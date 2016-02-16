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На что нужно обращать внимание при поиске квартиры?

Перла Вереника Перла Вереника
Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
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В поисках подходящей квартиры всегда приходится учитывать множество факторов и пытаться найти приемлемый компромисс. Какие обстоятельства имеют первоочередное значение? Есть условия, которые вы сможете легко изменить под свои привычки – обстановку и мебель, стиль и декор. А есть основа, с которой вам придется жить и мириться – удобное или не очень расположение жилья, основную планировку помещений, прочность конструкций. Вот на этом и стоит сосредоточится – заранее оценивая реальное положение дел.

Удаленность жилья от общественного транспорта, работы, школы и пр.

Woonam Urban Housing, Strakx associates Strakx associates Дома в стиле модерн
Strakx associates

Strakx associates
Strakx associates
Strakx associates

Вопрос удаленности жилья на самом деле очень очень индивидуален, для кого-то тихий район в стороне от транспортных магистралей – только плюс, а кому-то крайне важна шаговая доступность школы или станции метро. Поэтому, выбирая квартиру, расставьте свои приоритеты по ее месторасположению. В домах расположенных рядом с развитой инфраструктурой стоимость квартир, как правило, заметно дороже. Но стоит ли  переплачивать, если это не является для вас значимым преимуществом?

Размер жилья

homify Спальня в стиле модерн
homify

homify
homify
homify

Конечно, размер имеет значение, но далеко не всегда большая площадь квартиры априори преимущество перед меньшей. Во-первых, учитывайте именно жилую площадь. Просторный коридор, дополнительная кладовая или  балкон, конечно, не помешают, но самое главное – сколько реальных метров для жизненного пространства вы получаете в комнатах. Поэтому, выбирая из нескольких вариантов квартир, приводите их к общему знаменателю по параметру жилой площади и сравнивайте именно по этому условию. Во-вторых, кроме общей площади квартиры большое значение имеет ее распределение между отдельными комнатами. Согласитесь, одна комната в 25 метров и две комнаты по 10 и 15 метров – совершенно разные варианты, выбирайте тот формат помещений, который наиболее соответствует вашему стилю жизни. 

Район расположения квартиры

Cobertura - Pinheiros, MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES Балкон и терраса в стиле модерн
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES
MANDRIL ARQUITETURA E INTERIORES

Если вы ищите жилье в незнакомом вам районе города, обратите особое внимание – насколько комфорта для вас, да и в целом благополучна обстановка вокруг. Не секрет, что даже от хорошего жилья приходится отказываться в силу его расположения в окружении заводских труб или неспокойных улиц. Для того, чтобы первое впечатление не оказалось обманчивым, прогуляйтесь по местности в разное время суток, зайдите в ближайшие дворы и магазины. Одним словом, представьте, что вы уже живете здесь и постарайтесь доверится своим ощущениям, обычно самые незаметные для разума детали помогают нам принять интуитивно правильное решение.

Цена квартиры

LOFT СВЕТИЛЬНИК ЛАМПА-СТРЕЛКА homify ГостинаяОсвещение
homify

LOFT СВЕТИЛЬНИК ЛАМПА-СТРЕЛКА

homify
homify
homify

Определение стоимости квартиры собственником – суть процесс творческий, для кого-то это только начальная цифра, а кто-то сразу говорит, что торг неуместен и бесполезен. В этом вопросе полезно заранее определить для себя приемлемый уровень стоимости и минимальный набор крайне необходимых параметров, которые вы готовы за эти деньги приобрести. Будьте реалистами – если в найденной квартире отсутствует что-либо из списка вашего must-have, при всей привлекательности цены такое жилье не стоит брать в рассмотрение. 

Состояние жилья

Blue windows, 국민대학교 국민대학교 Спальня в стиле кантри
국민대학교

국민대학교
국민대학교
국민대학교

Краеугольный вопрос в оценке состояния квартиры – базовые элементы в виде стен, пола, потолка. Пусть вас не сбивает с толку креативная люстра или оригинальные обои, зрите в корень, как говорил Козьма Прутков. А корнем любого жилья являются конструктивные элементы: прочность и теплоизоляция стен, качество напольного покрытия, надежность окон и дверей. Все остальное – цвет и отделку, мебель и аксессуары, вы легко подберете под свой вкус и потребности. А вот с дефектами конструктивных элементов вам придется бороться долго и не всегда успешно.

Удобное место для домашних питомцев

Cama para mascotas , Ein Mamëll Ein Mamëll Домашнее хозяйство Аксессуары для животных
Ein Mamëll

Ein Mamëll
Ein Mamëll
Ein Mamëll

Не всякая квартира будет столь же удобна для вашего домашнего любимца, как и для вас. Если хотите обеспечить и себе, и ему беспроблемное сосуществование, то лучше уж заранее предусмотреть решение всех вопросов: место для в квартире для размещения домика питомца, место для его прогулок во дворе, да и отношение соседей к прогулкам вашего  пса по подъезду тоже лучше выяснить заранее.

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SVAI Studio

Verge of luxury

SVAI Studio
SVAI Studio
SVAI Studio

Кроме стандартного набора комнат и помещений, к квартире могут быть добавлены немаловажные или просто приятные дополнения – утепленный  балкон, гараж или место на парковке, кладовая в подвале. Конечно, собственники квартир зачастую такие дополнения считают весомым преимуществом и оценивают в неприлично высокие суммы. Здесь все дело в совпадении оценки. Если, например, у вас есть машина, а удобных парковок вокруг дома крайне мало, то место в паркинге в дополнение к квартире будет крайне актуальным.

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