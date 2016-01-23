Гости в доме? Нет проблем!

Радушные хозяева всегда рады принимать гостей в своем доме. Если вы относитесь именно к такой категории, то мы подскажем, как подготовить жилище к этому событию и окутать гостей комфортом и вниманием.
Чтобы максимально предвидеть возможные нюансы, нужно учитывать возраст и социальное положение будущих гостей, степень родства с вами и особенности их здоровья, если таковые имеют место. Безусловно, перед их приездом нужно провести генеральную уборку в доме: вытереть пыль с поверхностей, очистить загрязнения, избавиться от известкового налета на кафеле и сантехнике.
Позаботьтесь о наличии постельных и ванных принадлежностей, пополните запасы предметов первой необходимости. Рекомендуем заранее продумать будущее меню и досуг ваших гостей, чтобы сделать их пребывание в вашем доме максимально приятным.
Далее мы пошагово рассмотрим оптимальные действия с вашей стороны, чтобы прием гостей стал приятным событием для вашей семьи.
В самом начале нужно подобрать комнату, в которой будут временно обитать ваши гости. Если у вас в доме есть специальное помещение для подобных нужд – это идеальный вариант. Но далеко не у всех находится свободная гостевая спальня.
Подумайте, как лучше разместить всех в доме. Если в вашей семье несколько детей, их можно на время поселить в одной комнате, а освободившуюся спальню отдать гостям. Если гостиная в вашем доме оснащена удобной кроватью – она вполне может служить достойным пристанищем для гостей. Но если вы готовитесь к приему людей старшего возраста, то лучше выбрать для них самую тихую комнату, чтобы никакой шум и свет не помешали их крепкому сну.
Само собой разумеется, что для гостей нужно подготовить комплект постельных принадлежностей. К данной категории относятся следующие предметы:
- одеяло;
- подушки;
- постельное белье (простыня, наволочки, пододеяльник).
Если в доме холодно, можно предложить дополнительно к вышеописанному плед, а также грелку. Для максимально комфортного сна гостям пригодится маска для сна и беруши. Последние будут кстати, если у вас в доме есть дети или животные, которые могут разбудить гостей слишком рано, или же ваша квартира расположена на улице с оживленным движением транспорта.
Позаботьтесь о том, чтобы в спальне для гостей нашлось место, где они смогли бы расположить свои вещи. Для этого понадобятся шкафы с свободными ящиками. Не забудьте проверить наличие в них достаточного количества вешалок и аксессуаров для ухода за различными видами одежды и обуви.
Если в доме нет свободной мебели для подобных нужд – рекомендуем купить недорогую стойку для одежды. Ее достоинствами можно назвать мобильность и разнообразие моделей, что позволяет подобрать образец нужных габаритов. К тому же, после отъезда гостей такую стойку можно разобрать и использовать в дальнейшем по мере необходимости.
Пытаясь сделать гостевую комнату максимально красивой, важно не переусердствовать в этом стремлении и не перегрузить ее декором.
Помните, что у каждого свой вкус и персональные взгляды на современное искусство. Поэтому, не стоит наполнять комнату для гостей массой различных предметов, лишь бы продемонстрировать собственные эстетические предпочтения. Лучше позаботиться о ее чистоте и удобстве, а в качестве декора будет вполне достаточно вазона с живым растением и стильной картины над кроватью. Именно такой подход выбрали дизайнеры интерьера спальни, представленной на фото.
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Как можно преобразить квартиру всего за неделю?
Для того, чтобы вашим гостям было удобно принимать душ и проделывать стандартные утренние и вечерние процедуры в ванной, подготовьте для них предметы первой необходимости. Речь идет о типичном наборе ванных принадлежностей, таких как мыло, гель для душа, зубная паста и щетка, шампунь для волос, комплект полотенец и средства личной гигиены.
Оценив возраст и гендерную принадлежность гостей, продумайте разнообразие возможных предметов, которые могут понадобиться им в ванной комнате. Если вы порадуете их теплым махровым халатом и мягкими комнатными тапочками, гости почувствуют себя в вашем доме особенно уютно.
Для того, чтобы ваши гости ощутили вашу заботу и радушие, предложите им несколько интересных книг и журналов. Подобрать нужную тематику можно, исходя из их возраста и рода занятий, либо же уточнить непосредственно у гостей по их прибытию в ваш дом.
Чтение перед сном отлично расслабляет и успокаивает. Обязательное условие при этом – наличие качественного освещения, чтобы данный процесс был не только приятен, но и безопасен для зрения.