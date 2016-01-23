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Гости в доме? Нет проблем!

Татьяна Ващенко Татьяна Ващенко
CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Спальня в эклектичном стиле
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Радушные хозяева всегда рады принимать гостей в своем доме. Если вы относитесь именно к такой категории, то мы подскажем, как подготовить жилище к этому событию и окутать гостей комфортом и вниманием.

Чтобы максимально предвидеть возможные нюансы, нужно учитывать возраст и социальное положение будущих гостей, степень родства с вами и особенности их здоровья, если таковые имеют место. Безусловно, перед их приездом нужно провести генеральную уборку в доме: вытереть пыль с поверхностей, очистить загрязнения, избавиться от известкового налета на кафеле и сантехнике. 

Позаботьтесь о наличии постельных и ванных принадлежностей, пополните запасы предметов первой необходимости. Рекомендуем заранее продумать будущее меню и досуг ваших гостей, чтобы сделать их пребывание в вашем доме максимально приятным. 

Далее мы пошагово рассмотрим оптимальные действия с вашей стороны, чтобы прием гостей стал приятным событием для вашей семьи. 

Выберите подходящую комнату

Совет да Любовь , Korneev Design Workshop Korneev Design Workshop Спальня в классическом стиле
Korneev Design Workshop

Совет да Любовь

Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop
Korneev Design Workshop

В самом начале нужно подобрать комнату, в которой будут временно обитать ваши гости. Если у вас в доме есть специальное помещение для подобных нужд – это идеальный вариант. Но далеко не у всех находится свободная гостевая спальня.

Подумайте, как лучше разместить всех в доме. Если в вашей семье несколько детей, их можно на время поселить в одной комнате, а освободившуюся спальню отдать гостям. Если гостиная в вашем доме оснащена удобной кроватью – она вполне может служить достойным пристанищем для гостей. Но если вы готовитесь к приему людей старшего возраста, то лучше выбрать для них самую тихую комнату, чтобы никакой шум и свет не помешали их крепкому сну.

Постельные принадлежности

Прованс на Крестовском, 1+1 studio 1+1 studio Спальня в классическом стиле
1+1 studio

Прованс на Крестовском

1+1 studio
1+1 studio
1+1 studio

Само собой разумеется, что для гостей нужно подготовить комплект постельных принадлежностей. К данной категории относятся следующие предметы:

- одеяло;

- подушки;

- постельное белье (простыня, наволочки, пододеяльник).

Если в доме холодно, можно предложить дополнительно к вышеописанному плед, а также грелку. Для максимально комфортного сна гостям пригодится маска для сна и беруши. Последние будут кстати, если у вас в доме есть дети или животные, которые могут разбудить гостей слишком рано, или же ваша квартира расположена на улице с оживленным движением транспорта. 

Шкафы и ящики

Квартира в жилом доме на ул. Ленина, Студия авторского дизайна ASHE Home Студия авторского дизайна ASHE Home Спальня в эклектичном стиле
Студия авторского дизайна ASHE Home

Квартира в жилом доме на ул. Ленина

Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home
Студия авторского дизайна ASHE Home

Позаботьтесь о том, чтобы в спальне для гостей нашлось место, где они смогли бы расположить свои вещи. Для этого понадобятся шкафы с свободными ящиками. Не забудьте проверить наличие в них достаточного количества вешалок и аксессуаров для ухода за различными видами одежды и обуви. 

Если в доме нет свободной мебели для подобных нужд – рекомендуем купить недорогую стойку для одежды. Ее достоинствами можно назвать мобильность и разнообразие моделей, что позволяет подобрать образец нужных габаритов. К тому же, после отъезда гостей такую стойку можно разобрать и использовать в дальнейшем по мере необходимости. 

Украшайте умеренно

homify Спальня в классическом стиле
homify

homify
homify
homify

Пытаясь сделать гостевую комнату максимально красивой, важно не переусердствовать в этом стремлении и не перегрузить ее декором. 

Помните, что у каждого свой вкус и персональные взгляды на современное искусство. Поэтому, не стоит наполнять комнату для гостей массой различных предметов, лишь бы продемонстрировать собственные эстетические предпочтения. Лучше позаботиться о ее чистоте и удобстве, а в качестве декора будет вполне достаточно вазона с живым растением и стильной картины над кроватью. Именно такой подход выбрали дизайнеры интерьера спальни, представленной на фото.

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Предметы первой необходимости для ванной

Parkside II, JHR Interiors JHR Interiors Ванная комнатаТекстиль и аксессуары
JHR Interiors

Parkside II

JHR Interiors
JHR Interiors
JHR Interiors

Для того, чтобы вашим гостям было удобно принимать душ и проделывать стандартные утренние и вечерние процедуры в ванной, подготовьте для них предметы первой необходимости. Речь идет о типичном наборе ванных принадлежностей, таких как мыло, гель для душа, зубная паста и щетка, шампунь для волос, комплект полотенец и средства личной гигиены. 

Оценив возраст и гендерную принадлежность гостей, продумайте разнообразие возможных предметов, которые могут понадобиться им в ванной комнате. Если вы порадуете их теплым махровым халатом и мягкими комнатными тапочками, гости почувствуют себя в вашем доме особенно уютно. 

Положите несколько книг

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA Спальня в эклектичном стиле
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

Для того, чтобы ваши гости ощутили вашу заботу и радушие, предложите им несколько интересных книг и журналов. Подобрать нужную тематику можно, исходя из их возраста и рода занятий, либо же уточнить непосредственно у гостей по их прибытию в ваш дом. 

Чтение перед сном отлично расслабляет и успокаивает. Обязательное условие при этом – наличие качественного освещения, чтобы данный процесс был не только приятен, но и безопасен для зрения. 

Дом-загадка в стиле модерн
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