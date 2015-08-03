Иногда возникают ситуации, когда интерьер комнаты готов, а чего-то все равно не хватает. В таком случае вам поможет декоративное панно. Оно украсит интерьер любого помещения, привнесет изысканность и элегантность. Но как сделать панно, какие нужны материалы?

По размеру панно бывают самых разнообразных видов, начиная от совсем небольших, заканчивая экземплярами, простирающимися по всей стене. Панно служит украшением интерьера, иногда становится его главным акцентом. В основном базой для создания панно служит фанера, пенопласт, плотный картон, дерево.

Для оформления этого декоративного элемента применяют и разные техники, такие как чеканка, инкрустация, резьба, вышивка, декупаж, вязание, фьюзинг и многое другое. Может быть использован определенный сюжет или абстрактная фигура, геометрические линии. В качестве материала также применяется все, что угодно, например, газеты, ткань, пуговицы, винные пробки, фото в рамках, бисер, открытки, нитки, ветки, пряжа, стекло и т.д. Форма панно варьируется от прямоугольников, овалов, квадратов до многоугольников и даже криволинейных конструкций.