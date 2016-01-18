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Каковы основные элементы американского стиля в домах?

Перла Вереника Перла Вереника
Загородный дом, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в колониальном стиле
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Американский стиль – безусловно понятие крайне составное, соединившее классическую сдержанность и душевность кантри, широту прерий и колониальную стилистику архитектуры. Тем не менее, в этом эклектичном образе выделяются ряд ярких черт, позволяющих безошибочно отличать образ американского дома даже от сходных европейских стилей: особая смесь простоты и индивидуальности, свободолюбия и радушия. 

Деревянные конструкции в американском стиле

Загородный дом в Комарово, Fusion Design Fusion Design Дома в эклектичном стиле
Fusion Design

Загородный дом в Комарово

Fusion Design
Fusion Design
Fusion Design

Дома в американской стилистике – невысокие, в один-два этажа, больше разрастающиеся вширь пристройками, чем ввысь.  Для основных и вспомогательных конструкций дома в таком стиле часто выбирается древесина: клееный брус для стен, бревенчатые террасы и веранды, филенчатая отделка крыльца и ставень. Деревянные конструкции американского вида  сочетают простоту и прочность, непринужденность и демократичность стилистики. 

Крыша – главный элемент

Загородный дом, Максим Любецкий Максим Любецкий Дома в колониальном стиле
Максим Любецкий

Загородный дом

Максим Любецкий
Максим Любецкий
Максим Любецкий

Несмотря на общую простоту архитектурных форм домов в американской стилистике, форма крыши традиционно используется высокая, сложная, с множеством дополнительных элементов. Крыша в американском доме – как особый акцент индивидуальности, каждый старается сделать конструкцию как можно оригинальнее. Но для этого используются  не столько декоративные приемы, а характерные для стиля функциональные элементы. Мансардные окна и  чердаки крыш делают приземистые дома выше, стройнее, вместе с тем – значительно увеличивая полезную площадь комнат. 

Крыльцо – парадный вход

Дом в поселке Ильичевка, ANIMA ANIMA Дома в классическом стиле
ANIMA

Дом в поселке Ильичевка

ANIMA
ANIMA
ANIMA

Традиционно в американских домах используется два входа – парадный и с выходом на задний дворик. Весь образ дома американской стилистики – широкий, просторный и гостеприимный. И крыльцо – как центральная часть дома, полностью выражает эти настроения. 

К парадному крыльцу ведет ряд невысоких широких ступеней, выделяя таким образом входную часть. Навесы над входом, а зачастую и небольшая тенистая веранда у крыльца создают  респектабельный и  благодушный образ.

Двери и окна

CASA UVIÑA, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño Дома в колониальном стиле Кирпичи Белый
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

Устойчивым признаком американского дома, знакомым многим по западным фильмам давно стала стеклянная входная дверь и широкие оконные проемы, особенно на первом этаже. Газон, тенистый сад у дома, цветущие клумбы – украшают и экстерьер дома, и создают уютную обстановку в просторных комнатах с большими окнами. В отличие от панорамного остекления в американской стилистике окна имеют более классический вид – широкие проемы закрывают снаружи деревянными ставнями, украшают расстекловкой. 

Интересны и традиции конструкции открывания дверей и окон. В американской стилистике привычно использование вертикально-раздвижных окон – сворки поднимаются до половины проема и надежно фиксируются. Двери также часто применяют раздвижные, от пола до потолка, что позволяет сделать комнату более солнечной и светлой.

Открытый интерьер с камином

homify Гостиная в колониальном стиле
homify

homify
homify
homify

Внутреннее обустройство дома в американской традиции – просторное и свободное, несколько эклектичное, но функциональное. Чего точно не встретишь в американских домах – так это перегородки между кухней, столовой и гостиной, эта широкая площадь занимает обычно большую часть первого этажа – от прихожей до заднего крыльца. Мебель зонирует общее пространство, расположена не возле стен, а группками центральной части. Интерьер зоны гостиной – чуть более парадный, с комфортными диванами и креслами вокруг камина.

Гардеробная комната

Квартира в современном стиле, ARTteam ARTteam Гардеробная в классическом стиле
ARTteam

Квартира в современном стиле

ARTteam
ARTteam
ARTteam

Американский стиль содержит ряд очень удобных решений. Так, с точки зрения практичности – лучше выделить в доме одну небольшую  комнату, где будет в идеальном порядке храниться вся ваша одежда. Гардеробные американских домов – это отнюдь не кладовка. Здесь все сделано не только для удобного хранения вещей, но и с целью максимально быстрого и простого использования всей этой системы: 

- зонирование шкафчиков и полок по принципу ближнего и дальнего размещения, 

- приспособления для правильного размещения рубашек, брюк, костюмов, галстуков, туфель и шляп, 

- зеркало, гладильная доска и даже удобный пуфик для передышки между примерками.

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Индивидуальное пространство

odcienie S Z A R O Ś C I, DK architektura wnętrz DK architektura wnętrz Ванная комната в стиле модерн
DK architektura wnętrz

DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz
DK architektura wnętrz

В американских домах много внимания уделяется оборудованию индивидуального пространства для каждого члена семьи. Если на первом этаже расположена общая зона отдыха для всей семьи, то остальные помещения – придерживаются обратного принципа. Для каждого стараются сделать отдельное  помещение со своей индивидуальной ванной комнатой. Стиль оформления интерьера, удобное оборудование, каждый может выбрать для себя отдельное –  спальня  подростка будет выполнена в свойственной ему тинэйджерской стилистике, а ванной комнате – удобный функциональный душ с аудио-системой, а для пожилых родственников – в стиле прованса с широкой комфортной ванной традиционного дизайна.

Кухня с островом

Barton Manor oak kitchen designed and made by Tim Wood Tim Wood Limited Кухня в колониальном стиле Дерево
Tim Wood Limited

Barton Manor oak kitchen designed and made by Tim Wood

Tim Wood Limited
Tim Wood Limited
Tim Wood Limited

Кухонный остров для американской кухни – не просто удобная часть мебельного гарнитура, но еще и граница, отделяющая зону приготовления еды от столовой. В целом кухонная мебель и обустройство острова в этой стилистике представляют собой смесь классической простоты, функциональности и кантри-декора. Американская кухня одинаково немыслима, как без множества технических приспособлений – от мощной вытяжки до миксера, так и без светлых филенчатых фасадов, деревянных табуретов и флористического орнамента текстиля.

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