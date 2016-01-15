Не знаете как меблировать углы? Мы вам поможем!

Дня гостиной в доме или квартире как нельзя лучше подойдет камин, а именно угловой. Угловой, компактный камин в гостиной значительно экономит квадратные метры, именно за счет углового расположения. Это во-первых. Во-вторых, угловой камин в гостиной будет обогревать одновременно и все остальные смежные помещения, что немаловажно. И, в-третьих, угловой камин – это множество дизайнерских вариантов.

Угловая форма камина представляет наиболее удачную и компактную, особенно для городских квартир. К тому же этот чудесный источник тепла свидетельствует о хорошем вкусе обитателей дома, об их привязанности к традиционным ценностям, а также, является прекрасным местом для сбора всех членов семьи, родных и близких друзей.

Различают следующие типы каминов:

- Электрокамины. Владельцы городских квартир немало будут разочарованы, узнав, что по техническим причинам, в первую очередь, связанными с требованиями пожаробезопасности и прочностью пола, обустройство дровяного камина не представляется возможным. Однако и в этом вопросе интерьерный дизайн не стоит на месте и предлагает потребителям широчайший ассортимент безопасных электрических каминов. Разнообразие форм, размеров и стран производителей порталов (внешний корпус электрокамина) зависят только от толщины вашего кошелька.

- Дровяные камины. Классический дровяной камин является краеугольным камнем, выраженным акцентом просторной гостиной в доме. Уделите предельное внимание обустройству дымохода с правильной вытяжкой. Также не забывайте про место, где будут храниться дрова, лопатки и кочерги. Горячее какао, удобное кресло, томик поэтических сочинений, потрескивание горящих поленьев и танцующие огоньки, разве не в этом хозяйская мечта?

- Газовые камины. От дровяного камина отличается только технологией розжига и поддержкой регулируемого температурного режима. Дополнительным преимуществом (для кого-то это недостаток), является отсутствие дров.