Обустроить спальню как истинный фэншуист: несколько советов

Без цвета мир мог бы выглядеть совершенно иначе и, несомненно, был бы более скучным. Большинство существующих цветов входят в состав спектра — ряда различных цветов, которые в совокупности составляют белый цвет.
Каждый человек, по сути, не видит истинный цвет вещи. Человеческий глаз видит то, каким образом световые лучи переломятся и отразятся от той или иной вещи в виде восприятия цвета.
Уже неоднократно говорилось о важности цветов, а также их сочетаний в дизайне интерьера. Как одно из направлений дизайна можно рассматривать фэншуй — древнее китайское учение об обустройстве дома согласно законам гармонии и течения жизненной энергии «ци».
Считается, что основоположником системы фэншуй стал китайский мастер Ян И, который написал несколько книг, посвященных обустройству дома. Однако, сама по себе его система была сложна, поэтому американец Томас Линь Юй разработал на их основе более простые для обывателя правила. Произошло это в 1986 г.
Цвет играет не последнюю роль в этой системе. Ниже пойдет речь о той, каким должен быть фэншуй спальни с точки зрения цвета.
Синий цвет находится среди самых распространенных цветов в природе. Ведь это цвет неба и воды. Он действует успокаивающе, снижает скорость реакций, обмена веществ, вызывает сонливость. Символизирует определенную таинственность и глубину. Ведь морская вода дает голубой оттенок лишь тогда, когда смотреть на нее издалека. Исходя из этого в фэншуй спальни синий цвет будет уместным, поскольку он обеспечивает спокойствие и сон.
В то же время, злоупотреблять синим цветов в интерьере не стоит. Избыток синего цвета приведет к постоянному раздражению, снижению энергии и усталости. Именно поэтому не рекомендуют использовать синий цвет в помещениях, где употребляют пищу, на рабочем месте или в месте активного отдыха.
В оформлении спальни по фэншуй можно использовать отдельные элементы синего цвета. Например, синий потолок, подушки и т.д.
Еще один самый распространенный цвет — зеленый. Это цвет природы и растительности. За белым цветом зимы, который в Китае символизирует смерть и траур, идет весенняя зелень, обозначающая начало жизни и ее возрождение после суровых холодов. Если желтый цвет — это символ заката и старости, то зеленый — цвет юности. Зеленые фрукты и овощи дают питательные вещества. В негативном смысле зеленый цвет указывает на незрелость.
В системе интерьера фэншуй зеленый цвет обозначает успокоенность, связь с природой. Зеленый цвет в спальне по фэншуй создаст спокойную и отдыхающую обстановку, в которой человек сможет восстановить свои сили после тяжелого рабочего дня.
Итак, зеленый цвет служит для установления общности с природой, для создания комфорта, оздоровления и максимального отдыха.
Этот цвет применяют для обозначения дерева. Кроме того, его связывают с другими положительными вещами: кофе, какао, шоколад. Мастера фэншуй спальни рекомендуют применять элементы коричневого цвета на юге и востоке комнаты. Это приведет к здоровью, достатку и накоплению положительной энергии.
Пурпурный, фиолетовый или сиреневый цвет в интерьере — еще один интересный представитель своего рода.
Полагается, что получить фиолетовый цвет не так-то просто, ведь это происходит лишь путем подбора необходимых оттенков синего и красного (багряного). Поэтому фиолетовый — это цвет лидерства, власти, монаршеского величия. Также он указывает на уравновешенность.
Пурпурный цвет используют для выражения власти и активизации умственных процессов. Однако, как и другими цветами, увлекаться в его использовании также не стоит.
Пурпурный цвет хорошо подойдет в фэншуй спальни лиц, желающих подчеркнуть свой статус.
Недавно вышедший фильм об оттенках серого, снятый по одноименной книге, совершенно не имеет никакого отношения к системе фэншуй или другой школе дизайнеров.
В отличие от вышеперечисленных цветов, оттенки серого гораздо реже встречаются в природе.
Серый цвет обычно считается проявлением скуки либо цветом, обозначающим металл и высокие технологии. В фэншуй спальни не рекомендуют размещать его в части, которая относится к восточной или южной стороне дома. Дело в том, что эти части дома — зоны дерева, которое разрушается металлом, то есть серым цветом.
Серый цвет может успокоить и усилить чувство сосредоточенности. Однако мастера фэншуй не рекомендуют его использование в большом количестве или в качестве главного цвета. Особенно не рекомендуют его применять в спальне. Лучше использовать в качестве акцента.
Для спальни фэншуй предпочтительно употребить теплые пастельные тона. Цвета пастельной палитры не раздражают и располагают к доброму и добродушному общению.
Цветовая гамма более насыщенных и темных тонов лучше использовать для акцентов отдельных элементов интерьера. Они сделают общий дизайн «веселее», но все же не будут нагнетать обстановку чрезмерной насыщенностью, которая не подходит для отдыха в спальне. Это могут быть яркие шторы, зонт, покрывало на кровать или подушки.
Красный цвет считается очень мощным в системе фэншуй. Он символизирует жизненную активность и энергию, силу и побуждение к движению, кровь, а также любовь. Кроме того, красный цвет разрушает вредоносную энергию, что является причиной использования элементов красного цвета в китайских талисманах и оберегах.
Негативным моментом красного является то, что масштабное и длительное его созерцание вызывает раздражение и агрессию. Поэтому красный цвет в интерьере не используют в качестве главного цвета комнаты или фона. Не рекомендуют избыток красного и в домах, где живут страдающие психическими заболеваниями или склонные к приступам агрессии люди.
Исходя из этого, фэншуй спальни предполагает использовать красный в качестве акцентов отдельных аксессуаров. Например, красные розы в вазе, размещенные в спальне, будут стимулировать активность и сексуальное влечение.
Бирюза или цвет морской волны — это сочетание зеленого и синего цвета, соединяющее их положительные свойства.
В фэншуй бирюза символизирует привлекательность, роскошную жизнь, а также богатство. Успокаивает и, в то же время, помогает сосредоточиться на правильных мыслях.
Фэншуй спальни предполагает использование бирюзы в восточных зонах. Благодаря этому в дом придет успех и удача.
Чтобы использовать бирюзу в интерьере спальни, необязательно делать ее фоновым цветом. В то же время, достаточно обеспечить комнату аксессуарами бирюзового цвета. Например, в спальне это может быть бирюзовое покрывало, шторы или подушки.
Желтый цвет символизирует свет и тепло солнца во многих мировых культурах. Как цвет золота он означает богатство. Так же, как и красный, стимулирует активность и энергичность. Долгое время в Китае желтый цвет считался императорским, поэтому желтую одежду имели право носить лишь члены монаршего семейства. Простолюдинам запрещалось даже думать об одеждах такого цвета, поэтому среди них в одежде распространился красный.
Для создания уюта в спальни по фэншуй можно использовать желтые аксессуары. Например, золотистые шторы,картины и пр.