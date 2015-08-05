Шкаф – один из самых традиционных предметов мебели, который можно найти в любом современном доме. Он прошел большой путь от обычного грубосколоченного сундука до современного элемента интерьера. Добротный вместительный шкаф или его аналог в виде самых разнообразных полок должны быть в любом доме, так как правильное хранение ваших вещей не только продлит им жизнь, но и позволит освободить пространство, а также придать вашему жилищу более аккуратный и незахламленный вид.

Сегодня мы поговорим о том, как правильно вписать шкаф в интерьер, сохранив баланс между подходящим дизайном и функциональностью.

Для начала следует определиться с конструкцией шкафа: взависимости от ваших предпочтений и особенностей планировки у вас есть выбор между корпусными и встроенными шкафами. У корпусных шкафов есть задние и боковые наружные стенки, а также верхние и нижние планки, тоесть они полностьюзакрыты со всей сторон (иногда фронтальная сторона варьируется). Встроенная мебель отличается отсутствием тех или иных элементов по сравнению с корпусной. Встроенная мебель набирает все большую популярность, постепенно вытесняя громоздкую корпусную мебель и обычные гардеробы. Это связано с некоторыми преимуществами встроенных шкафов: такие шкафы встраиваются в пространство, учитывая его особенности и планировку. Таким образом, они позволяют наиболее эффективно использовать каждый сантиметр свободной площади, экономя ценные квадратные метры, что особо актуально для небольших городских квартир.

Кроме этого, при выборе шкафа следует учитывать разницу среди моделей шкафов от распашных и шкафов-купе до угловых и шкафов с боковыми секциями. Далее эксперты Homify продемонстрируют разные варианты дизайна шкафов в зависимости от их предназначения и возможные варианты того, как лучше разместить шкафы в интерьере и что при это не стоит упускать из виду.