановой Архитектурное бюро Киры Шелмановой Гостиная в стиле лофт
Архитектурное бюро Киры Шелмановой

Лофт для холостяка

Архитектурное бюро Киры Шелмановой
Архитектурное бюро Киры Шелмановой
Архитектурное бюро Киры Шелмановой

Однообразие интерьера – не лучшее средство для уюта. Внимание человека устроено таким образом, что мы отдыхаем, переключаясь с одного формата на другой, когда все окружающее пространство слишком упорядоченно и безальтернативно, спустя некоторое время пребывание в такой комнате начинает тяготить. Поэтому в интерьерах и используются яркие акценты, контрастные сочетания оттенков и фактур: это освежает комнату и придает ей сбалансированность. 

Свежесть зелени кажется более сочной и нежной на фоне темной кирпичной стены, светлый ковер оттеняет благородную фактуру деревянного полка, четкая геометрия полок подчеркнуто минималистична в контрасте с оригинальными аксессуарами.

Практичность и функциональность интерьера

homify Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Самый невероятный и изысканный интерьер останется безжизненной картинкой, если вы будете чувствовать себя в комнате некомфортно. Ищите предметы интерьера, сочетающие в себе понравившийся вам стиль и функциональность. Изящность мебели вполне сочетается с эргономичностью формы, а минимализм отделки – с качественными и приятными материалами. 

Используйте тренды в оформлении интерьеров

Проект апартаментов для молодой пары с ребенком, Mebius Group Mebius Group Гостиная в скандинавском стиле
Mebius Group

Проект апартаментов для молодой пары с ребенком

Mebius Group
Mebius Group
Mebius Group

Хорошей подсказкой для оформления комнат может стать подбор близкого вам по духу тренда в дизайне интерьеров. Так вы получите сразу готовый набор решений и сочетаний: мебели и отделки, цветов и фактур. Достаточно будет лишь изучить основные особенности понравившегося вам направления и подобрать похожие детали для своего интерьера.

Главные мебельные тренды в 2016 году
А вам нравится создавать свой интерьер, подбирать цвета и аксессуары?

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