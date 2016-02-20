Как вырастить овощи в небольшом саду

Первые сельскохозяйственные культуры помогли человеку перейти от кочевого образа жизни и собирательства к проживанию в поселениях. Люди выращивали на своих земельных участках зерновые и овощи, которые давали возможность прокормиться на протяжении всего года до следующего урожая. Со временем селекционировались новые культуры овощей, позволяющих иметь такое разнообразие пищи сегодня.
В наши дни проблемы здорового питания обостряются все больше, так как экологическая обстановка и пищевая промышленность снижают качество пищевых продуктов все в большей мере. Пища не только загрязнена, но и, очень часто, вовсе искусственна.
Выращивание овощей в маленьком саду, разбитом на своем участке, позволяет решить эту проблему, обеспечив семейный стол экологически чистыми и натуральными продуктами.
Преимущества выращивания овощей в небольшом саду состоят в следующем.
Во-первых, в саду их можно высадить небольшое количество и это не составит тяжелого труда.
Во-вторых, овощи заполнят пустые места, где раньше были сорняки.
В-третьих, овощи могут стать украшением для сада на равных с цветами.
Наконец, свои овощи — самые свежие.
Для эффективного выращивания овощей в маленьком саду необходимо заранее распланировать его территорию и разбить грядки в необходимых местах.
Прежде всего нужно учитывать возраст деревьев, растущих в саду. Чем выше возраст дерева, тем более проявлено оно находится в так называемом «плодоносящем периоде» своей жизни. Соответственно, плодоносящее дерево требует более плодородной почвы. Овощи, растущие рядом с деревом, ее истощают. Поэтому наиболее благоприятные место и период для выращивания овощей — это рядом с деревьями в возрасте до 5-6 лет. Разбивать грядки следует на расстоянии около метра от деревьев. Чем старше дерево, тем больше это расстояние следует увеличивать.
Также нужно учитывать, что грядки не должны препятствовать проходу по саду. Исходя из этого, всегда нужно оставлять дорожку для прогулки.
Не менее важен доступ сада к воде. Намного комфортнее садить овощи недалеко от ее источника, чтобы обеспечить более удобный полив. Также овощам для плодоношения нужен свет и тепло. Поэтому садить лучше вдали от деревьев и с южной стороны сада.
Грамотно составляя план, можно создать красивую клумбу лишь из обычных овощей.
Любое выращивание овощей в маленьком саду начинается с подготовки почвы. Эти работы, как правило, ведут с осени.
Чтобы удобрить почву, нужно равномерно засыпать и распределить на ней органические удобрения: навоз, остатки пищи и т.п. Далее землю перекапывают. Таким образом, во-первых, земля смешивается с перегноем, ускоряя процесс его усвоения. Во-вторых, вскопанная земля «обнажает» корни сорняков, жилища и личинки паразитов. За зиму они должны вымерзнуть и это облегчит дальнейшую работу.
Весной почву нужно вспушить, разровнять и сформировать грядки. На участках, где плохой отвод воды, грядки лучше сделать возвышенными, а на сухих участках — сделать приток воды максимально легким.
Между грядками почву следуют мульчировать — посыпать плотным слоем соломы, сена, древесными стружками. Как вариант, под слой мульчировки можно положить кусок черного полиэтилена, который будет препятствовать росту сорняков.
Еще одним решением от сорняков станет покрытие грядки пленкой. В отверстия пленки будет садиться рассада овощей. А под пленкой сорняк сгорит.
Следующий шаг — это решить, какие овощи выращивать в маленьком саду.
Здесь следует сказать, что выращивать можно любые культуры. Однако не следует пренебрегать следующими советами.
1. Кустовые овощи занимают места меньше, плодоносят — больше.
2. Учитывая малое пространство лучше выбрать более плодоносящий овощ. Например, куст помидора может дать больше плодов, чем куст картофеля.
3. Лучше выбрать те овощи, которые почти невозможно купить в магазине. Например, свежий горох, репу и т.д.
4. Схожие культуры лучше не садить вместе. Например, огурцы, опыляясь от кабачков, могут стать слишком большими и жесткими.
5. Гастрономические предпочтения: следует выбирать овощи по своему вкусу.
6. Эстетический эффект: некоторые овощи красивы, как и цветы. Например, помидоры имеют лист красивой формы, а маленькие плоды такого сорта, как «Черри», очень симпатично выглядят.
Выращивать овощи в небольшом саду тяжело в связи с его маленькой площадью. Но это если вести речь о горизонтальной плоскости. Но в запасе еще есть вертикаль.
Хотя считается, что первые вертикальные сады были созданы в Вавилоне (так называемые Сады Семирамиды), современная их интерпретация изобретена французским ландшафтным дизайнером.
Идея заключается в том, чтобы высаживать и выращивать растения в вертикальной плоскости. Например, подвешивая цветочные поддоны между двумя опорами один над другим.
Таким образом, овощи, высаженные в поддонах, составляют вертикальный сад.
Учитывая специфику овощей, в вертикальном саду не стоит выращивать растения, которые имеют большую корневую систему и потребности в скрупулёзном уходе. Для выращивания овощей в небольшом саду подойдет различная зелень: петрушка, укроп, салат, лук и т.д.
Выращивая овощи в маленьком саду, следует помнить о правилах несовмещения различных культур между собой. Каждая культура или сорт овощей нуждается в определенном количестве питательных веществ и, соответственно, потребляет необходимое их количество из грунта.
Исходя из этого различают сильных, средних или простых потребителей.
Если перечислять все возможные варианты совмещения, можно составить очень длинные списки, поэтому в этой статье они приведены лишь для примера. Более обширные списки можно найти в специальных садоводческих справочниках.
Например, такой овощ, как спаржа, хорошо растет рядом с петрушкой, базиликом или томатом. Хотя, она может расти и со многими другими овощами.
Кукуруза не терпит присутствия помидоров, однако хорошо себя чувствует рядом с бобами, огурцами или картофелем.
Огурцы любят бобовых, кукурузу, но плохо себя чувствуют рядом с картофелем.
Чтобы собрать хороший урожай, не стоит сажать лук рядом с бобовыми.
Томат не любит представителей из семейки белокочанных, картофель.
Идеальное решение для выращивания овощей в маленьком саду — это горшки и другие подобные им емкости и сосуды. Выше уже об этом упоминалось, когда описывались вертикальные сады.
Чтобы выращивать овощи в горшке, следует определиться с размерами самого растения. Так, растения, подобные петрушке, салату и т.д., имеющие небольшую корневую систему, могу расти в небольших по глубине ящиках. Соответственно, культуры с большими корнями нуждаются в более глубоком горшке. По общему правилу рекомендуют выбирать горшок в 2-2,5 раза больше максимальной длины избранного овоща.
В качестве сосудов для высадки растений подойдут не только горшки, но и другие подручные средства. Например, им может стать обычный ящик, плетеная корзина, старое ведро, мешки с компостом и пр.
Высаживая рассаду в горшки, можно из них выложить креативную композицию. Например, обложив горшками небольшой холм, можно создать в саду «овощную пирамиду».
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