Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти

Осветите ваш дом! Эффективные идеи для каждой комнаты

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
Leuchtglastreppen, Wachenfeld Natursteinwerk Wachenfeld Natursteinwerk Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Loading admin actions …

Освещение – важная деталь дизайна любого помещения. Без разнообразных светильников сложно представить современное жилище. И главное при этом не только наполнить комнату светом, но и организовать его правильно, подчеркивая необходимые зоны и совершенствуя стилистику пространства.

Выбор осветительных приборов для дома сегодня безграничен. Любой, даже самый требовательный покупатель, сможет подобрать именно то, что наилучшим образом подойдет для его квартиры. 

Мы же постараемся продемонстрировать вам самые эффективные идеи для каждой комнаты, которые не только учитывают специфику конкретного помещения, но и сделают его дизайн безупречным.

Подсветка лестницы

Leuchtglastreppen, Wachenfeld Natursteinwerk Wachenfeld Natursteinwerk Прихожая, коридор и лестницыЛестницы
Wachenfeld Natursteinwerk

Wachenfeld Natursteinwerk
Wachenfeld Natursteinwerk
Wachenfeld Natursteinwerk

Для помещений с несколькими этажами лестница является важным конструктивным элементом пространства. Причем, важен не только ее внешний вид, но и модель освещения.

Современные дизайнеры решают озвученный вопрос несколькими способами. Светильники можно расположить на потолке или стене вдоль лестницы, а можно подсветить каждую ступеньку. Пример последнего подхода представлен на фото.

Учитывая особый дизайн лестницы, который создает впечатление, что она висит в воздухе, такая эффектная подсветка делает этот элемент настоящим украшением комнаты. Не бойтесь смелых решений и выражайте себя максимально ярко с помощью современного освещения!

Прикроватное освещение

Классический дизайн квартиры на Остоженке, GM-interior GM-interior Спальня в классическом стиле
GM-interior

Классический дизайн квартиры на Остоженке

GM-interior
GM-interior
GM-interior

Прикроватные светильники – это традиционные устройства, которые часто можно встретить в спальне классического стиля. Они могут располагаться на тумбочках у кровати или же прямо на полу. Чаще всего используют два подобных устройства – по одному с каждой стороны.

На фото представлен пример того, как данный тип светильников удачно сочетать с дизайном помещения. Цветовая палитра осветительных приборов в точности соответствует стилистике интерьера, что делает их полноправными элементами дизайна. Излучая приятный свет, они акцентируют внимание на ажурной гипсовой лепнине, которая украшает стены. Подобная комната переполнена нежностью и прикроватное освещение эффектно подчеркивает изысканность интерьера.

Бра

Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва Ad-home Спальня в стиле модерн
Ad-home

Дизайн интерьера квартиры с перепланировкой из 2-комнатной в 4-ехкомнатную, 68 кв. м, г. Москва

Ad-home
Ad-home
Ad-home

Еще один вид светильников, который в большей мере характерен именно для дизайна спальни – это бра. Они монтируются непосредственно на стене и таким образом обеспечивают поток направленного света в нужное место.

Бра над кроватью в спальне – это стильно и удобно. Они не занимают место на тумбочке или полу, при этом позволяют экономить электричество, не включая центральное освещение в комнате. Бра позволят вам насладиться чтением любимой книги перед сном, а чтобы выключить свет достаточно просто протянуть руку к выключателю.

Безусловно, данный вид светильников применяется и в других комнатах  - детских, гостиных и ванных.  

Освещение под шкафчиками

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Кухня в классическом стиле
ARTteam

Квартира в современном стиле

ARTteam
ARTteam
ARTteam

Если рассматривать освещение на кухне, то кроме потолочных приборов для этой комнаты характерным является подсветка шкафчиков. 

Современные гарнитуры сконструированы таким образом, что навесные секции частично закрывают основной свет и заниматься приготовлением еды становится неудобно. Это особенно заметно в вечернее время, когда пропадает естественный свет. Спасением для хозяйки в таком случае может стать яркая подсветка шкафчиков, которая не только подсветит рабочую зону на кухне, но и станет дополнительным декором для комнаты. 

Чаще всего нужный эффект достигается с помощью светодиодных устройств, которые продаются в виде ленты или отдельных точечных светильников. Они монтируются под шкафчиками и оснащаются автономным выключателем. 

Освещение в столовой

Decoração de apartamento particular, Staging Factory Staging Factory Столовая комната в классическом стиле
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Столовая комната в доме – традиционное место для принятия пищи и задушевных разговоров всех членов семьи. Также здесь принимают гостей, что требует особого подхода в создании дизайна данного помещения.

Для эффективного освещения названной зоны рекомендуем установить стильные светильники, плавно свисающие над обеденным столом. Они не только визуально обозначат центр комнаты, но и подсветят все, что будет стоять на столе. 

Если столовая в вашем доме имеет внушительную квадратуру, по ее периметру можно расположить дополнительные светильники, которые обеспечат достаточное количество света в помещении. 

Трековые светильники

homify Гостиная в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Как и все технические устройства, светильники постоянно совершенствуются и видоизменяются. Сегодня стремительную популярность обретают так называемые трековые приборы, которые вы можете увидеть на фото.

Их особенностью является то, что осветительные элементы в них размещены на специальных рейках и могут свободно перемещаться по ним. Кроме того, изменяется также и направление светильника. Такой подход позволяет варьировать характер освещения в комнате, а также делает ее дизайн очень стильным.

Трековые светильники чаще всего встречаются на потолках, но могут применятся и на стенах. Особенно они по душе молодежи и творческим натурам, которые шагают в ногу со временем. 

Простой проект загородного дома
Какие варианты современного освещения можете порекомендовать вы?

Нужна помощь с проектом дома?
Обратитесь к нам!

Найдите вдохновляющие идеи для дома

Дома

Дома

Гостиная

Гостиная

Кухни

Кухни

Спальни

Спальни

Сады

Сады

Ванные комнаты

Ванные комнаты

Столовые комнаты

Столовые комнаты

Бассейн

Бассейн

Edit SEO element

homify — идеи для ремонта

4.5

Смотрите миллионы фото интерьеров в приложении homify!

Скачать приложение бесплатно
Нет, спасибо