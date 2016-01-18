Каковы основные элементы американского стиля в домах?

Традиционно в американских домах используется два входа – парадный и с выходом на задний дворик. Весь образ дома американской стилистики – широкий, просторный и гостеприимный. И крыльцо – как центральная часть дома, полностью выражает эти настроения.

К парадному крыльцу ведет ряд невысоких широких ступеней, выделяя таким образом входную часть. Навесы над входом, а зачастую и небольшая тенистая веранда у крыльца создают респектабельный и благодушный образ.