Шкаф – один из самых традиционных предметов мебели, который можно найти в любом современном доме. Он прошел большой путь от обычного грубосколоченного сундука до современного элемента интерьера. Добротный вместительный шкаф или его аналог в виде самых разнообразных полок должны быть в любом доме, так как правильное хранение ваших вещей не только продлит им жизнь, но и позволит освободить пространство, а также придать вашему жилищу более аккуратный и незахламленный вид.
Сегодня мы поговорим о том, как правильно вписать шкаф в интерьер, сохранив баланс между подходящим дизайном и функциональностью.
Для начала следует определиться с конструкцией шкафа: взависимости от ваших предпочтений и особенностей планировки у вас есть выбор между корпусными и встроенными шкафами. У корпусных шкафов есть задние и боковые наружные стенки, а также верхние и нижние планки, тоесть они полностьюзакрыты со всей сторон (иногда фронтальная сторона варьируется). Встроенная мебель отличается отсутствием тех или иных элементов по сравнению с корпусной. Встроенная мебель набирает все большую популярность, постепенно вытесняя громоздкую корпусную мебель и обычные гардеробы. Это связано с некоторыми преимуществами встроенных шкафов: такие шкафы
встраиваются в пространство, учитывая его особенности и планировку. Таким образом, они позволяют наиболее эффективно использовать каждый сантиметр свободной площади, экономя ценные квадратные метры, что особо актуально для небольших городских квартир.
Кроме этого, при выборе шкафа следует учитывать разницу среди моделей шкафов от распашных и шкафов-купе до угловых и шкафов с боковыми секциями. Далее эксперты Homify продемонстрируют разные варианты дизайна шкафов в зависимости от их предназначения и возможные варианты того, как лучше разместить шкафы в интерьере и что при это не стоит упускать из виду.
Многие предпочитают хранить вещи именно в прихожей и если не бояться поэкспериментировать и подойти к процессу оформления интерьера творчески, можно получить не только красивую, но и функциональную прихожую с вместительным помещением для хранения. Часто размеры прихожей оставляют желать лучшего. В этом случае лучше стоит обратить внимание на встраиваемые шкафы. Их боковой и задней стенкой, а также потолком служат сами стены и потолок комнаты. Кроме того, модули таких шкафов можно не только сделать на заказ, а и приобрести готовые. Таким образом вы значительно сэкономите на установке шкафа. Потраченную сумму получится уменьшить еще значительнее, если вместо передней стенки использовать гардину. Этот прием также позволит существенно расширить варианты дизайна, который идеально впишется в вашу прихожую, ведь намного легче найти подходящую штору, чем шкаф.
Если главная задача – вместить все нажитое непосильным трудом имущество в один шкаф, то ваш выбор – популярные в последнее время шкафы-купе, дверцы которых разъезжаются в стороны и не занимают дополнительное пространство при открытии. Они лучше всего впишутся в современный минималистский дизайн благодаря своим четким очертаниям, наличием большого количества зеркал и хромированных деталей в оформлении.
Кроме того зеркальные шкафы-купе позволят визуально раздвинуть коридор, при этом добавится освещение от зеркал, а также увеличится высота помещения. Наиболее сильного эффекта позволяют добиться шкафы с зеркалом во всю поверхность дверей.
Прошли те времена, когда мы занимали огромную часть гостиных типовыми
стенками. Сейчас в гостиных популярна не только корпусная мебель, но и встроенные шкафы, или даже подвесные. Кроме того, часто дизайнеры обращаются к таким альтернативам громоздких шкафов как комоды и открытые полки, которые не занимают слишком много места.
Интерьер гостиной можно необычно преобразить и визуально расширить при помощи шкафа с зеркальными или глянцевыми дверцами. Чаще всего такой вариант встречается в современных интерьерах, особенно в стиле минимализм.
Более классический вариант шкафов в интерьере гостиной – шкаф с боковыми секциями. Они объединяют в себе вместительный корпусный шкаф и боковые полки. Корпусная часть шкафа может быть не только закрытой, но и вмещать несколько застекленных отсеков. Полки позволяют разместить сувениры, необычные предметы, свечи, любимые фото, книги и безделушки. Благодаря дополнительным полкам такие шкафы выглядят не такими громоздкими и отлично подходят для тех, кто предпочитает более классический, спокойный интерьер.
Если ваша гостиная плавно переходит в столовую зону, стоит обратить внимание на небольшой, но вместительный комод. Такая вещь не будет занимать слишком много свободного пространства и таким образом
утяжелять интерьер. Посуду для ежедневного использования, скатерти, салфетки, подсвечники, свечи, держатели для салфеток, вазы и другие полезные предметы лучше хранить в таких практичных комодах, не захламляя полки шкафов в гостиной или на кухне.
Кроме того, комод может стать необычным предметом в комнате, ярким пятном, способным оживить интерьер спокойных цветов. Этот оригинальный небольшой комод на фото размером 100х50х110 см. выполнен из старых рыбацких лодок из тикового дерева. Такая вещь обязательно прибавит изюминку в любое помещение. Если же вам по вкусу более традиционные варианты и вы не ограничены в пространстве, обратите внимание на этот классический сервант для посуды. Еще одна отличная альтернатива – небольшой комод спокойного дизайна, который подойдет как для классического, так и для более современного интерьера.
Кстати, комоды также идеально подходят для хранения одежды и белья. Если же размеры вашего гардероба заставят позавидовать любую модницу, то один из самых лучших вариантов – это встроенный шкаф. Благодаря своей вместительности и возможности индивидуально определить его организацию изнутри, вы получите идеальное место для хранения одежды, обуви и аксессуаров. Благодаря светлой текстильной гардине, подобранной в тон к остальным деталям интерьера комнаты, этот внушительный шкаф не выглядит массивным и не портит общий светлый и воздушный внешний вид спальной комнаты.
Еще одна тенденция в современном дизайне интерьеров – это мебель-трансформер или мобильная мебель. Шкафы или комоды на колесиках позволят вам менять их расположение так часто, как вам это будет удобно. Особенно такие вещицы полезны в небольших помещениях: благодаря их маневрености, можно за считанные секунды освободить гостиную перед вечеринкой или изменить предназначение: из комода для посуды превратить в комод для гостевых вещей.
Кроме того, модули из шкафов-трансформеров отлично вписываются в детскую комнату и позволяют, например, спрятать кровать в дневное время. Иногда свойства шкафов используются дизайнерами просто как необычный прием как в случае с этим шкафом, открывающимся в две стороны с разными ножками.
Функциональность функциональностью, но шкафы в интерьере не только должны выполнять задачу хранения вещей, но и радовать глаз хозяев жилища и их гостей. Поэтому немаловажную роль играет соответствие дизайна шкафа дизайну всего помещения. При выборе шкафа обратите внимание на его форму, цвет, фактуру дерева, стиль. Помещение в классическом или деревенском стиле отлично дополнят старинные антикварные шкафы. Для лофта или скандинавского стиля можно подыскать на блошином рынке мебель в ретро-стиле. Один из самых быстрых способов слегка изменить внешний вид шкафа: искусственно состарьте его или наоборот покрасьте специальной краской для мебели, а также поменяйте ручки. Таким образом старую неприметную вещь можно превратить в уникальный дизайнерский предмет.