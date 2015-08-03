Иногда возникают ситуации, когда интерьер комнаты готов, а чего-то все равно не хватает. В таком случае вам поможет декоративное панно. Оно украсит интерьер любого помещения, привнесет изысканность и элегантность. Но как сделать панно, какие нужны материалы?
По размеру панно бывают самых разнообразных видов, начиная от совсем небольших, заканчивая экземплярами, простирающимися по всей стене. Панно служит украшением интерьера, иногда становится его главным акцентом. В основном базой для создания панно служит фанера, пенопласт, плотный картон, дерево.
Для оформления этого декоративного элемента применяют и разные техники, такие как чеканка, инкрустация, резьба, вышивка, декупаж, вязание, фьюзинг и многое другое. Может быть использован определенный сюжет или абстрактная фигура, геометрические линии. В качестве материала также применяется все, что угодно, например, газеты, ткань, пуговицы, винные пробки, фото в рамках, бисер, открытки, нитки, ветки, пряжа, стекло и т.д. Форма панно варьируется от прямоугольников, овалов, квадратов до многоугольников и даже криволинейных конструкций.
Дерево в качестве материала никогда не теряет своей актуальности, с его помощью интерьер всегда становится более уютным. Как сделать панно из него? Посредством лобзика вырежьте любой формы элементы, в данном случае это шестиугольники, разместите их в любой последовательности. Детали могут быть разных цветов. Можно также вырезать узкие досточки и оформить их в самодельную раму.
Наиболее модной техникой на сегодняшний день является использование плитки для создания панно-мозаики. Плитку нарезают при помощи стеклореза, желательно, чтобы кусочки были одинаковых размеров. Все фрагменты клеятся при помощи “жидких” гвоздей на выбранную вами основу. Между плиточками оставляется маленькое расстояние. Панно создается орнаментом или заранее прочерчивается рисунок. Чтобы композиция выглядела еще привлекательней, некоторые используют бусины, ракушку, стекло, камни. В конце применяют затирку.
Как сделать панно из ткани? Этот вариант создания панно наиболее традиционный, но не менее актуальный и оригинальный на сегодняшний день. Делается этот декоративный элемент просто. Нужно выбрать желаемую ткань, ее крепят на двусторонний скотч. Крепить ткань можно к разной основе, но чаще всего используют пенопласт. К стене панно прикрепляется при помощи шпаклевки, она будет хорошо его держать благодаря легкому весу пенопласта, а также всегда при необходимости его без труда можно будет снять. Достаточно нанести шпаклевку в центр и по углам. Такой способ позволит не дырявить стену.
Для создания панно подойдут такие ткани, как фетр, мешковина, трикотаж, ситец, шелк, атлас, коленкор, холст. Панно можно сделать как из цельного куска ткани, так и из лоскутов. Некоторые используют жаккардовую ткань, которую натягивают на полотно из дерева и обрамляют рамкой.
Любители природы могут использовать в качестве материала для панно траву и листья. Такой декоративный элемент будет всегда вносить нотки свежести в интерьер, а ощущение единства с природой не будет покидать вас. Такую красоту можно обрамить в рамку, сделанную из дерева. По желанию ее можно покрасить в любой цвет.
Чтобы сделать панно, необязательно нужно использовать основу, изготавливать рамку. Достаточно для этого взять обои, с их помощью интерьер хорошо оживляется. Нужна полоса обоев, отличающихся от общего фона, ее клеят на акцентную стену. Она может быть во всю длину стены. Можно взять несколько фрагментов разных обоев и создать необычную композицию. Главное, чтобы расстояние между кусочками было равное, а расстояние до пола должно быть существенным. Такое панно можно обрамить, создастся эффект, что картина находится в раме.
Отличное панно можно сделать при помощи красок. Для этого необязательно даже уметь рисовать. Чтобы сделать панно, можно взять основу, а можно нарисовать сюжет прямо на стене, здесь используйте свою фантазию и идеи.
В качестве панно также считается размещенный на стене фотопринт, важно, чтобы вокруг него было свободное место. Также используется фотопечать, что и использовал WhiteRoom. Изображение печатают на стекле или на зеркале. Такие способы наиболее легкие и доступные для создания оригинального панно. Благодаря современным технологиям на панно не будет никаких дефектов, как, например, это может быть при наклеивании пленки. Вы получите изображение больших размеров, на котором не будет швов. Особенно такое панно подходит для кухонного фартука. Отличная фотопечать возможна и на керамической плитке. Такое панно можно поместить и в ванной комнате, и на кухне. Это возможно благодаря методу нанесения изображения, оно переходит под глазурь, а верхняя часть покрывается горячим стеклом.
Для создания панно используют и натуральный камень. Он подойдет как для настенного панно, так и для напольного. Многие используют и гранит, и мрамор, хотя он отличается хрупкостью. Как сделать панно из камня? Элементы для формирования панно обычно вырезают по шаблону. Приклеивают их на специальную полимерную основу или монтируют прямо на стену. Хорошо будет смотреться каменная мозаика.
Для стен отлично подойдет керамогранит. Для изготовления панно нужна небольшая плитка, сторона которой составляет примерно 1-2 см. Ее поверхность должна быть гладкой, так как шероховатая поверхность больше подойдет для напольного панно.
Используя небольшие фотографии или рамки с ними, можно сделать креативное и необычное панно. Таким образом, фото будут не только служить в качестве памяти, но и в качестве интересного декоративного элемента. Изображения можно брать просто художественные, подходящие под тематику интерьера. Можно в таком виде продемонстрировать свои любительские или профессиональные работы. Рамки располагают или близко друг к другу, или помещают их в одну большую раму. Для украшения рамы нередко применяют технику квиллинг.
Как сделать панно, мы рассмотрели, но как его лучше всего разместить на стене. Важно, чтобы тематика панно подходила к интерьеру помещения. При наличии зеркального панно его располагают так, чтобы освещение (искусственное или дневное) попадало прямо на него. Благодаря такому приему создается баланс и визуальная гармония. Панно на стене смотрится в том случае, если со всех сторон есть свободное место. Когда этот декоративный элемент висит на стене, не следует рядом помещать рамки с фото, картины. Идеальное расстояние от пола до композиции составляет 1,7 м.
Таким образом, если вы желаете создать пикантный интерьер в своем доме, необязательно для этого покупать дорогие аксессуары, сделайте просто декоративное панно, которое будет отличаться своей эксклюзивностью. Не забывайте, что данный декоративный элемент должен подходить к общему интерьеру комнаты, иначе он будет выглядеть нелепо. Как сделать панно, какие идеи можно применить, вы уже знаете, поэтому осталось дело за малым – воплотите это все в реальность.