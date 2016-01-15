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Не знаете как меблировать углы? Мы вам поможем!

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mieszkanie na Felinie Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Кухня в рустикальном стиле
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Оформление углов одна из самых главных и сложных задач при обустройстве комнаты. Если ни обращать внимание на мелкие детали, тогда комната, становится не совсем уютной. Ну и плюс ко всему это, пустое пространство должно быть полезным. Его нужно чем-то заполнить.  В углу вы можете поставить что угодно: диван, торшер, телевизор, вазоны с цветами и много чего другого.

Там, где все углы пусты, возникает ощущение некой незавершенности — как будто в интерьере чего-то не хватает. Давайте не дадим углам пропасть даром и подумаем о том, как использовать их с практической или декоративной целью. Чем заполнить пустоты в коридорах? Что поставить в угол комнаты? Предлагаем вашему вниманию несколько вариантов решения этой задачи.

Угловой ками в гостиной

homify Гостиная в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Дня гостиной в доме или квартире как нельзя лучше подойдет камин, а именно угловой. Угловой, компактный камин в гостиной значительно экономит квадратные метры, именно за счет углового расположения. Это во-первых. Во-вторых, угловой камин в гостиной будет обогревать одновременно и все остальные смежные помещения, что немаловажно. И, в-третьих, угловой камин – это множество дизайнерских вариантов.

Угловая форма камина представляет наиболее удачную и компактную, особенно для городских квартир. К тому же этот чудесный источник тепла свидетельствует о хорошем вкусе обитателей дома, об их привязанности к традиционным ценностям, а также, является прекрасным местом для сбора всех членов семьи, родных и близких друзей.

Различают следующие типы каминов:

- Электрокамины. Владельцы городских квартир немало будут разочарованы, узнав, что по техническим причинам, в первую очередь, связанными с требованиями пожаробезопасности и прочностью пола, обустройство дровяного камина не представляется возможным. Однако и в этом вопросе интерьерный дизайн не стоит на месте и предлагает потребителям широчайший ассортимент безопасных электрических каминов. Разнообразие форм, размеров и стран производителей порталов (внешний корпус электрокамина) зависят только от толщины вашего кошелька. 

- Дровяные камины. Классический дровяной камин является краеугольным камнем, выраженным акцентом просторной гостиной в доме. Уделите предельное внимание обустройству дымохода с правильной вытяжкой. Также не забывайте про место, где будут храниться дрова, лопатки и кочерги. Горячее какао, удобное кресло, томик поэтических сочинений, потрескивание горящих поленьев и танцующие огоньки, разве не в этом хозяйская мечта?

- Газовые камины. От дровяного камина отличается только технологией розжига и поддержкой регулируемого температурного режима. Дополнительным преимуществом (для кого-то это недостаток), является отсутствие дров.

Угловое рабочее место в спальне

MARVELROOM, Shevchenko_Nikolay Shevchenko_Nikolay Спальня в стиле минимализм
Shevchenko_Nikolay

MARVELROOM

Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay
Shevchenko_Nikolay

Есть мнение, что в 21 веке «идеальным» рабочим местом станет пространство собственной квартиры. С этим можно спорить или соглашаться, но количество людей, принявших решение поменять привычное «присутствие» на работу дома, с каждым годом растет все сильнее.

Мебельные производители уже давно выпускают специальные столы для компьютеров
и ноутбуков, конструкция которых позволяет расположить все элементы техники максимально компактно и рационально. Наиболее эргономичной признана угловая модель компьютерного стола.

Не всегда для техники выделено отдельное помещение, зачастую компьютер находится в гостиной или даже в спальне. Учитывая преимущественно скромные размеры этих комнат задействовать место пересечения двух стен – очень разумно. Угловой стол занимает минимум свободного пространства, при этом является довольно вместительным – кроме деталей компьютера в разнообразных мебельных моделях присутствуют полки, ящики и ниши для документов, книг, канцтоваров, электронных носителей.

