Обустроить спальню как истинный фэншуист: несколько советов

Без цвета мир мог бы выглядеть совершенно иначе и, несомненно, был бы более скучным. Большинство существующих цветов входят в состав спектра — ряда различных цветов, которые в совокупности составляют белый цвет.

Каждый человек, по сути, не видит истинный цвет вещи. Человеческий глаз видит то, каким образом световые лучи переломятся и отразятся от той или иной вещи в виде восприятия цвета.

Уже неоднократно говорилось о важности цветов, а также их сочетаний в дизайне интерьера. Как одно из направлений дизайна можно рассматривать фэншуй — древнее китайское учение об обустройстве дома согласно законам гармонии и течения жизненной энергии «ци».

Считается, что основоположником системы фэншуй стал китайский мастер Ян И, который написал несколько книг, посвященных обустройству дома. Однако, сама по себе его система была сложна, поэтому американец Томас Линь Юй разработал на их основе более простые для обывателя правила. Произошло это в 1986 г.

Цвет играет не последнюю роль в этой системе. Ниже пойдет речь о той, каким должен быть фэншуй спальни с точки зрения цвета.