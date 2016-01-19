Выращивание садовых цветов в домашних условиях

После того, как человек приручил первых животных, а также научился ухаживать за растениями, появились такие понятия, как «домашнее» и «дикое» животное, «домашнее», «садовое», «комнатное» и «дикорастущее» растение. В связи с этим люди совершенно забыли, что подобные деления лишь условность. Ведь все эти живые организмы являются неотъемлемой частью природы, независимо от того, домашние они или нет.
Вот и получается, что комнатные растения — это обычные растения, которых приспособили расти в комнате. В то же время, при наличии климатических условий комнатные растения смогут расти и на открытом грунте.
Указанные рассуждения приводят к тому, что вырастить садовые растения в домашних условиях — это не проблема. Достаточно лишь организовать необходимый уход. К примеру, садовые цветы, растущие в наших климатических условиях, потребуют горшков большего размера. Также важно обеспечить им надлежащую влажность, отобрать лишь здоровые растения, чтобы не заразить болезнями и вредителями те цветы, которые уже растут в доме. Возможно, понадобиться бороться с ними и после того, как цветок высажен в доме.
Итак, выращивать садовые растения в домашних условиях — это просто.
Посадить цветы в горшок и принести его в дом — это мало для того, чтобы они росли хорошо и красиво.
Во-первых, различные цветы требуют разных условий выращивания. Одни очень любят много света и тепла, другие любят тень, а третьи - вообще способны цвести даже в условиях полутемного подвала.
Во-вторых, цветы должны быть уместно расположенными, то есть вписываться в интерьер дома, а не нарушать его гармонию.
В-третьих, они не должны мешать в повседневной жизни, а украшать ее.
Исходя из этого, прежде чем выращивать садовые цветы в домашних условиях, нужно спланировать где и каким образом их лучше разместить.
Поскольку большинство цветов все-таки любят свет, то лучше размещать их недалеко от окна или на застекленном и утепленном балконе. Некоторые цветы обладают дезинфекционными свойствами, улучшают и оздоравливают среду. Такие цветы можно расположить в детской или спальне. Другие ночью потребляют кислород — их точно не стоит размещать в спальне.
Также горшки с цветами могут стать украшением для журнальных столиков, обеденных столов. С их помощью можно создавать флористические композиции, комбинирую с различными сочетаниями цветов в горшках.
Выращивание садовых цветов в доме может преследовать и более прагматичную цель, чем декор. Например, луковичные растения могут сажать для появления цветов на 8 марта. В этом случае цветы могут прятаться в холодные места, чтобы добиться своевременного их цветения.
Идеально, если в доме есть свободная комната, где можно разместить зимний сад. Такое место как никакое другое подойдет для выращиваемых садовых цветов в домашних условиях.
Следует отметить, что температурный режим внутри жилого помещения и на улице существенно отличается. Как правило, в доме более высокая температура, что приводит к сухости воздуха.
Даже комнатные растения за редким исключением не любят сухости домашнего воздуха либо повышенной температуры. О садовых растениях, растущих в наших широтах, можно сказать это с еще большей степенью уверенности.
Чтобы выращивать садовые цветы в домашних условиях, следует придерживаться оптимального температурного режима. Во-первых, не следует интенсивно отапливать помещения, регулируя мощность работы отопления. Во-вторых, иногда нужно проветривать помещения. В-третьих, нужно поддерживать влажность воздуха. Достигнуть этого можно при помощи опрыскиваний растений либо размещения недалеко от цветов домашнего фонтанчика.
Это многолетнее полевое растение, о котором поет София Ротару, славится не только красотой, но и своими целебными свойствами. Имеет приятный аромат. Многие считают, что лаванду невозможно выращивать в комнате, однако это не так.
Выращивать лаванду следует в контейнерах объёмом 2 л и диаметром около 30 см. Можно использовать и горшки соответствующих параметров.
Важно помнить, что лаванда довольно свето- и теплолюбива. Горшки, в которые она высажена, должны обеспечиваться хорошим дренажем. Поэтому на их дно выкладывают специальными камешками, черепками, а также следят, чтобы отверстие в поддоне не было закрыто.
А теперь наиболее важная информация, которой необходимо обладать для выращивания садовых растений в домашних условиях.
Поливать лаванду нужно водой, отстоянной при комнатной температуре, желательно выбрать постоянное время для полива. Почва должна быть влажной, но главное - не переборщить.
Первые два месяца нужно обеспечить подкормку растения жидким удобрением. Ставить лаванду лучше всего на балкон или подоконник с южной стороны. Альтернатива — дополнительное искусственное освещение.
После того как лаванда отцвела, ее необходимо подрезать и убрать сухие листья. На зиму нужно обеспечить покой заснувшему цветку, перенеся его в более прохладное место.
Красочные цветы ириса станут прекрасным украшением для дома. Обычно они слишком велики для выращивания в горшках, однако существуют несколько карликовых сортов, которые наиболее пригодны к таким условиям.
Выращивая садовое растение в домашних условиях, такое как ирис, нужно выбрать горшок диаметром 12 см. Для ириса подойдет глинистая почва. В горшок высаживают около 6-8 корневищ. Горшки ириса до момента прорастания не нуждаются в содержании в темном месте. Его можно разместить в светлом прохладном месте или на затененном подоконнике.
Ирис прихотлив к освещению. Когда он растет, то требует умеренного освещения, во время цветения — необходимо максимальное освещение, а когда отцветет — затененное.
Поливают ирис один раз в неделю, а во время цветения — два — три раза.
Эти цветы предпочитают более сухой воздух, поэтому их не стоит опрыскивать.
В комнате ирис цветет в конце зимы — в начале весны. После того, как он отцвел, необходимо срезать сухие цветы и их стебли, оставив листву. Постепенно уменьшая полив, нужно удалять сухие и пожелтевшие листья. После этого корневище извлекают и отделяют от него свежие отростки. Потом повторно садят. Отростки можно далее высадить в саду.
Занимаясь выращиванием садовых растений в домашних условиях, грех не вспомнить о красивых розах, которые также поддаются выращиванию в горшке. В то же время, нужно приготовиться к прихотливости роз.
Роза в домашних условиях любит хорошую почву, обильный полив, регулярные еженедельные подкормки, проветривание и свежий воздух в теплую пору года. К тому же, по мере роста нужно не забывать ее пересаживать. Профессионалы советуют размещать розу на южной стороне дома. Полив совершается водой комнатной температуры, холодную она не терпит.
При этом важно следить, чтобы воздух был достаточно влажным, регулярно обрезать сухие и увядшие части растения, повреждения корней. В случае появления болезней и вредителей розу нужно обязательно проработать.
Выращивают тюльпаны в помещении, имитируя природные условия их произрастания.
Для этого луковицы высаживают в землю, засыпая почти полностью субстратом. Поливают и помещают в прохладное (8-9 градусов по Цельсию) и темное помещение. Через 6-8 недель пойдут первые ростки. После этого их переносят в другое помещение, постепенно приучая к свету и немного повышая температуру. Для этого сначала ростки накрывают бумажным колпаком и ставят в тень. Постепенно и освещение, и температура увеличивается.
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