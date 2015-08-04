​Модернизм: органическая архитектура

В работе с помещениями дома дизайнеры использовали прямые линии, обтекаемые формы, а также применяли соразмерные человеку пропорции – все это явилось гарантом визуального и реального комфорта.

Как мы видим, в интерьерах практически к минимуму сведено комбинирование текстур и цветов: в основном использованы монохромные и схожие по цвету ткани и материалы. В дизайне практически отсутствует тенденция украшения, поэтому каждый предмет интерьера помимо выполнения своей основной функции, по-своему оригинален и очарователен. Цветовая палитра поддержана хромированными элементами мебели и предметов интерьера.