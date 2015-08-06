Обеденный стол для вашей гостиной

Большой стол, за которым принято собирается всей семьей или в компании друзей – визитная карточка каждой гостиной. В некоторых домах он становится местом для переговоров, но какую бы функцию стол не выполнял, к его выбору стоит отнестись с максимальной ответственностью. В этой книге идей мы расскажем, на что стоит обратить внимание перед приобретением стола для гостиной, дабы ваша покупка была максимально удачной. В качестве иллюстраций мы рассмотрим примеры столов фабрики Fratelli Barri, предоставленные мебельным салоном Neopolis Casa.
Многое зависит и от размеров самой гостиной комнаты. Если она достаточно большая, то стоит задуматься над приобретением массивного стола. Он может быть выполнен из камня, металла или дерева. Если размеры гостиной невелики, тогда стоит обратить свое внимание на упомянутый ниже стол-трансформер, который в последнее время приобретает популярность. Как бы то ни было, он должен быть достаточно вместительным и устойчивым. Если вы в своем выборе больше расположены к круглой форме столешницы, стоит учесть, что она требует пространства вокруг и расположения по центру комнаты. Прямоугольная же форма, напротив, может быть весьма компактной.
Шаг 2: форма Прежде чем выбрать стол для гостиной, стоит оценить её интерьер, стиль и размеры. Обеденные столы бывают разных форм: круглые, прямоугольные, квадратные. Размеры столешниц обычно бывают стандартными, но стоит учесть, что многие из них раскладываются или трансформируются. Обычно квадратные столы рассчитаны максимум на четыре персоны. Они, как правило, имеют стандартные размеры: 80х80 или 100х100 см. Иногда формы выходят за рамки привычного восприятия. Подумайте, какая подойдет именно вашей гостиной.
В минималистичных интерьерах форма стола должна быть прямолинейной, в классических – слегка изогнутой. Позвольте столешнице или ножкам иметь легкий узор, но без чрезмерной антикварности -- вам наверняка захочется самому украсить его поверхность (в этом вам поможет статья
Идеи для украшения обеденного стола) . Прямоугольные столы обычно не имеют четких правил размещения, однако, именно острые углы часто являются своеобразной «болевой точкой» для детей, которые любят активные игры в стенах дома. Вполне вероятно, овальная столешница окажется для вашего дома идеальным компромиссом.
На расположение, соответственно, влияет форма стола. Если вы собираетесь ставить стол около стены, лучше всего пойдет прямоугольная или квадратная форма столешницы. В центре одинаково хорошо смотрятся столы любой формы, так как такое расположение позволяет усадить большее количество гостей. Стоит помнить, что расстояние от стола до стены не должно быть меньше одного метра. В случае, если вам необходимо сэкономить место, лучше всего сохранить дистанцию для стульев.
В вопросе выбора материалов ограничений нет никаких. Помимо натурального дерева можно использовать металл, стекло, пластик или мрамор. Дерево подходит для классических интерьеров, а столы с хромированной или деревянной основой и стеклянной столешницей – всего лишь дань моде, которая часто используется дизайнерами для того, чтобы не загромождать помещение большим количеством мебели и оставить ему больше воздуха. Аксессуары из стекла также служат хорошим украшением таких столов. Этот материал подходит аккуратным хозяевам и гостям.
Столы из березы, бука и дуба – относительно недорогие и прочные варианты. Столы из ореха и вишни – более изысканные. Как правило, производители покрывают мебель лаком или эмалью разных цветов и оттенков. Это служит защитой от повреждений. Стулья и другая мебель для гостиной могут идти в комплекте со столом, поскольку трудно подобрать стол и стулья в одном тоне дерева. Тем не менее, вы можете смело экспериментировать с цветом, фактурой и текстурой.