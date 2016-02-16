На что нужно обращать внимание при поиске квартиры?

В поисках подходящей квартиры всегда приходится учитывать множество факторов и пытаться найти приемлемый компромисс. Какие обстоятельства имеют первоочередное значение? Есть условия, которые вы сможете легко изменить под свои привычки – обстановку и мебель, стиль и декор. А есть основа, с которой вам придется жить и мириться – удобное или не очень расположение жилья, основную планировку помещений, прочность конструкций. Вот на этом и стоит сосредоточится – заранее оценивая реальное положение дел.
Вопрос удаленности жилья на самом деле очень очень индивидуален, для кого-то тихий район в стороне от транспортных магистралей – только плюс, а кому-то крайне важна шаговая доступность школы или станции метро. Поэтому, выбирая квартиру, расставьте свои приоритеты по ее месторасположению. В домах расположенных рядом с развитой инфраструктурой стоимость квартир, как правило, заметно дороже. Но стоит ли переплачивать, если это не является для вас значимым преимуществом?
Конечно, размер имеет значение, но далеко не всегда большая площадь квартиры априори преимущество перед меньшей. Во-первых, учитывайте именно жилую площадь. Просторный коридор, дополнительная кладовая или балкон, конечно, не помешают, но самое главное – сколько реальных метров для жизненного пространства вы получаете в комнатах. Поэтому, выбирая из нескольких вариантов квартир, приводите их к общему знаменателю по параметру жилой площади и сравнивайте именно по этому условию. Во-вторых, кроме общей площади квартиры большое значение имеет ее распределение между отдельными комнатами. Согласитесь, одна комната в 25 метров и две комнаты по 10 и 15 метров – совершенно разные варианты, выбирайте тот формат помещений, который наиболее соответствует вашему стилю жизни.
Если вы ищите жилье в незнакомом вам районе города, обратите особое внимание – насколько комфорта для вас, да и в целом благополучна обстановка вокруг. Не секрет, что даже от хорошего жилья приходится отказываться в силу его расположения в окружении заводских труб или неспокойных улиц. Для того, чтобы первое впечатление не оказалось обманчивым, прогуляйтесь по местности в разное время суток, зайдите в ближайшие дворы и магазины. Одним словом, представьте, что вы уже живете здесь и постарайтесь доверится своим ощущениям, обычно самые незаметные для разума детали помогают нам принять интуитивно правильное решение.
Определение стоимости квартиры собственником – суть процесс творческий, для кого-то это только начальная цифра, а кто-то сразу говорит, что торг неуместен и бесполезен. В этом вопросе полезно заранее определить для себя приемлемый уровень стоимости и минимальный набор крайне необходимых параметров, которые вы готовы за эти деньги приобрести. Будьте реалистами – если в найденной квартире отсутствует что-либо из списка вашего must-have, при всей привлекательности цены такое жилье не стоит брать в рассмотрение.
Краеугольный вопрос в оценке состояния квартиры – базовые элементы в виде стен, пола, потолка. Пусть вас не сбивает с толку креативная люстра или оригинальные обои, зрите в корень, как говорил Козьма Прутков. А корнем любого жилья являются конструктивные элементы: прочность и теплоизоляция стен, качество напольного покрытия, надежность окон и дверей. Все остальное – цвет и отделку, мебель и аксессуары, вы легко подберете под свой вкус и потребности. А вот с дефектами конструктивных элементов вам придется бороться долго и не всегда успешно.
Не всякая квартира будет столь же удобна для вашего домашнего любимца, как и для вас. Если хотите обеспечить и себе, и ему беспроблемное сосуществование, то лучше уж заранее предусмотреть решение всех вопросов: место для в квартире для размещения домика питомца, место для его прогулок во дворе, да и отношение соседей к прогулкам вашего пса по подъезду тоже лучше выяснить заранее.
Кроме стандартного набора комнат и помещений, к квартире могут быть добавлены немаловажные или просто приятные дополнения – утепленный балкон, гараж или место на парковке, кладовая в подвале. Конечно, собственники квартир зачастую такие дополнения считают весомым преимуществом и оценивают в неприлично высокие суммы. Здесь все дело в совпадении оценки. Если, например, у вас есть машина, а удобных парковок вокруг дома крайне мало, то место в паркинге в дополнение к квартире будет крайне актуальным.