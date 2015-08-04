​Модернизм: органическая архитектура

Тщательное продумывание и создание интерьеров большого загородного дома в элитном коттеджном поселке – такая задача предстала перед студией KYD BURO в рамках концепции «органической архитектуры», сформулированной архитектором и пропагандистом открытого плана Фрэнком Ллойдом Райтом в начале 20-го века. Основными принципами формирования пространства являются ярко выраженные визуальные оси, нейтральные органические фоновые материалы, мобильность и возможность персонализации. Специалистам также пришлось визуально откорректировать пространства, созданные предыдущим архитектором.
Вдохновляясь концепцией именитого американского архитектора периода модернизма, в основе которой лежит идея поддержания четких геометрических форм, дизайнеры воплотили в жизнь проект, сочетающий в себе универсальную простоту, элегантность и функциональность. Переливающиеся друг в друга пространства дома, использование природных материалов в оформлении, гибкая планировка – все эти черты были воплощены в интерьерах шоу-дома в квартале жилой застройки «Wright-Park».
Как известно, практически все интерьеры в американском стиле обладают большой площадью помещений и высокими потолками. Такое преимущество позволяет создать ощущение единства всех комнат, которое реализовывается благодаря подчеркиванию горизонтальных плоскостей. Превратив стены в своеобразные ширмы, они больше не выступают в роли ограждений, а сами комнаты не имеют ни малейшего намека на привычную кубическую форму.
В помещениях отсутствуют перегородки, а сами залы разделены на функциональные зоны при помощи предметов мебели, которые, в свою очередь, преимущественно расставлены не по периметру комнат, а от центра. В доме также нашлось много места для элегантных ламп, торшеров и люстр. Освещению и игре света уделено серьезное внимание.
В работе с помещениями дома дизайнеры использовали прямые линии, обтекаемые формы, а также применяли соразмерные человеку пропорции – все это явилось гарантом визуального и реального комфорта.
Как мы видим, в интерьерах практически к минимуму сведено комбинирование текстур и цветов: в основном использованы монохромные и схожие по цвету ткани и материалы. В дизайне практически отсутствует тенденция украшения, поэтому каждый предмет интерьера помимо выполнения своей основной функции, по-своему оригинален и очарователен. Цветовая палитра поддержана хромированными элементами мебели и предметов интерьера.
Этот дом является пассивным, что достигнуто благодаря использованию энергоэффективных технологий: теплового насоса и гибридной системы вентиляции с рекуперацией тепла. Стоит обратить внимание, что их максимальная эффективность достигается благодаря использованию интеллектуальной системы управления.