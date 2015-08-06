Обеденный стол для вашей гостиной

Многое зависит и от размеров самой гостиной комнаты. Если она достаточно большая, то стоит задуматься над приобретением массивного стола. Он может быть выполнен из камня, металла или дерева. Если размеры гостиной невелики, тогда стоит обратить свое внимание на упомянутый ниже стол-трансформер, который в последнее время приобретает популярность. Как бы то ни было, он должен быть достаточно вместительным и устойчивым. Если вы в своем выборе больше расположены к круглой форме столешницы, стоит учесть, что она требует пространства вокруг и расположения по центру комнаты. Прямоугольная же форма, напротив, может быть весьма компактной.