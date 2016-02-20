Как вырастить овощи в небольшом саду

Первые сельскохозяйственные культуры помогли человеку перейти от кочевого образа жизни и собирательства к проживанию в поселениях. Люди выращивали на своих земельных участках зерновые и овощи, которые давали возможность прокормиться на протяжении всего года до следующего урожая. Со временем селекционировались новые культуры овощей, позволяющих иметь такое разнообразие пищи сегодня.

В наши дни проблемы здорового питания обостряются все больше, так как экологическая обстановка и пищевая промышленность снижают качество пищевых продуктов все в большей мере. Пища не только загрязнена, но и, очень часто, вовсе искусственна.

Выращивание овощей в маленьком саду, разбитом на своем участке, позволяет решить эту проблему, обеспечив семейный стол экологически чистыми и натуральными продуктами.

Преимущества выращивания овощей в небольшом саду состоят в следующем.

Во-первых, в саду их можно высадить небольшое количество и это не составит тяжелого труда.

Во-вторых, овощи заполнят пустые места, где раньше были сорняки.

В-третьих, овощи могут стать украшением для сада на равных с цветами.

Наконец, свои овощи — самые свежие.