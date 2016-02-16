На что нужно обращать внимание при поиске квартиры?

Если вы ищите жилье в незнакомом вам районе города, обратите особое внимание – насколько комфорта для вас, да и в целом благополучна обстановка вокруг. Не секрет, что даже от хорошего жилья приходится отказываться в силу его расположения в окружении заводских труб или неспокойных улиц. Для того, чтобы первое впечатление не оказалось обманчивым, прогуляйтесь по местности в разное время суток, зайдите в ближайшие дворы и магазины. Одним словом, представьте, что вы уже живете здесь и постарайтесь доверится своим ощущениям, обычно самые незаметные для разума детали помогают нам принять интуитивно правильное решение.