Угловые душевые в ванной

homify Ванная комната в эклектичном стиле Коричневый
homify

homify
homify
homify

Угловые душевые кабины в интерьере ванной комнаты – отличный способ гармонично благоустроить зону купания, а также сэкономить место в помещении. Специалисты разрабатывают уникальные проекты дизайна помещений с душевыми кабинами для малогабаритных, а также для просторных ванных комнат. Практичные и многофункциональные угловые кабины различных размеров и стилей позволят вам оформить интерьер ванной комнаты неповторимо красиво и изысканно.

Душевая кабина  в виде полукруга или трапеции будет отлично смотреться в небольших помещениях. Прямоугольные и квадратные изделия прекрасно дополнят просторные санитарные помещения, выполненные в стиле минимализм. Асимметричные формы кабин идеально подойдут для ванных комнат, которые имеют нестандартные габариты.

Вы можете выбрать устройства разнообразных цветовых гамм – душевые кабины с прозрачными, матовыми и цветными стеклами. Эффектно смотрятся изделия со стеклами, декорированными камнями Swarovski, напылением из шелкографии, эксклюзивной росписью и узорами, которые выполнены своими руками.

Г – образная и П – образная кухня

mieszkanie na Felinie Lublin, Auraprojekt Auraprojekt Кухня в рустикальном стиле
Auraprojekt

Auraprojekt
Auraprojekt
Auraprojekt

Именно с помощью Г-образной или П-образной модели гарнитура можно решить проблему пустых углов на кухне. С точки зрения практичности и функциональности угловые кухни являются наиболее оптимальным вариантом размещения кухонной мебели. Достаточно удобные, угловые кухонные гарнитуры экономят пространство и являются функциональными. Различают несколько видов:

Г-образной формы. Располагаются вдоль перпендикулярно расположенных друг к другу стен. Их любят практически все – за их универсальность, компактность и возможность размещения в помещениях любой планировки и размеров.

П-образной формы. Такие кухонные гарнитуры размещаются вдоль трех стен (по форме расположения напоминая букву «П», за что они и получили свое название). Достаточно практичное и разумное решение: имеется сразу три поверхности, на которых удобно и готовить и даже принимать пищу.

Однако тут имеется маленький нюанс: кухонные гарнитуры П-образной формы не совсем подходят для маленькой кухни, поскольку «съедается» определенная часть пространства, а расположение шкафов, плиты с мойкой и столешниц для разделки продуктов значительно снижает уровень комфорта нахождения на такой кухне. Для того, чтобы П-образная кухня была удобной в размещении, необходимо иметь хотя бы пару метров свободного пространства между параллельно размещенными сторонами.

Мягкий диван для уютного уголка в столовой

homify Столовая комната в эклектичном стиле
homify

homify
homify
homify

Для того, чтобы столовая стала уютной и комфортной, нужно не только тщательно продумать дизайн интерьера, но и правильно выбрать мебель. Диваны и другая мягкая мебель может быть основными акцентом столовой зоны (всего дома) или функциональным дополнением.

Конструктивно мягкая мебель для столовой зоны может иметь любые варианты – модульные диваны, угловые, островные, многофункциональные и пр. Все зависит от типа столовой зоны, зонирования пространства и общей концепции. Практичная сторона вопроса может быть решена разными методами. Например, моющаяся обивка – кожа или качественный кожзаменитель, влагоотталкивающий ворс, но и там могут оставаться пятна от жирной пищи или горячей посуды.

Удобная обувница в прихожей

Квартира в доме серии I-464, Tatyana Pichugina Design Tatyana Pichugina Design Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Белый
Tatyana Pichugina Design

Квартира в доме серии I-464

Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design
Tatyana Pichugina Design

Обувница – необходимый предмет мебели для прихожей. Во-первых, упорядочив хранение обуви, она позволяет несколько разгрузить пространство – даже в небольшой семье обуви получается немало. Особенно, если учесть, что одна часть обуви активно используется, а вторая – находится на хранении в ожидании сезона. А во-вторых, узкий шкафчик – обувница создает приемлемые условия для хранения, что позволяет продлить срок эксплуатации обуви.

Этот предмет мебели отлично вписывается в угол прихожей и занимает минимум места.

Австралийский минимализм будущего
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