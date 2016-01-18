Каковы основные элементы американского стиля в домах?

Американский стиль – безусловно понятие крайне составное, соединившее классическую сдержанность и душевность кантри, широту прерий и колониальную стилистику архитектуры. Тем не менее, в этом эклектичном образе выделяются ряд ярких черт, позволяющих безошибочно отличать образ американского дома даже от сходных европейских стилей: особая смесь простоты и индивидуальности, свободолюбия и радушия.
Дома в американской стилистике – невысокие, в один-два этажа, больше разрастающиеся вширь пристройками, чем ввысь. Для основных и вспомогательных конструкций дома в таком стиле часто выбирается древесина: клееный брус для стен, бревенчатые террасы и веранды, филенчатая отделка крыльца и ставень. Деревянные конструкции американского вида сочетают простоту и прочность, непринужденность и демократичность стилистики.
Несмотря на общую простоту архитектурных форм домов в американской стилистике, форма крыши традиционно используется высокая, сложная, с множеством дополнительных элементов. Крыша в американском доме – как особый акцент индивидуальности, каждый старается сделать конструкцию как можно оригинальнее. Но для этого используются не столько декоративные приемы, а характерные для стиля функциональные элементы. Мансардные окна и чердаки крыш делают приземистые дома выше, стройнее, вместе с тем – значительно увеличивая полезную площадь комнат.
Традиционно в американских домах используется два входа – парадный и с выходом на задний дворик. Весь образ дома американской стилистики – широкий, просторный и гостеприимный. И крыльцо – как центральная часть дома, полностью выражает эти настроения.
К парадному крыльцу ведет ряд невысоких широких ступеней, выделяя таким образом входную часть. Навесы над входом, а зачастую и небольшая тенистая веранда у крыльца создают респектабельный и благодушный образ.
Устойчивым признаком американского дома, знакомым многим по западным фильмам давно стала стеклянная входная дверь и широкие оконные проемы, особенно на первом этаже. Газон, тенистый сад у дома, цветущие клумбы – украшают и экстерьер дома, и создают уютную обстановку в просторных комнатах с большими окнами. В отличие от панорамного остекления в американской стилистике окна имеют более классический вид – широкие проемы закрывают снаружи деревянными ставнями, украшают расстекловкой.
Интересны и традиции конструкции открывания дверей и окон. В американской стилистике привычно использование вертикально-раздвижных окон – сворки поднимаются до половины проема и надежно фиксируются. Двери также часто применяют раздвижные, от пола до потолка, что позволяет сделать комнату более солнечной и светлой.
Внутреннее обустройство дома в американской традиции – просторное и свободное, несколько эклектичное, но функциональное. Чего точно не встретишь в американских домах – так это перегородки между кухней, столовой и гостиной, эта широкая площадь занимает обычно большую часть первого этажа – от прихожей до заднего крыльца. Мебель зонирует общее пространство, расположена не возле стен, а группками центральной части. Интерьер зоны гостиной – чуть более парадный, с комфортными диванами и креслами вокруг камина.
Американский стиль содержит ряд очень удобных решений. Так, с точки зрения практичности – лучше выделить в доме одну небольшую комнату, где будет в идеальном порядке храниться вся ваша одежда. Гардеробные американских домов – это отнюдь не кладовка. Здесь все сделано не только для удобного хранения вещей, но и с целью максимально быстрого и простого использования всей этой системы:
- зонирование шкафчиков и полок по принципу ближнего и дальнего размещения,
- приспособления для правильного размещения рубашек, брюк, костюмов, галстуков, туфель и шляп,
- зеркало, гладильная доска и даже удобный пуфик для передышки между примерками.
В американских домах много внимания уделяется оборудованию индивидуального пространства для каждого члена семьи. Если на первом этаже расположена общая зона отдыха для всей семьи, то остальные помещения – придерживаются обратного принципа. Для каждого стараются сделать отдельное помещение со своей индивидуальной ванной комнатой. Стиль оформления интерьера, удобное оборудование, каждый может выбрать для себя отдельное – спальня подростка будет выполнена в свойственной ему тинэйджерской стилистике, а ванной комнате – удобный функциональный душ с аудио-системой, а для пожилых родственников – в стиле прованса с широкой комфортной ванной традиционного дизайна.
Кухонный остров для американской кухни – не просто удобная часть мебельного гарнитура, но еще и граница, отделяющая зону приготовления еды от столовой. В целом кухонная мебель и обустройство острова в этой стилистике представляют собой смесь классической простоты, функциональности и кантри-декора. Американская кухня одинаково немыслима, как без множества технических приспособлений – от мощной вытяжки до миксера, так и без светлых филенчатых фасадов, деревянных табуретов и флористического орнамента текстиля.