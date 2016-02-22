Осветите ваш дом! Эффективные идеи для каждой комнаты

Освещение – важная деталь дизайна любого помещения. Без разнообразных светильников сложно представить современное жилище. И главное при этом не только наполнить комнату светом, но и организовать его правильно, подчеркивая необходимые зоны и совершенствуя стилистику пространства.
Выбор осветительных приборов для дома сегодня безграничен. Любой, даже самый требовательный покупатель, сможет подобрать именно то, что наилучшим образом подойдет для его квартиры.
Мы же постараемся продемонстрировать вам самые эффективные идеи для каждой комнаты, которые не только учитывают специфику конкретного помещения, но и сделают его дизайн безупречным.
Для помещений с несколькими этажами лестница является важным конструктивным элементом пространства. Причем, важен не только ее внешний вид, но и модель освещения.
Современные дизайнеры решают озвученный вопрос несколькими способами. Светильники можно расположить на потолке или стене вдоль лестницы, а можно подсветить каждую ступеньку. Пример последнего подхода представлен на фото.
Учитывая особый дизайн лестницы, который создает впечатление, что она висит в воздухе, такая эффектная подсветка делает этот элемент настоящим украшением комнаты. Не бойтесь смелых решений и выражайте себя максимально ярко с помощью современного освещения!
Прикроватные светильники – это традиционные устройства, которые часто можно встретить в спальне классического стиля. Они могут располагаться на тумбочках у кровати или же прямо на полу. Чаще всего используют два подобных устройства – по одному с каждой стороны.
На фото представлен пример того, как данный тип светильников удачно сочетать с дизайном помещения. Цветовая палитра осветительных приборов в точности соответствует стилистике интерьера, что делает их полноправными элементами дизайна. Излучая приятный свет, они акцентируют внимание на ажурной гипсовой лепнине, которая украшает стены. Подобная комната переполнена нежностью и прикроватное освещение эффектно подчеркивает изысканность интерьера.
Еще один вид светильников, который в большей мере характерен именно для дизайна спальни – это бра. Они монтируются непосредственно на стене и таким образом обеспечивают поток направленного света в нужное место.
Бра над кроватью в спальне – это стильно и удобно. Они не занимают место на тумбочке или полу, при этом позволяют экономить электричество, не включая центральное освещение в комнате. Бра позволят вам насладиться чтением любимой книги перед сном, а чтобы выключить свет достаточно просто протянуть руку к выключателю.
Безусловно, данный вид светильников применяется и в других комнатах - детских, гостиных и ванных.
Если рассматривать освещение на кухне, то кроме потолочных приборов для этой комнаты характерным является подсветка шкафчиков.
Современные гарнитуры сконструированы таким образом, что навесные секции частично закрывают основной свет и заниматься приготовлением еды становится неудобно. Это особенно заметно в вечернее время, когда пропадает естественный свет. Спасением для хозяйки в таком случае может стать яркая подсветка шкафчиков, которая не только подсветит рабочую зону на кухне, но и станет дополнительным декором для комнаты.
Чаще всего нужный эффект достигается с помощью светодиодных устройств, которые продаются в виде ленты или отдельных точечных светильников. Они монтируются под шкафчиками и оснащаются автономным выключателем.
Столовая комната в доме – традиционное место для принятия пищи и задушевных разговоров всех членов семьи. Также здесь принимают гостей, что требует особого подхода в создании дизайна данного помещения.
Для эффективного освещения названной зоны рекомендуем установить стильные светильники, плавно свисающие над обеденным столом. Они не только визуально обозначат центр комнаты, но и подсветят все, что будет стоять на столе.
Если столовая в вашем доме имеет внушительную квадратуру, по ее периметру можно расположить дополнительные светильники, которые обеспечат достаточное количество света в помещении.
Как и все технические устройства, светильники постоянно совершенствуются и видоизменяются. Сегодня стремительную популярность обретают так называемые трековые приборы, которые вы можете увидеть на фото.
Их особенностью является то, что осветительные элементы в них размещены на специальных рейках и могут свободно перемещаться по ним. Кроме того, изменяется также и направление светильника. Такой подход позволяет варьировать характер освещения в комнате, а также делает ее дизайн очень стильным.
Трековые светильники чаще всего встречаются на потолках, но могут применятся и на стенах. Особенно они по душе молодежи и творческим натурам, которые шагают в ногу со временем.